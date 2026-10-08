Sedm hříchů primátorky. Kdosi poházel po Hradci krabice s kritikou vedení

Malé krabice vyvedené v designu, který v kampani používá i primátorčina koalice HDK a TOP 09, se objevily především na zastávkách MHD. Někde blokovaly sedačky, jinde byly vysypané před stojany s jízdními řády. Hradečané je však našli i na chodníku mezi areálem středních škol a kampusem univerzity. Podle městské policie je tam neznámý pachatel poházel poprvé o víkendu a naposledy v noci z úterý na středu.
„Dostali jsme oznámení a mimo to jsme případ zaznamenali i vlastní činností. Strážníci provádějí ve městě monitoring i v nočních hodinách. Krabičky našli v centru města i v okrajových částech jako je Malšova Lhota,“ potvrdila mluvčí městské policie Eva Kněžourová.
Strážníci zaevidovali nejméně 16 lokalit, kde byly papírové krychle poházené. Případ předali městskému odboru přestupků, který by měl vyhodnotit, zda se dosud neznámý pachatel mohl dopustit například přestupku založení černé skládky, výtržnictví nebo znečištění veřejného prostranství. Může mu tak hrozit pokuta až do 50 tisíc korun.
„V současně době zpracováváme kamerové záznamy a máme indicie, které vedou k odhalení pachatele přestupků,“ doplnila mluvčí.
Webu Hradecká drbna poslal svědek fotografii auta, z něhož podle jeho svědectví v Malšově Lhotě ve středu kolem 5. hodiny ráno muž v černém oblečení a kukle vyhazoval krabičky. Za volantem měla sedět žena. V lokalitě přitom bydlí třeba čtyřka kandidátky Náš Hradec, ředitelka marketingové agentury Anna Kudláčková (nestr.), která už od loňského jara natáčí pod hlavičkou profilu Pepa Votrok kritická videa proti vedení radnice, zejména proti primátorce Springerové a jejímu náměstkovi Lukáši Řádkovi (TOP 09).
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Volební uskupení nicméně pohazování krabiček po městě odsoudilo. „Nikdo nám nebude ve městě dělat nepořádek. Ani nepřizpůsobiví lidé, ani nějaká pokoutná předvolební kampaň. Obojí odmítáme,“ uvedl lídr kandidátky senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).
Žluto modré krabičky na sobě měly QR kód odkazující na webovou stránku Sedm hříchů, která kritizuje čtyři roky vládnutí primátorky Pavlíny Springerové. Adresně napadá výhradně její osobu.
Server Salonky HK upozornil, že facebookovou reklamu projektu objednal a zaplatil Adam Kulda, který je právním zástupcem stavební firmy Stako, jejíž šéf Petr Kulda vloni na stejném profilu vystoupil proti městem připravovaným zásadám spolupráce s investory.
„Kostky v ulicích nejsou moje práce, já zastřešuji pouze internetovou část propagace. Facebookový profil Hradecké kostky s projektem souvisí. Je to nová stránka, protože původní stránku Sedm hříchů nám Meta zablokovala, zřejmě ji někdo opakovaně nahlásil,“ potvrdil iDNES.cz Adam Kulda.
Společnosti Stako a Smola HK jsou ve sporu s městem také kvůli zakázce na přestavbu náměstí v Gayerových kasárnách, kterou radnice zadala konkurenční firmě, přestože nabídka Stako a Smola HK byla o 46 milionů korun levnější. I na tuto kauzu upozorňoval profil Pepy Votroka.
„Dva roky se tu Pepa Votrok (PR agentura firem STAKO a Smola, kterou píše Adam Kulda, syn majitele STAKO) holedbá, jaký tu máme v Hradci nepoŘádek a nakonec udělá nepořádek po městě takového kalibru,“ komentoval krabičky v ulicích Václav Bartoš, který je na 14. místě kandidátky Pirátů.
Kandidáti uklízeli, občané počin kritizují
Do úklidu papírových krabiček z ulic Hradce Králové se zapojili i kandidáti HDK a TOP 09. Poprvé je uklízeli už o víkendu, podruhé ve středu ráno. Úklid se rázem změnil v kontaktní kampaň.
„Mohli jsme si na to stěžovat a nadávat na sociálních sítích. Místo toho jsme vzali pytle a šli je (krabičky) prostě uklidit. Antikampaň se autorům vymkla, lidé v ulicích a na zastávkách oceňovali, jak sbíráme rozházené krabičky a uklízíme po těch, kteří je tam nechali. Někdy člověk nemusí nic vysvětlovat. Stačí se podívat, kdo po městě dělá bordel a kdo ho uklízí,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová.
Na sociálních sítích uvedla, že podobné praktiky si Hradec nezaslouží a že politický střet by za sebou neměl nechávat odpadky na ulicích. „Buďme k sobě slušní. A hlavně buďme slušní k našemu městu,“ doplnila.
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Lidé papírové kostky na chodnících většinou odsuzovali. Na facebooku se proti nim ohradil třeba bývalý reprezentant v snowboardingu Martin Černík, který v Hradci Králové žije: „Tyhle volby ukázaly, že dno je výrazně níž, než jsme si všichni mysleli. Ti, co tady od revoluce mlaskali, mají po 4 letech odtučňovací kúry opět potřebu se nažrat...“
„Těch krabiček by mohlo být méně, ale pozornost zřejmě přilákaly. Zdaleka ne se vším souhlasím, ale na webu mají ke svým tvrzením alespoň nějaké odkazy a podklady, ačkoliv jsou často interpretovány hodně tendenčně,“ komentoval fotky krabiček Josef Kalousek.