Hradec je konzerva, nikdo ji nechce otevřít, říká zdravotnice v čele ANO

Třetí volby v Hradci Králové, třetí nový lídr. Znamená to, že hnutí ANO se tady stále trochu hledá?

Ano, hledá se a ještě se hledat bude. Tím, že mě krajské předsednictvo a kolegové zvolili jako lídra a zároveň předsedkyni místní organizace, dali najevo, že potřebujeme novou tvář, vítr do plachet, pozitivní náhled na život. Obklopila jsem se lidmi, kteří jsou mí přátelé, dlouhodobě mi fandí a vidí můj přístup k životu. Za podporu jsem strašně ráda a doufám, že opravdu přijde oživení a omlazení.

Oživily a omladily i další strany. To je slibné, že?

A je to tak správně. Hradec změnu potřebuje, potřebuje vystoupit z uzavřeného prostoru, ve kterém se nedá pořádně dýchat. Hradec na mne působí jako konzerva, kterou nikdo nechce otevřít. Už ho je potřeba konečně odšpuntovat a přinést inovace. Potenciál voleb je veliký.

Poslední volební období tedy za šťastné logicky nepovažujete...

Mrzí mne, že jsem se nemohla podílet. Nemám pocit, že by všechno bylo úplně špatně, ale bylo by lepší, kdyby se sešla lepší parta, která spolu dokáže komunikovat napříč stranami.

A co krize uvnitř hnutí ANO? Co stálo za rozpuštěním místní organizace?

Nedorozumění a nesoulad lidských povah. Nejen u nás se dlouhodobě drží stále stejní lidé, proto to chce něco nového, neokoukaného, nadhled a lehkost. Nikoli hrát si na politické půtky a dávat do toho přemíru ega. To je zbytečné.

Koaliční krizi jste sledovala spíš zvenku. Co nebo kdo byl podle vás jejím viníkem?

Asi nebylo úplně šťastné zvolit právě takovou koalici. Ukázalo se to. Doufám, že se nic takového nebude opakovat. Přála bych si silnější a stabilnější koalici složenou z méně subjektů. Chci věřit, že ta následující bude mnohem lepší.

Myslíte, že atmosféra se již vyčistila? Odnáší si ANO z této krize ponaučení?

Vyčistila, přestože někteří lidé zřejmě mé prvenství na kandidátce nevidí moc růžově a nejsou ohromeni, protože leckdo počítal s tím, že lídrem bude někdo jiný s většími zkušenostmi, třeba i s náměstkováním. Změna byla potřeba, včetně takového smýšlení. Aby nastoupil někdo, kdo dokáže lidi spojovat. Doufám, že se mi to podaří.

Když hovoříte o změně: Co je podle vás nutné v Hradci změnit?

Bylo by toho hodně. Do politiky jsem vstoupila, když jsem byla na mateřské dovolené, kdy mne hrozně moc rozčiloval stav chodníků, po kterých se nedalo projet kočárkem. To byl motor, abych vstoupila do hnutí ANO. Členem jsem už deset let, ale pravda je, že když se teď procházím městem, mám pocit, že se moc nezměnilo. Někomu se to možná může zdát moc obyčejné, ale jsou to chodníky, lavičky, parky, značení. To vše by mělo být spravené. Ostatně zrovna před chvílí jsem šla ulicí V Kopečku a narazila na dlažbu, která potřebuje opravu už dvacet let. To přece jde řešit dílčími opravami.

Zároveň bych se ráda zaměřila i na větší projekty, které mohu posunout dál i jako krajská zastupitelka. Jsem v pracovní skupině, která řeší parkování u fakultní nemocnice. Toto téma se mě dotýká dennodenně a už je to vážně neúnosné. Řešení je bohužel v nedohlednu, přestože se zadala studie. Byla bych moc ráda u toho, kdyby se to podařilo posunout dál. To je moje velké téma a úkol.

Jak se z vás stala lídryně strany, která obhajuje vítězství z roku 2018?

Byla to shoda okolností, sama jsem za tím nešla a netlačila se. Zpětně jsem ráda, že mne kolegové z krajského zastupitelstva i místní organizace oslovili, abych se vrátila do Hradce. Byla shoda náhod, že do pár hodin bylo navrženo mé jméno. Já měla jiné vize, tlačila na někoho jiného, ale byla jsem přehlasována (smích). Takovou podporu mám dlouhodobě i v nemocnici, mám tam opravdu velkou základnu voličů.

