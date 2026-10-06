Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

I jedenáct lidí do jednoho bytu. Špindlerovu Mlýnu před volbami přibývá obyvatelstvo

Autor: ,
  9:02
Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)

Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura
Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně (31. 10. 2022)
Špindlerův Mlýn
Demolice bývalé zotavovny Pětiletka, jejíž součástí byla Špindlerovská hospoda....
23 fotografií
Radnice ve Špindlerově Mlýně chce nechat prověřit náhlý nárůst trvale bydlících obyvatel. Těsně před volbami se do jediného bytu přihlásilo 11 osob, od začátku roku jde už o 40 nových voličů. Starosta krkonošského střediska Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - Město s vizí) to považuje za snahu ovlivnit volby a ovládnout radnici. Podnikl proti tomu právní kroky.

Na případ upozornil Deník N. Špindlerův Mlýn má lehce přes 1 100 obyvatel. V posledních komunálních volbách, jejichž účast není zkreslená voličskými průkazy, v nich mohlo hlasovat 795 občanů a k volbám skutečně přišlo 483 lidí. Nárůst trvale přihlášených obyvatel o 40 osob od začátku roku je tak poměrně zásadní.

Naposledy se 11 osob přihlásilo v pátek na jedinou adresu. Volby se přitom uskuteční už 9. a 10. října. Povahu právních kroků Jandura neupřesnil.

„Město podniklo právní kroky, protože se bránit musí. Jsme připraveni podat trestní oznámení. S největší pravděpodobností víme, kdo za přihlášením zmíněných 11 osob do jednoho bytu stojí. Nechci být v tuto chvíli adresný,“ řekl starosta.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Podle něj vedení města tušilo, že tato situace nastane. „Jen jsme nevěděli, kdy to bude. Jsem zvědavý, jak se těch 11 lidí vejde do bytu tři plus jedna. Jde o jasně účelovou věc s cílem zvrátit volby,“ uvedl Jandura.

Do patnáctičlenného zastupitelstva kandiduje sedm uskupení, což je nejvíce za poslední roky. Celkem jde o 105 kandidátů. Předvolební kampaň ve městě je podle starosty vyhrocená. Minulý týden se po městě objevily plakáty, které ho kompromitují. „Cítím se tím velice poškozen,“ řekl Jandura.

Podle něj za současnou situací ve městě může být snaha ovládnout radnici, protože nově zvolení zastupitelé budou rozhodovat o několika velkých projektech, změně územního plánu, rozvoji skiareálu a v neposlední řadě o nové podobě centra města.

Volby 2026 ONLINE: v pátek a v sobotu Češi vyberou zastupitele a senátory

Podle Deníku N se deset z letos přihlášených lidí k trvalému pobytu objevilo na kandidátních listinách, přičemž šest z nich figuruje v nově vzniklém uskupení Špindl žije! Deník N uvedl, že volební jednička sdružení a právnička Veronika Janoušek Rudolfová v tom nevidí problém a odmítá, že by šlo o účelový krok.

„Chtěli jsme nové lidi, a když chtějí kandidovat, musejí tady mít trvalý pobyt. Ale oni se sem účelově nepřistěhovali, oni tady žijí, jenom tady neměli trvalé pobyty, protože to lidi občas neřeší,“ uvedla pro Deník N.

Nový starosta Špindlu chce do městské kasy vybrat víc peněz z poplatků

Do voleb ve Špindlerově Mlýně jdou Nezávislí s podporou TOP 09 v čele s Hynkem Dvořákem, uskupení Špindl žije!, které do voleb vede Veronika Janoušek Rudolfová. Uskupení Šance pro město vede Tomáš Šidlík, lídrem subjektu Doma ve Špindlu je Matěj Dunka, Pro náš Špindlerův Mlýn Tomáš Vrabec, Město pro život vede do voleb Jaroslav Drha a Město s vizí současný starosta Martin Jandura.

Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura
Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)
Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně (31. 10. 2022)
Špindlerův Mlýn
23 fotografií

Ve Špindlerově Mlýně před čtyřmi lety zvítězilo uskupení nezávislých kandidátů Pro náš Špindlerův Mlýn. Druhé uskupení Špindlerův Mlýn - Město s vizí získalo post starosty. Třetí byla Šance pro město, čtvrtí Nezávislí s podporou TOP 09 a na pátém místě skončila ODS.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Lesnická škola má nového ředitele, minulý jel na hokej do Dánska služebním vozem

Nový ředitel České lesnické akademie v Trutnově Tomáš Herčík.

