Starosta Náchoda Birke chce vyhrát i počtvrté, značku své ČSSD skryl

Současný starosta Jan Birke (ČSSD) oblepil Náchod billboardy, na nichž vyhlíží světlou budoucnost. Sebevědomí mu nechybí, byť po debaklu sociální demokracie ve sněmovních volbách přišel o poslanecký mandát.

Ve městě se Birke dosud mohl spolehnout na značnou podporu. Před osmi lety pobrala jeho partaj rekordních 13 křesel z 27členného zastupitelstva, před čtyřmi lety mírně oslabila, pokaždé však Birke v pár dnech poskládal koalici.

Tentokrát pojmenoval kandidátku přímo svým jménem „Jan Birke pro Náchod“ a více než jindy vyzdvihuje, že za ním jdou i nezávislí kandidáti. Voliče mají přesvědčit investice z posledních let i ekonomická kondice města, které vyčleňovalo v některých letech až čtvrtmiliardové částky na rozvoj.

Náchod vede v posledním období čtyřkoalice. Sociální demokraté (11 zastupitelů) ji pohodlně tvoří s mnohem slabšími lidovci (3), ODS a STAN (3) a Patrioty (2). Hnutí ANO (5) sice bylo ve volbách druhé, ale skončilo v opozici, kde zůstali i Nezávislí, Piráti a Zelení (3).

Tentokrát volby netíží zásadní téma. Ta, která se léta vlekla, mají východisko. Pro obchvat připravovaný pětadvacet let již stát vykupuje pozemky a město se zapojilo do některých problematických případů demolic a hledání náhradního bydlení. ČSSD i ODS zmiňují obchvat i nyní, protože ovlivní dopravu.

„Jsem pevně přesvědčen, že v horizontu dvou let už bude vybudován obchvat Náchoda, na který se bude vázat i nová a upravená infrastruktura ve městě, aby bylo dopravně příjemnější pro obyvatele. Důležitou investicí bude rozšíření parkovacích míst, renovace zámeckého kopce (stát tam již investuje 200 milionů korun, pozn. red.) a mnohé další, včetně kulturních a sportovních staveb,“ říká Birke, který je ve funkci dvanáct let.

Chtějí soutěž na developery v Tepně

Na prvních místech svých priorit Birke vyzdvihuje obnovu lázní i budování nové čtvrti v někdejší Tepně.

O Tepně a tamní chystané stavbě dvou hypermarketů na soukromé ploše se od roku 2008 vedly spory. Proti ní roky burcovali opoziční Zelení i občanský spolek, radnice vedená ODS však tvrdila, že zasáhnout nemůže. K referendu o zmenšené variantě přišlo v roce 2014 málo lidí. Tehdy už radnice prvně jednala o možné koupi.

Birke po delším licitování dohodl v polovině roku 2018 s teplickým developerem, že prodá městu zbořeniště s neodklizenými sutinami továrny na 2,5 hektarech za 56 milionů korun se započtením daně. Město pak dalo strategické území pod zámkem vyklidit.

Zelení se angažovali v tom, aby se budoucnost Tepny dál řešila pomocí architektonické soutěže, což vzala za své i radnice. Loni soutěž vyhrál velkorysý návrh varšavských architektů, kteří načrtli čtvrť s bytovými domy, parky, veřejnými budovami a obchody.

V květnu hradecká firma Stako představila vizualizaci 66 bytů, které pro Tepnu chtěla připravit, ale část zastupitelů to kritizovala. Teprve totiž vzniká územní studie a podmínky pro developery město zatím nestanovilo.

„Pro nás je zásadní mít možnost vybrat z několika developerů, kteří se přihlásí do veřejné soutěže s podmínkami, na kterých se shodne budoucí vedení města,“ říká lídr ANO Jiří Prokop. Po veřejné soutěži na developery volá i ODS, lidovci a Zelení.

„Pokud bude město pozemky prodávat, musí být ve smlouvě vždy výslovně uveden požadavek na důsledné dodržení podmínek územní studie, která se nyní dokončuje podle výsledků architektonické soutěže. K převodu pozemku do soukromých rukou by došlo až po kolaudaci nové budovy. U bytové výstavby by si město mělo pro sebe ponechat část bytů, jejichž charakter určí bytová koncepce. Ve smlouvách musí být u těchto domů uveden i požadavek na to, aby přízemí bylo věnováno obchodům či službám,“ přibližuje lídr Zelených, Pirátů, TOP 09 a nezávislých Michal Kudrnáč.

Nejen prameník, ale celé lázně

Jasněji je i ohledně lázeňství. Zatímco od podzimu 2015 kvůli chybě radnice a uzavření vypůjčeného prameníku bez odarzenovací technologie nebylo možné ani ochutnat běloveskou minerálku, už předešlá koalice rozhodla o tom, že se nenechá dál svazovat jednáním se soukromými vlastníky starých lázní, a radši dá vyhloubit jiné vrty.

To se zdařilo, voda sice chutná o trochu jinak než legendární Ida, zájemci si ji však mohou natočit od května 2019 na nové kolonádě s replikou vily Komenský v Bělovsi, která v sezoně ožívá i jako nové kulturní centrum.