Nebojíte se, že o svůj elán v politice brzy přijdete?

Někdy ano. Pokud energii ale budu vynakládat správně a obklopím se správnými lidmi, může to fungovat a ozdravit i magistrát. Podle mě má rezervy i v určitých odborech. Možná je za tím vyhoření. Já do toho kolektivu můžu přinést pozitivní náhled.

Pochlubte se: Na jaký svůj návrh z obecního nebo krajského zastupitelstva jste nejvíc hrdá?

Na obecním ve Zdelově jsem to měla hodně těžké. Je to malá vesnice, kam jsem přišla jako velká budovatelka. Mám velké oči, ráda stavím a inovuju, což kolegové bohužel příliš nepřijali. Asi si mysleli, že holka z Hradce jim nebude říkat, co mají dělat. Dosud mám doma tlustý štos návrhů, strategických plánů nebo cenových nabídek na zhotovení koupaliště, nového obecního úřadu, komunikací, na výměny oken v obecních budovách nebo na nové osvětlení. Prostě mi vadí, když obce a města chátrají. Vize byly, ale bohužel jsem okolo sebe neměla akční tým takový, jako jsem já.

V krajském zastupitelstvu jsme v opozici, z níž je sice těžké něco prosadit, ale o to větší tam panuje shoda. Nemůžu říct, že jsem něco prosadila, ale například se starostou Chlumce nad Cidlinou jsme se zasazovali o rozšíření oboru zdravotní sestra. Podařilo se, že v Trutnově se otevřela navíc další třída. Za to jsme rádi, protože to není nic jednoduchého. Podařilo se nám také vytvořit pracovní skupinu zabývající se parkováním ve fakultní nemocnici. I tady jsme s panem Uchytilem a dalšími starosty zajedno, že musíme tlačit, aby se na to konečně začalo nahlížet i optikou kraje.

Jana Šandová Velký třesk má za sebou hnutí ANO v Hradci Králové. Loni před Vánoci byla po vážných vnitřních sporech zrušena místní organizace a následovaly přijímačky, které měly vyřadit problémové jedince. Už předtím odchodem vyjádřily frustraci i výrazné tváře hnutí: radní Jiří Langer, exnáměstkyně primátora Věra Pourová či bývalá poslankyně Eva Matyášová. S o to větším napětím se proto čekalo, kdo do voleb o hradeckou radnici rozložené ANO povede. V dubnu - čtyři měsíce po kolapsu městské buňky - se do čela kandidátky i místní organizace postavila Jana Šandová. Zato náměstci primátora Pavel Marek a Monika Štayrová netajili rozčarování ze 12. a 13. pozice. Hnutí ANO tím podobně jako občanští demokraté, tedy expartner z rozpadlé koalice, dalo najevo touhu po změně. Možná je to i sebereflexe a pokání za koaliční problémy. „Chtěli jsme udělat změnu. Tím, že současní náměstci jsou na těchto místech, dáváme najevo, že voliči si preferenčními hlasy sami mohou zvolit a zvážit, zda pro ně opravdu pracovali na sto procent a přinesli pro ně tolik, aby se dostali i do dalšího zastupitelstva,“ říká Jana Šandová, jež je krajskou opoziční zastupitelkou. Zkušenosti má také z obecního zastupitelstva ze Zdelova na Rychnovsku.

Co mi řeknete na tvrzení, že typický volič ANO nebude volit vás Janu Šandovou, ale vidí za vámi hlavně Andreje Babiše?

Z velké části to může být pravda. Celostátní politika a vnímání toho, co se děje, mi podle mě přinese i plusové body. Pokud lidé volí ANO, určitě za tím vidí pana Babiše. Myslím ale, že i naše vlastní kontaktní kampaň bude fungovat. Lidé mne poznají a uvidí, že nejsem Babiš, ale Jana Šandová, která má jasné vize o městě a co pro ně dělat. Myslím, že budu jasně čitelná. Vždyť jsem obyčejná holka z vesnice, která sice možná přišla dobýt město, ale už má spoustu zkušeností z vedení společenství vlastníků jednotek, ze zastupitelstva na vesnici i na kraji.

