Letos se proti vedení města výrazně vyhranili Sousedé za lepší Náchod. Síly spojili Zelení s lidovci, Piráty, TOP 09 a nezávislými.
„Dovedete si tu představit další desítky aut? “ ptá se opoziční lidovecká zastupitelka Dita Vávrová za Sousedy v emotivním videu z nábřežní ulice Krásnohorské, které odstartovalo asi největší poprask. Kritizují v něm, že město chce klidnou ulici proměnit v parkoviště a místní o chystaných úpravách nic nevědí. A slibují větší transparentnost.
Starosta pochybení odmítl. Záměr asi za 3 miliony korun se řeší posledních pět let, v ulici parkuje už teď až 40 aut, odstraňovat se mají hlavně přerostlé keře, parkování požaduje třeba veterinární ordinace nebo bytový dům. Projekt radní nezveřejnili, protože se teprve projednává. Minulý týden se k tomu konalo i bouřlivé veřejné jednání.
„Čekáme na náměty občanů, zapracujeme je do projektové dokumentace, budeme to konzultovat s policií, protože jde o bezpečnost. Budeme se snažit najít kompromis, který je podle mého pozorování zatím nemožný. Tlačit to nebudeme, bohužel se z toho stalo politické téma,“ podotýká Jan Birke (nez., Jan Birke pro Náchod).
Tepna, lázně a obchvat
Starosta, jehož uskupení minule získalo přes 39 procent hlasů, slibuje Náchodským pokračovat v projektech. Jde mu třeba o nový bytový dům v bývalé Tepně, přípravu parkovacího domu U Bílé růže nebo další obnovu lázní Běloves.
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Tam se chystá rekonstrukce budovy Helena a stavba rehabilitačního pavilonu, kam se však pouze přemístí některé zdravotnické služby z centra, což schytává kritiku od opozice. V Bělovsi je čerstvě hotová replika kolonády Ida za 24 milionů korun a rozestavěný park za 72 milionů s dotací.
Starosta chce dál pomoci s dostavbou obchvatu, který léta protlačoval, a připravit město na změny, až bude v roce 2028 hotový.
ODS chce lázně do roku 2030
V trojkoalici s ním působily dva malé subjekty a jejich předvolební rétorika je podobná. Lídrem občanských demokratů, STAN a Východočechů je mladý advokát Antonín Falta (ODS).
V propagačních materiálech na prvním místě zmiňuje „lázně, které léčí“, aby v Bělovsi nezůstalo jen u postavení hezkých budov. Plnohodnotné lázně si představuje už do roku 2030.
Prosazovat chtějí také byty v Nové Tepně, což je čtvrť navržená polskými architekty v soutěži už v roce 2021, digitální služby na úřadu, přebytkový rozpočet i úpravy centra po dostavbě obchvatu.
Patrioti chtějí také parkovací dům
Také koaliční Patrioti se hlásí ke kompletnímu dobudování lázní včetně péče. Z palčivých potíží podle nich Náchod bude muset řešit poloprázdné školy, jimž ubývají žáci, nebo odliv mladých, pokud nebude dost bytů.
„Problémem je také dostupnost parkování v některých oblastech. Chceme to řešit úpravou podmínek jak v centru, tak na sídlištích, aby parkovat poblíž svého domova mohli primárně obyvatelé domů. Jednoznačně budeme prosazovat i vybudování parkovacího domu,“ říká místostarosta Milan Vik (Patrioti Náchoda).
Z nutných investic jmenuje i rekonstrukci seniorského domova Harmonie, jehož stav Sousedé nyní také ostřelují.
Smířlivé hnutí ANO
Hnutí ANO, které minule sice se 14 procenty dosáhlo druhého nejlepšího výsledku za Birkeho uskupením, ale znovu putovalo do opozice, s kritikou nynějšího vedení šetří.
„Jsme zastoupeni v komisích a výborech města, kde jsme se mohli na řadě projektů podílet nebo je alespoň připomínkovat. Proto nechceme na radnici přinášet revoluci, ale především evoluci,“ vysvětluje lídr Jan Zima (ANO), obchodní ředitel a zastupitel.
Chce prosazovat startovací byty, obnovu lázní, digitalizaci úřadu, obnovu zanedbaných lokalit, prevenci u dětí nebo větší zapojení veřejnosti.
Nekoncepční, kritizují Sousedé
Zcela novou tváří voleb je lídr Sousedů Daniel Šafr. Stejně jako jeho kolegové na sociálních sítích vedení města nešetří.
„Největší slabinou nynější koalice je netransparentnost a nekoncepčnost. V minulém volebním období jsme jako město utratili přes 80 milionů za nemovitosti, které město nutně nepotřebuje,“ namítá Šafr, kavárník a vydavatel Náchodského Swingu.
„Místo skutečně potřebných a dlouhodobých investic, které by Náchoďanům reálně zlepšily život, jako je adaptace města na vlny veder, proměna Pražské ulice po dokončení obchvatu nebo třeba podpora pestrého školství a kultury tak, aby se Náchod nevylidňoval, je v plánu novostavba třetího informačního centra nebo přístavba kavárny k prázdné Zámecké restauraci či další absurdní výstavní prostory, kam nikdo nechodí. Město se navíc kvůli takovým investicím zadlužuje,“ tvrdí Šafr.
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Pro Běloves navrhuje hledat investora, třeba i v Polsku, kde mají lázně silnou tradici. Zmiňuje také výstavbu bytů v Tepně či přípravu rekonstrukce Pražské a Běloveské ulice.
Spolupráce pokulhává, zní z SPD
Hnutí SPD vede znovu do voleb Martin Bertha, který minule jako jediný získal post zastupitele.
„Chceme kombinovat rozumné velké investice s množstvím praktických opatření, která mohou lidé pocítit každý den. Mezi nejpalčivější problémy patří třeba nemocnice, kde chybí specialisté, nebo bezpečnost na školách a také bydlení a doprava. Vyžaduje to konkrétní řešení a také širší spolupráci, která trochu pokulhává,“ říká Bertha (SPD).
Zmiňuje potřebu dostupných bytů, bezpečné školy, denní stacionář pro seniory i terénní péči. Potřebný je rozvoj sportovišť i drobná zlepšení, třeba ve svozu bioodpadu.
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