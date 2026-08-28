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Do voleb v Hradci jde jen deset uskupení. Spojují síly, aby hlasy nepropadly

Petr Záleský
  9:22
Lídrem ANO v hradeckých komunálních volbách 2026 je zastupitel Lukáš Fiedler...

Lídrem ANO v hradeckých komunálních volbách 2026 je zastupitel Lukáš Fiedler (druhý zleva). Na snímku z červnové besedy v Hradci Králové je (zprava) hejtman Petr Koleta, senátní kandidátka na Hradecku a krajská radní Jana Hůlková a ministr průmyslu Karel Havlíček. | foto: FB Lukáš Fiedler - kandidát na primátora

Zástupci HDK, TOP 09 a kantorů v Pivovarských domech v Hradci Králové podepsali...
Zástupci HDK, TOP 09 a kantorů v Pivovarských domech v Hradci Králové podepsali...
Lídryně KSČM v Hradci Králové Táňa Šormová.
Hradeckou ODS vede do komunálních voleb 2026 radní Martin Soukup.
20 fotografií
Historicky nejméně politických subjektů od prvních svobodných voleb v roce 1990 letos v Hradci Králové podalo přihlášku do říjnových komunálních voleb. Zatímco ještě před čtyřmi lety kandidovalo 15 uskupení, letos jich je jen deset.

Nízký počet registrací kandidátních listin je reakcí na jiný volební rekord. V minulých volbách totiž propadlo 21 procent všech hlasů.

Šest uskupení získalo 2,5 až 4,7 procenta hlasů a do 37členného zastupitelstva neprošla. Tehdejší neúspěch ČSSD (1,8 procenta) příliš nepřekvapil, ale propadly i hlasy pro lidovce v kandidátce Koalice pro Hradec (4,71 procenta), Hradecké kantory (4,27), STAN (3,34), Hradec rozumem (3,15), komunisty (3,09) nebo Hradečáky (2,52). Dohromady před čtyřmi lety v Hradci Králové propadlo přes 240 tisíc hlasů.

Staré kádry v novém hávu

„V roce 2022 před branami zastupitelstva zůstala řada ambiciózních uskupení – především KDU-ČSL a STAN, jež se chtějí letos logicky podobnému osudu vyhnout. Navíc můžeme podobný trend zaznamenávat na celostátní úrovni,“ míní Jan Květina, historik a politolog z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové.

Lídrem ANO v hradeckých komunálních volbách 2026 je zastupitel Lukáš Fiedler (druhý zleva). Na snímku z červnové besedy v Hradci Králové je (zprava) hejtman Petr Koleta, senátní kandidátka na Hradecku a krajská radní Jana Hůlková a ministr průmyslu Karel Havlíček.
Zástupci HDK, TOP 09 a kantorů v Pivovarských domech v Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu před komunálními volbami. Zleva Lukáš Řádek (TOP 09), Pavlína Springerová (HDK) a Eduard Hlávka (Hradečtí kantoři a nestraníci). (12. února 2026)
Zástupci HDK, TOP 09 a kantorů v Pivovarských domech v Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu před komunálními volbami. Zleva Lukáš Řádek (TOP 09), Pavlína Springerová (HDK) a Eduard Hlávka (Hradečtí kantoři a nestraníci). (12. února 2026)
Lídryně KSČM v Hradci Králové Táňa Šormová.
20 fotografií

„Oproti starším tendencím zakládat zcela nová uskupení na zelené louce bez jakýchkoli aliancí či odchodů z dosavadních stran ve prospěch nových projektů se setkáváme spíš s přeskupováním sil, tedy s vytvářením nových bloků a s utvářením personálních koalic starých kádrů v novém hávu s cílem zajistit alespoň minimální pravděpodobnost reálného zvolení,“ upozorňuje Jan Květina.

Žádaní Kantoři

Subjekty a jejich kandidáti, kteří v roce 2022 neuspěli, letos velmi často našli partnerskou náruč, od níž očekávají úspěch a zastupitelské mandáty.