Ačkoli v politice nejste úplným nováčkem, pro většinu lidí nejste příliš známá. Je to podle vás výhoda nebo naopak?

Napůl. Naši voliči, tedy starší lidé a senioři, potřebují být vyslyšeni. A právě to máme společné s panem Babišem. Na jeho kampaních lidé také chtějí zpětnou vazbu, chtějí, aby si je minimálně poslechl. On je v tomto velmi srdečný a není mu to jedno. Jako mně. Myslím, že lidé poznají, že to myslím opravdově.

S jakým výsledkem ve volbách budete spokojena?

Kdybychom získali 11 mandátů. A řekla bych, že je to reálné. Byla bych za to ráda, protože mám pocit, že v zádech mám partu lidí, kteří mě drží a zároveň jsou to odborníci v oblastech, které jsou na městě potřeba.

Jste připravena stát se primátorkou Hradce?

Myslím, že jsem.

S případnou rolí v opozici by spokojenost nepanovala?

Skvělé by to nebylo, ale já už se vlastně teď cítím jako vítěz. Je to moje životní šance, která se nejspíš nebude opakovat. Už teď mám pocit, že už nyní pro lidi můžu udělat něco víc. A budu ráda také, pokud se mi, byť z opozice, podaří prosadit například hřiště. I z opozice se dá pracovat a ne pouze házet klacky pod nohy koalici.

Vaším cílem by logicky měla být koalice. Budete však potřebovat partnera...

Jsme otevření všem. V minulosti tu zaznívalo, že někdo s tím druhým rozhodně nepůjde, a některé strany se vyhraňují i vůči nám. Alespoň na celostátní úrovni už se z toho stal zvyk. Na komunální úrovni by však lidé mezi sebou měli spolupracovat a podporovat se, přestože jsou z jiné strany. Nemám problém domluvit se na kompromisu, ale v zájmu lidí, ať jsou naše kroky vidět, protože na radnici nejsme, abychom se hádali.

Asi jsem mluvil s většinou lídrů, kteří mohou být zvoleni do zastupitelstva. Zatím jsem však nepotkal takového, který by se tvářil nadšeně z potenciální spolupráce s hnutím ANO.

Vzkázala bych jim, že by bylo škoda zahazovat šanci. Mám pocit, že i s ostatními bychom byli schopni dát dohromady kvalitní tým, partu, která si bude rozumět. Možná to tak dosud nebylo, ti lidé si spolu nesedli. Teď je tu však příslib obměny, takže doufejme, že se sejdou správně naladění lidé, kteří půjdou za stejným cílem. S některými z nich už jsem mluvila a mám pocit, že jsme opravdu naladěni na stejnou vlnu. Ostatně i v našich programech se shodujeme. To by nás mohlo spojit.

Dokážete si vysvětlit leckdy velmi silnou averzi k hnutí ANO?

Důvodem je asi pan Babiš. Cítím to sama i z některých příspěvků, které se ke mně dostanou. Někdy se dozvídám, že jsem Babišova pravá ruka a podobně. Byla bych strašně ráda, kdyby si lidé uvědomili, že každý z hnutí ANO nerovná se Babiš. Nejsem ovce a nikdy jí nebudu.

Pochopil jsem správně, že jste proti očkování?

Nejsem zastánce očkování, ale je to svobodné rozhodnutí každého z nás. Chápu ohrožené pacienty, kteří měli strach a očkovat se nechali. Já však covid vnímám jako běžnou chřipku, ačkoli jsem si v nemocnici zažila opravdu kruté služby. I přesto jsme to překonali. Jsem zastánce alternativní medicíny, správné životosprávy, zdravého životního stylu a nastartované imunity.

Který bod z programu hnutí ANO považujete za prvořadý a nepřekročitelný?

Určitě bychom strašně rádi dokončili stadion. Opravdu bych byla ráda, kdyby vznikl parkovací dům u fakultní nemocnice. S tím trochu souvisí i směna majetku nemocnice s městem, které dostalo bývalou ubytovnu sester. Přála bych si, aby v ní vznikly startovací a sociální byty. Na Benešově třídě nemusí jít hned o nějaký megalomanský projekt, ale zatím jen o dílčí opravy.