Novým ředitelem České lesnické akademie v Trutnově se stal dosavadní zástupce ředitele Tomáš Herčík. Do funkce ho dnes jmenovala rada Královéhradeckého kraje. Herčík nahradil ve funkci Miloše...

Kvůli ztrátě 46 milionů Hradec odsouvá projekty, chybující úřednice má obstavený majetek

Premium
Magistrát města Hradce Králové

Ztrátu 46 milionů korun, o které v červenci podvodem přišla Správa nemovitostí Hradec Králové, nejspíš bude muset sanovat město. Společnost sice do konce roku vydrží s rezervami, avšak velké projekty...

I jedenáct lidí do jednoho bytu. Špindlerovu Mlýnu před volbami přibývá obyvatelstvo

Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)

Radnice ve Špindlerově Mlýně chce nechat prověřit náhlý nárůst trvale bydlících obyvatel. Těsně před volbami se do jediného bytu přihlásilo 11 osob, od začátku roku jde už o 40 nových voličů....

6. října 2026  9:02

Volby 2026 v Hradci Králové: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu.

Komunální volby 2026 v Hradci Králové se konají 9. a 10. října a Hradečané v nich rozhodnou o obsazení 37 křesel v Zastupitelstvu města Hradec Králové. Post primátorky obhajuje Pavlína Springerová,...

6. října 2026  5:30

Lesnická škola má nového ředitele, minulý jel na hokej do Dánska služebním vozem

Nový ředitel České lesnické akademie v Trutnově Tomáš Herčík.

Novým ředitelem České lesnické akademie v Trutnově se stal dosavadní zástupce ředitele Tomáš Herčík. Do funkce ho dnes jmenovala rada Královéhradeckého kraje. Herčík nahradil ve funkci Miloše...

5. října 2026  18:10

Lékař má k ruce robota. Náchodská nemocnice spustila speciální operace

Druhý lékař ovládá mimorobotické nástroje, bílá ramena robotu jsou vidět v...

Nový robot už pomáhá operovat lékařům v Oblastní nemocnici v Náchodě. Potkají se s ním pacienti, kteří přicházejí na operace žaludku, kýly, prostaty či gynekologické výkony. Nemocnice za něj vydala...

5. října 2026  14:06

„Hradec stagnuje.“ Fiedler chce primátora, méně exhibicí a víc byznysu

Advokát Lukáš Fiedler vede kandidátku ANO v hradeckých komunálních volbách 2026.

První primátor v historii Hradce Králové pocházející z hnutí ANO? Šance Lukáše Fiedlera budou známé už brzy, zkušený advokát si však věří. Podle něj je načase, aby hradecké otěže převzal někdo více...

5. října 2026  9:15

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

ŘSD otevřelo po opravě sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce, omezení skončilo

ilustrační snímek

Silničáři v neděli odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice...

4. října 2026  16:52

Až patnáct léků. Farmaceut pomáhá, aby jich senioři v domově brali méně

Farmaceut Juraj Martiška a praktická lékařka Michaela Peroutková. Klinický...

Do Domova sociální péče Tmavý Důl jezdí klinický farmaceut Juraj Martiška z nemocnice v Trutnově každý týden. V pracovně si vezme kompletní zdravotnickou dokumentaci klienta a několik hodin prochází...

4. října 2026  7:29

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....

Kolem čtyř desítek lidí v sobotu dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část...

3. října 2026  16:50

„Přibyla mi hroší kůže.“ Primátorka Hradce Springerová chce tlačit velké projekty

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK)

V listopadu to budou čtyři roky, kdy si Hradec Králové poprvé v historii zvolil do svého čela ženu. Primátorka Pavlína Springerová se svým Hradeckým demokratickým klubem (HDK) sice volby nevyhrála,...

3. října 2026  7:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

2. října 2026,  aktualizováno  21:44

Vyfoukli mu nemovitosti, utráceli jeho peníze. Podvodníci obrali nemocného seniora o miliony

ilustrační snímek

Dva muži nejspíš zneužili důvěry osamělého a nemocného seniora. Jak ukázalo policejní vyšetřování, přiměli ho, aby jim podepsal plnou moc. Na jejím základě převedli jeho nemovitosti na Náchodsku a...

2. října 2026  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.