Volby 2026

Přehled uskupení a lídrů v Hradci Králové

ANO 2011: Lukáš Fiedler

HDK, TOP 09, Hradečtí kantoři a nestraníci: Pavlína Springerová

Hradecká levice (KSČM a SOCDEM): Táňa Šormová

ODS: Martin Soukup

Náš Hradec (Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti, VPM): Jan Holásek

Piráti a STAN: Kamil Kubica

PRO, Svobodní a Přísaha: Roman Pátek

Salon republiky 21: Ilona Dvořáková

SPD, Motoristé sobě, Trikolora: Rostislav Jireš

Změna pro Hradec, Zelení, KDU-ČSL: Martina Erbsová

Kantory si vyhlédla primátorčina koalice HDK s TOP 09. Starostové se opět dočasně „zasnoubili“ s Piráty. Lidovci přešli ke Změně se Zelenými a Svobodní to dali dohromady s PRO a Přísahou.

Spojence neodmítla ani posledně samostatná SPD, která kandiduje společně s Motoristy a Trikolorou.

Neobyčejně rozvětvená je také koalice Náš Hradec senátora Jana Holáska, kterou tvoří Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti a Volba pro město.

Politolog Jan Květina vidí potenciál především u dvou koalic.

„Smysl dává spojení koalice HDK s podporou Hradeckých kantorů a Nestraníků, které lze vnímat jako výrazně synergické bez nebezpečí nějakého velkého negativního efektu. Takzvaný win-win efekt by měla přinést i koalice Pirátů a Starostů. Ačkoli na celostátní úrovni může voliče Starostů odrazovat určitá pirátská radikalita, na lokální úrovni je toto sepětí sobě blízkých uskupení pochopitelné. STAN chce jeho prostřednictvím zabránit minulému neúspěchu a Piráti zase využít aktuální vzrůstající popularitu Starostů v celostátním kontextu,“ upozornil politolog.

Otazníky vidí ve spojenectví lidovců se Změnou a Zelenými nebo u aliance v čele s Janem Holáskem:

„U koalice Změny pro Hradec se Zelenými a KDU-ČSL to nespatřuji v programu, ale spíš v personální otázce, neboť Změnu opustil Adam Záruba coby výrazná vůdčí tvář ve prospěch nového uskupení Salon republiky 21. Velmi nevyzpytatelným hráčem je široká koalice Náš Hradec, která na jedné straně může působit poněkud účelově a nesourodě, ale na straně druhé bude těžit ze zkušeností i senátorské kampaně lídra Jana Holáska, jakož i ze spojení s velkými hráči jiných regionů i celostátní politiky.“

Kyberšmejdi jako volební téma

Největší hradecká volební témata jistě nepřekvapí, protože jde o stálice. Kromě revitalizace Benešovy třídy a Velkého náměstí se jimi bezpochyby stanou i systém parkování a jeho zpoplatnění na sídlištích, dostupné bydlení, severní tangenta, rozpočtová kázeň a zadlužování, adaptace na klimatickou změnu nebo hospodaření a vliv města v jeho klíčových podnicích.

Nové téma už vygeneroval červencový útok kyberzločinců, při kterém pracovnice Správy nemovitostí falešným bankéřům a policistům v několika platbách poslala 46 milionů korun. Opozice v tom spatřila systémové selhání zřizovatele – vedení města – a žádala vyvození osobní zodpovědnosti primátorky Pavlíny Springerové (HDK) i náměstka Pavla Vrbického (Piráti).

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„Aniž bych chtěl jakkoli zlehčovat rozměr celé kauzy, která je bezpochyby krajně nepříjemná, je přece jen třeba rozlišit mezi tímto pochybením a například vědomým korupčním jednáním ze strany politické reprezentace. Stávající koalice bude mít pochopitelnou ambici kauzu uzavírat coby dílčí – byť zásadní – selhání lidského faktoru, za které vedení města nemůže být přímo odpovědné,“ poznamenal politolog.

„Na druhé straně by však opoziční uskupení byla sama proti sobě, pokud by tuto záležitost dále nemedializovala a v kampani nerozdmýchávala. Současné vedení staví pochopitelně kampaň na tematice vlastních úspěchů v aktuálním období. A ztráta desítek milionů korun v městské organizaci je přesně tím mediálním úderem, kterým může současná opozice tento obraz narušovat,“ uvedl hradecký politolog.

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