Zdevastované staré lázně, jejichž majitelé léta spekulovali nad odprodejem do rukou města, koncem roku 2019 koupily Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a zbouraly většinu ruin. Kvůli pandemii a nejistým ekonomickým vyhlídkám však firma prodala pozemky se zbytkem budov za 40 milionů korun loni městu.

„Je důležité se poučit z minulých let a kroky města pečlivě zvažovat, aby se lázně nedostaly do područí nevhodných lidí a spekulativních investorů, jako tomu historicky bylo,“ připomíná lídr ODS, STAN a nezávislých a Východočechů Jan Falta. Podle něj středobodem lázní musí být zdejší voda a od ní se budou odvíjet i poskytované služby. Město by pak mělo najít vhodné financování a partnery provozu.

K návratu plnohodnotných lázní, potažmo k hledání strategického partnera, který pomůže s jistě nákladným provozem, se hlásí i ostatní oslovení politici. První roky však budou patrně v skromnějším duchu.

„V první řadě budeme usilovat o úpravu a znovuobnovení parku kolem lázní, za tím účelem se bude hledat vhodný dotační titul. Měl by se provést průzkum geotermálního pramene, který by prospěl z hlediska provozních investic a komfortu lázní,“ říká lídryně lidovců Dita Vávrová.

Zelení chtějí připravit rozvojový projekt lázní podobně jako v Tepně se zapojením veřejnosti a architektonickou soutěží. ANO chce, aby lázně sloužily i místním a součástí byla i malá stáčírna Idy.

I starosta Birke a jeho kandidátka usiluje o kompletní renovaci lázní, i když to podle něj bude velmi pracné, když z lázní zbyly jen ruiny.

„Je to pro nás jeden z klíčových plánů, chceme opět udělat z Náchoda lázeňské město se vším všudy. Projekt má obrovský potenciál, který musíme vytěžit na maximum. Pokud se vše podaří podle našich představ, v Náchodě vyrostou krásné lázně s promenádou a léčivým pramenem kyselky Ida,“ říká.

Hala, říční lázně, malá spalovna odpadů

Náchod bude mít výdaje s lázněmi i Tepnou, takže na další investice příliš volných peněz zřejmě zbývat nebude. Do hry se může vrátit nápad multifunkční haly. Současné vedení radnice ji před dvěma lety silně prosazovalo kvůli vidině dotace v areálu Základní školy Plhov, ale obyvatelé sídliště se bránili peticí.

„Se souhlasem občanů budeme hledat vhodnou lokalitu pro výstavbu nové sportovní haly. Jsou vytipována některá místa v rámci města,“ slibuje za lidovce Dita Vávrová.

Dostavbu šaten a sociálního zázemí potřebuje i opravený stadion na Hamrech. Lidovci také kvůli změně klimatu a cenám energií chtějí provést tepelný audit města a využít například fotovoltaiku i dešťovou vodu v městských budovách.

Zelení by se chtěli zase vrátit k záměru zpřístupnění břehů Metuje a nové říční plovárně, což by nemuselo stát s případnou dotací závratné částky, ale zvedlo by to kvalitu života v centru.

Zástupci ANO zmiňují v blízkém období rekonstrukci plaveckého bazénu. V delším výhledu by Náchod mohl investovat do lepšího nakládání s odpady, které dosud skládkuje v Trutnově.

„Mohlo by jít o poslední generaci třídicí linky, bioplynovou stanici a malou spalovnu odpadů. Toto zařízení by bylo schopno generovat nemalé zisky, vytápět školy, školky a další budovy, vyrábět elektřinu a celkově přispět k lepšímu prostředí,“ tvrdí Jiří Prokop.

Staví se hodně, ale velká architektura to není

V současném zastupitelstvu se větší konflikty neobjevovaly. Mezi těmi, kterým se podařilo zabránit, ANO zmiňuje nedomyšlený projekt haly i unáhlený záměr jednat s developerem o Tepně. Stěžují si i na údajnou starostovu neochotu jednat s některými lidmi postiženými obchvatem o výkupu nemovitostí. Jiřímu Prokopovi také vadí, že starosta Birke neusiluje o napojení Náchoda na vysokorychlostní železnici mezi Prahou a Varšavou.

Zelení si chválí, že některé nápady prosadili i z opozice, například Senior taxi, bytovou a sociální koncepci, studii ke zlepšení nakládání s odpady anebo architektonickou soutěž na Tepnu. Kritizují však rozsáhlou výstavbu ve veřejném prostoru Náchoda, které schází projednání s veřejností. Výsledné stavby pak mají fádní architekturu i provozní problémy.

Jako příklad uvádějí naddimenzované autobusové nádraží, kvůli němuž padla stavba nádražní vodárny, nebo chystaný spolkový dům s nedořešeným parkováním či chystané Art centrum na Karlově náměstí. Radnice podle nich také málo podporovala MHD a lepší podmínky pro pěší a cyklisty.

O návrat do zastupitelstva usilují komunisté. Podruhé zkouší prorazit SPD, prvně Přísaha.