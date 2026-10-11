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Proměně Špindlu podle developera nejsme nakloněni, zní od vítězů voleb

Tomáš Plecháč
  13:36
Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025)

Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025) | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)
Lokalita v centru Špindlerova Mlýna, kde vyroste nové náměstí se službami a...
Lokalita v centru Špindlerova Mlýna, kde vyroste nové náměstí se službami a...
Lokalita v centru Špindlerova Mlýna, kde vyroste nové náměstí se službami a...
29 fotografií
Volby v krkonošském Špindlerově Mlýně nečekaně vyhrála Šance pro město. Dohodnout se musejí minimálně tři sdružení. Nové vedení špindlerovské radnice rozhodne o podobě centra za stovky milionů korun. Do předvolební kampaně letos zasáhlo, že se k pobytu v horském středisku hlásili noví obyvatelé.

Výsledky voleb 2026

Opoziční Šance pro město s lídrem Tomášem Šidlíkem získala 26 procent hlasů a čtyři mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. Sdružení starosty Martina Jandury Město s vizí skončilo třetí se 16,5 procenty a třemi mandáty.

Stejný počet zastupitelů má uskupení Pro náš Špindlerův Mlýn místostarosty Vladimíra Starucha a nové sdružení Doma ve Špindlu s lídrem Matějem Dunkou.

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Povolební vyjednávání se v neděli teprve začala rozbíhat. Důležitou roli v nich bude hrát postoj k nové podobě špindlerovského centra, kde společnost Penta Real Estate plánuje vybudovat náměstí s hotely, apartmány, restauracemi, obchody a podzemním parkovištěm za téměř dvě miliardy korun.

Roztříštěné zastupitelstvo

V roce 2022 se do zastupitelstva dostalo všech pět kandidujících subjektů. Šance pro město, Město s vizí a Pro náš Špindlerův Mlýn získaly shodně po čtyřech mandátech, dvě posledně jmenovaná uskupení se dohodla na spolupráci.

Tentokrát je situace o něco hůře čitelnější, dohodnout se musejí minimálně tři sdružení.

„Z vítězství mám radost, ale zastupitelstvo je opět hodně rozdrobené a o tom, jakou roli v něm bude hrát naše Šance pro město, rozhodnou teprve další jednání,“ komentoval Tomáš Šidlík (nestraník).

Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025)
Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)
Lokalita v centru Špindlerova Mlýna, kde vyroste nové náměstí se službami a ubytováním.
Lokalita v centru Špindlerova Mlýna, kde vyroste nové náměstí se službami a ubytováním.
29 fotografií

Starosta Martin Jandura (nestraník) v neděli nezvedal telefon. Na facebookovém profilu sdružení Město s vizí poděkoval voličům.

„Výsledek voleb přijímám s pokorou a respektem. I nadále budu prosazovat naší vizi a hájit zájmy Špindleráků,“ uvedl starosta. Z patnácti zvolených zastupitelů získal čtvrtý nejvyšší počet hlasů.

Místostarosta Vladimír Staruch (nestraník) byl se třemi mandáty spokojený, povolební vyhlídky svého sdružení nechtěl příliš komentovat.

„Měli jsme obavu, že vzhledem k počtu kandidujících subjektů bude roztříštění hlasů ještě větší. V této situaci považuji naše tři mandáty za úspěch. Všechna uskupení, která se do zastupitelstva dostala, mají podobné cíle. Hovořit o našich ambicích je teď předčasné,“ řekl Staruch.

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Ve vedení města chce být nové uskupení Doma ve Špindlu. „Neměli jsme historii ani voličskou základnu, lidé nám přesto dali důvěru. Tři mandáty považujeme za dobrý výsledek. Chceme hledat programové průsečíky se sdruženími, která budou usilovat o rozumný rozvoj Špindlerova Mlýna,“ uvedla dvojka kandidátky Jitka Hronešová (nestraník), která v minulém volebním období byla zastupitelkou Města s vizí.

Prioritou podle ní je autobusové nádraží, které se městu kvůli nedohodě s majitelem pozemků ani za několik let nepodařilo rekonstruovat, a proměna špindlerovského centra.

