Rozpady a deziluze. V Trutnově jde do komunálních voleb jen pět stran

Naopak dosud opoziční sdružení Žít v Trutnově kandidátku ani nepodalo a po 12 letech v zastupitelstvu končí. Lidé mezi hlasovacími lístky nenajdou ani komunisty a Piráty.
Ve srovnání s posledními komunálními volbami tak nezůstal na trutnovské politické scéně kámen na kameni. Na kandidátkách figuruje 165 lidí, o 231 méně než v roce 2022, kdy se o přízeň voličů ucházelo 12 stran a sdružení.
ODS s podporou menších
ODS, která má v zastupitelstvu jedenáct křesel, jde tentokrát do voleb s podporou menších středových stran. TOP 09 a KDU-ČSL před čtyřmi lety kandidovaly společně a získaly jen 3,3 procenta hlasů. Lídrem kandidátky hlavního favorita voleb je současný starosta Michal Rosa z ODS.
„Vnímali jsme, že KDU-ČSL i TOP 09 mají v Trutnově kvalitní lidi, kteří ale nemají šanci práci v zastupitelstvu dělat, tak jsme jim nabídli místo na kandidátce,“ uvedl Rosa.
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Podle svých slov se rozhodl už před rokem. „Koalici Spolu jsem před čtyřmi lety odmítl a odmítl bych ji znovu, ale umožnit kandidátům ze spřátelených stran dostat se do zastupitelstva mi v této době přijde fér,“ dodal starosta. Cílem ODS je podle něj alespoň obhájit současný počet mandátů.
Adresa s někdejšími Piráty i STAN
Buňka České pirátské strany se v Trutnově fakticky rozpadla. Lídr v posledních volbách a současný místostarosta Tomáš Eichler založil nové uskupení Adresa Trutnov. Jeho součástí je i Sdružení pro Trutnov s podporou STAN, které v roce 2022 kandidovalo samostatně a získalo dvě místa v zastupitelstvu.
„Dávalo nám smysl zbytečně netříštit hlasy a dát dohromady lidi, kteří mají podobné názory. Myslím si, že se nám to povedlo,“ řekl Tomáš Eichler. Kandidátku registrovali Starostové a nezávislí.
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Pouhých pět stran je podle Eichlera výsledkem celorepublikového trendu. „Lidí ochotných se angažovat v politice ubývá. I proto jsme se rozhodli kandidovat společně se Sdružením pro Trutnov. Díky tomu jsme neměli problém kandidátku naplnit, dokonce jsme měli víc zájemců než míst,“ poznamenal. Po výprasku Pirátů v posledních krajských volbách strana nepostavila kandidátku ani ve Dvoře Králové.
PRO a SPD společně
Ve srovnání s rokem 2022 nejdou PRO a SPD do voleb samostatně, ale společně se Svobodnými a nezávislými kandidáty vytvořily uskupení Patrioti Trutnov. Lídryní je majitelka čistírny Kateřina Hurdálková.
„Naším cílem je pět a více mandátů. Pokud má mít opozice smysl, tak je určitě lepší se spojit. Chceme tomu dát nový náboj,“ sdělila.
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SPD v minulých volbách získala tři zastupitele, PRO nepřekročilo pětiprocentní hranici. „Jednotlivé strany mají slušné preference, ale společně budeme určitě silnější. Myslím si, že subjekty, které jsme dali dohromady, mají Trutnovu co nabídnout, protože jsou mezi nimi odborníci,“ uvedla Hurdálková.
Samostatně kandiduje Volba pro město vedená dlouholetým místostarostou Tomášem Hendrychem, která má čtyři zastupitele.
A samostatně jde do voleb také hnutí ANO, jeho lídrem je zastupitel a soudní znalec Tomáš Voborník. ANO v minulých volbách získalo devět křesel, nyní by si podle jedničky na kandidátce chtělo polepšit alespoň o dvě.
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„Přál bych si, abychom konečně začali spolupracovat. To je krédo naší letošní kampaně. Do voleb nejdou strany, které by byly vyloženě nalevo, nebo naopak napravo, se kterými by se nedalo jednat. Myslím si, že jakákoli konfrontace je zbytečná. Žijeme v Trutnově a řešíme trutnovské problémy, ne politické věci,“ řekl Voborník. Podle něj se ANO uplynulé čtyři roky snažilo být konstruktivní opozicí.
Nadšení vystřídala deziluze
Naopak KSČM po čtyři roky starém fiasku, kdy v Trutnově získala jen 3,3 procenta hlasů, letos kandidátku nesestavila. Překvapivě se neregistrovalo ani opoziční uskupení Žít v Trutnově, v roce 2022 přitom těsně překonalo pětiprocentní hranici a mělo dva zastupitele. Za koncem je podle zakladatele a dosavadního lídra sdružení Petra Sobotky rozčarování.
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kandidáti v okresních městech
„Do komunální politiky jsem vstoupil, abych změnil koloběh a normalizaci trutnovských poměrů, kde politická scéna zůstává neměnná třicet let. Kvůli tomu prorůstá úřad s koalicí, za kterou kandidují představitelé městských organizací. Chtěli jsme to narušit. Měl jsem naději, že když se změní starosta, bude to trochu jiné, ale ve chvíli, kdy jsme s ním pohádali kvůli lomu v Libči, tak jsem zjistil, že to bude stejné,“ vrací se Petr Sobotka k loňské události, kdy město plánovalo lom zčásti zasypat zeminou ze stavby dálnice D11. Po petici a kritice veřejnosti od toho nakonec upustilo.
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O tom, že už nechce být lídrem, měl jasno před čtyřmi lety. „Naše sdružení nevygenerovalo žádného jiného lídra, takže vůle nepokračovat nebyla jen z mé strany,“ podotkl Sobotka. Uskupení Žít v Trutnově vzniklo před 12 lety. Při své premiéře získalo tři křesla, mezi lety 2018 až 2022 mělo dokonce čtyři zastupitele.
Podobná situace jako v Trutnově je také v dalších městech. Ve Dvoře Králové se budou voliči rozhodovat rovněž mezi pěti uskupeními, ve Vrchlabí se registrovaly dokonce jen čtyři subjekty. V Náchodě jich kandiduje šest, jednou z mála výjimek je Jičín s devítkou stran a sdružení.