I jedenáct lidí do jednoho bytu. Špindlerovu Mlýnu před volbami přibývá obyvatelstvo

Na případ upozornil Deník N. Špindlerův Mlýn má lehce přes 1 100 obyvatel. V posledních komunálních volbách, jejichž účast není zkreslená voličskými průkazy, v nich mohlo hlasovat 795 občanů a k volbám skutečně přišlo 483 lidí. Nárůst trvale přihlášených obyvatel o 40 osob od začátku roku je tak poměrně zásadní.
Naposledy se 11 osob přihlásilo v pátek na jedinou adresu. Volby se přitom uskuteční už 9. a 10. října. Povahu právních kroků Jandura neupřesnil.
„Město podniklo právní kroky, protože se bránit musí. Jsme připraveni podat trestní oznámení. S největší pravděpodobností víme, kdo za přihlášením zmíněných 11 osob do jednoho bytu stojí. Nechci být v tuto chvíli adresný,“ řekl starosta.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Podle něj vedení města tušilo, že tato situace nastane. „Jen jsme nevěděli, kdy to bude. Jsem zvědavý, jak se těch 11 lidí vejde do bytu tři plus jedna. Jde o jasně účelovou věc s cílem zvrátit volby,“ uvedl Jandura.
Do patnáctičlenného zastupitelstva kandiduje sedm uskupení, což je nejvíce za poslední roky. Celkem jde o 105 kandidátů. Předvolební kampaň ve městě je podle starosty vyhrocená. Minulý týden se po městě objevily plakáty, které ho kompromitují. „Cítím se tím velice poškozen,“ řekl Jandura.
Podle něj za současnou situací ve městě může být snaha ovládnout radnici, protože nově zvolení zastupitelé budou rozhodovat o několika velkých projektech, změně územního plánu, rozvoji skiareálu a v neposlední řadě o nové podobě centra města.
|
Volby 2026 ONLINE: v pátek a v sobotu Češi vyberou zastupitele a senátory
Podle Deníku N se deset z letos přihlášených lidí k trvalému pobytu objevilo na kandidátních listinách, přičemž šest z nich figuruje v nově vzniklém uskupení Špindl žije! Deník N uvedl, že volební jednička sdružení a právnička Veronika Janoušek Rudolfová v tom nevidí problém a odmítá, že by šlo o účelový krok.
„Chtěli jsme nové lidi, a když chtějí kandidovat, musejí tady mít trvalý pobyt. Ale oni se sem účelově nepřistěhovali, oni tady žijí, jenom tady neměli trvalé pobyty, protože to lidi občas neřeší,“ uvedla pro Deník N.
|
Nový starosta Špindlu chce do městské kasy vybrat víc peněz z poplatků
Do voleb ve Špindlerově Mlýně jdou Nezávislí s podporou TOP 09 v čele s Hynkem Dvořákem, uskupení Špindl žije!, které do voleb vede Veronika Janoušek Rudolfová. Uskupení Šance pro město vede Tomáš Šidlík, lídrem subjektu Doma ve Špindlu je Matěj Dunka, Pro náš Špindlerův Mlýn Tomáš Vrabec, Město pro život vede do voleb Jaroslav Drha a Město s vizí současný starosta Martin Jandura.
Ve Špindlerově Mlýně před čtyřmi lety zvítězilo uskupení nezávislých kandidátů Pro náš Špindlerův Mlýn. Druhé uskupení Špindlerův Mlýn - Město s vizí získalo post starosty. Třetí byla Šance pro město, čtvrtí Nezávislí s podporou TOP 09 a na pátém místě skončila ODS.