Nové centrum za dvě miliardy

Ve špindlerovských volbách jde vždy o hodně. Nemovitosti v horském středisku vlastní významní podnikatelé i kontroverzní lobbisté jako Marek Dospiva, Tomáš Hrdlička, Tomáš Pitr nebo Roman Janoušek.

Důležitost letošních voleb byla umocněna blížící se gigantickou investicí Penty, která plánuje dvouhektarovou plochu nedaleko Bílého mostu proměnit v nové špindlerovské centrum se službami a byty. Město v tom hraje klíčovou roli, a to nejen proto, že vlastní část pozemků.

Ve Špindlu vyroste nový komplex s apartmány. Rozhodne o něm architektonická soutěž

O přesné podobě nového centra a rozsahu zástavby není definitivně rozhodnuto. Architektonickou soutěž vyhrály ateliéry Sadovsky & Architects a ADR. O návrzích jedná developer s radnicí.

„Společně s vedením města musíme nalézt rovnováhu mezi jejich potřebami, představami místních a zájmem investora,“ uvedl David Musil, generální ředitel Penta Real Estate.

O finálním výběru návrhu budou také rozhodovat zastupitelé. V příštím roce má začít vznikat projektová dokumentace.

Zkrotit spekulanty

Lídr vítěze voleb Tomáš Šidlík s projektem od začátku kategoricky nesouhlasí.

„Považuju to za těžkou realitní spekulaci ze strany Penty, která si koupila park ve městě, aby tam postavila dvě stě apartmánů. Další apartmány ve městě nechceme, musíme zkrotit spekulanty, kteří skrze změny územního plánu vydělávají peníze,“ řekl.

Revitalizace této části horského střediska by podle něj měla spočívat ve stavbě kruhového objezdu a ve zkultivování okolí. „Jestli volby něco ukázaly, tak to, že podobě centra, jak si ho představuje Penta, ve Špindlu nejsme nakloněni,“ dodal Tomáš Šidlík.

Uskupení Doma ve Špindlu bude prosazovat zredukování záměru. „Studie vnímáme jako ukázku maximální možné zástavby. Budeme usilovat o její snížení a chceme vést debatu o funkci budov, která dosud nebyla stanovena,“ uvedla Jitka Hronešová.

Podobný názor má sdružení Pro náš Špindlerův Mlýn místostarosty Vladimíra Starucha. Studie označil za ne zcela vyhovující: „S centrem města je nutné něco udělat. Myslím si, že představené návrhy bude určitě potřeba ještě přehodnotit a snížit objem zástavby.“

Proměna špindlerovského centra a role radnice v ní byly důležitými tématy předvolební kampaně. Starosta Martin Jandura se nechal slyšet, že chce „náměstí, ne sídliště“. Preferuje víc hotelů a naopak menší podíl rekreačních bytů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Nové uskupení Špindl žije! čelilo nařčení, že je stranou Penty a developerů. V programu však deklarovalo, že preferuje hotely, chce více veřejného prostranství a méně apartmánů. Do zastupitelstva se ale nakonec jako jediný z kandidujících subjektů nedostalo.

Noví obyvatelé

K různým spekulacím přispěl také neobvyklý nárůst trvale žijících obyvatel ve Špindlerově Mlýně, na což jako první upozornil Deník N. Od začátku roku si zde trvalé bydliště nahlásilo 40 lidí.

Předminulý pátek se dokonce na jednu adresu přihlásilo jedenáct lidí. Martin Jandura i z toho důvodu hodnotil letošní kampaň jako nejvyhrocenější za poslední roky. Přihlášky k trvalému pobytu dal do souvislosti s chystanou přestavbou špindlerovského centra.

„Anonymy, dehonestující plakáty na mou osobu, videa vytržená z kontextu, prapodivné přihlášky k trvalému pobytu. Proč? Protože se rozhoduje, a to víme všichni, o budoucnosti centra Špindlerova Mlýna,“ řekl ve videu zveřejněném těsně před volbami.

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