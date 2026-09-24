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„Ustát politiku? Těžké.“ Náměstkyni hnutí vyloučilo, do voleb jde s vlastním

Petr Záleský
  11:56
Náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (11....

Náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (11. září 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Zleva Ilona Dvořáková (Rozvíjíme...
Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a náměstkyně pro kulturu Ilona...
Náměstkyně hradecké primátorky Ilona Dvořáková vede do komunálních voleb 2026...
Náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (11....
9 fotografií
Jen necelé jedno volební období na postu zastupitelky a náměstkyně královéhradecké primátorky má za sebou Ilona Dvořáková. Přesto už zažila politické podrazy, handlování s mocí i sladké chvíle vítězství. Z dvojky hnutí Rozvíjíme Hradec z roku 2022 povýšila do role lídryně zcela nového uskupení Salon republiky 21, které založila.

Pro nové uskupení Dvořáková dokázala získat velmi známá královéhradecká jména. Coby dvojka totiž po osmi letech kandiduje někdejší náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich a trojkou je stále ještě úřadující náměstek primátorky a hlavní tvůrce nového územního plánu města Adam Záruba.

Ambice získat zastupitelské mandáty je jasná. Obhájit post v radě města a třeba i funkci náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch? Nic nemožného. Ale jak a s kým.

„Chápu, že někteří lidé si myslí, že komunální politika je hlavně o osobnostech. Já mám ale za to, že politika odkazuje na morálně etické hodnoty. Za mě není úplně v pořádku například to, jak Andrej Babiš přistupuje k veřejnému životu. Je to špatně. Spojit se s nimi nemůžeme, protože máme úplně jiné hodnoty,“ zdůrazňuje Ilona Dvořáková.

Jak těžké je v současnosti zakládat úplně nový politický subjekt?
Nemyslím si, že je to zásadně těžké, důležitější je sehnat dostatek kvalitních lidí, kteří by do toho chtěli jít. Nám se to povedlo, ale nejtěžší je politiku ustát, najít sílu a prosazovat správné věci.

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A co vy, ustála jste svoji první čtyři roky?
Nebylo to jednoduché. Za sebe vnímám, že jsem to skutečně ustála, ale důležitější bude, jak to vnímají Hradečáci. Uvidíme.

Zhruba půl roku po posledních volbách, ve kterých jste kandidovala za hnutí Rozvíjíme Hradec a stala se náměstkyní primátorky, jste byla ze strany vyloučena a také přišel návrh na vaši výměnu na postu náměstkyně i v radě města. Byla to rána z čistého nebe, anebo jste tušila, co vaše hnutí chystá?
Pan Holásek chtěl přijmout pozici náměstka pro kulturu a cestovní ruch, aby měl možnost být ve vedení města a mít informace, které potřeboval. Bylo to trochu bez ohledu na mou kvalifikaci a zkušenosti, byla to bolestivá věc – nerada se k tomu vracím. Nicméně už je to pryč a uzavřená záležitost.

Náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (11. září 2026)
V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Zleva Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec), Miroslav Hloušek (ODS), Pavlína Springerová (HDK), Adam Záruba (Změna a Zelení) a Pavel Vrbický (Piráti). (14. listopadu 2022)
Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a náměstkyně pro kulturu Ilona Dvořáková (nez.) při odhalení kamenů zmizelých na Velkém náměstí (2. října 2024)
Náměstkyně hradecké primátorky Ilona Dvořáková vede do komunálních voleb 2026 uskupení Salon republiky 21.
9 fotografií

Místo vás se z koalice muselo sbalit hnutí Rozvíjíme Hradec. Byla to satisfakce?
Nebrala jsem to tak. Už na začátku jsem dostala nabídku být součástí koalice bez hnutí pana Holáska. Odmítla jsem ji, protože do voleb jsme šli společně a vnímala jsem, že v koalici by být měl. Postavil se k tomu jinak a nakonec to vyústilo v to, že jeho hnutí bylo odejito. Nebyla to satisfakce, ale jsem ráda, že jsem mohla zůstat, protože jsem měla jasné cíle, co bych měla v kultuře a cestovním ruchu změnit.

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Nebylo by snadnější kandidovat za nějaké zavedené uskupení? Anebo nepřišla dostatečně adekvátní nabídka?
Nepřišla a možná je to dobře. Když kandidujete a tvoří se koalice, každá strana nebo hnutí má své priority a pak se v té koalici musí dělat poměrně velké kompromisy. Navíc ne vždy se to povede. Já jsem součástí koalice na radnici a taky musím přiznat, že více věcí se nepodařilo dotáhnout do konce, možná i z toho důvodu, že v koalici jsem sama a nemám za sebou zastupitelský klub. Jsem ráda, že jsme vznikli na platformě nového hnutí a budeme mít možnost – pokud od voličů dostaneme příležitost – prosadit prioritní věci.

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Název vašeho hnutí odkazuje na architekturu a urbanismus meziválečného Hradce. Jaké projekty mají městu vrátit prestiž?
V té době tu byl legendární starosta František Ulrich, který se zasloužil o to, že se Hradec stal salonem republiky i v době finanční krize. Dokázal prosadit nevídané věci, jako je Gočárův okruh i spousta různých staveb. Pátrala jsem i v archivech a vím, že své starostování řešil napříč politikou a bylo mu jedno, jestli jste zprava nebo zleva. Na to bychom chtěli navázat. Proto i ten odkaz k salonu republiky, který bychom chtěli posunout do moderního města 21. století.

Máte tedy nápady na nové projekty města 21. století?
Čeká nás spousta věcí. Například projekt družstevního bydlení, řešení dopravy, letiště, severní tangenta nebo parkování. Projektů obrovské množství.

Po osmi letech by se do zastupitelstva mohl vrátit někdejší náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich. Oslovila jste ho vy, anebo se přihlásil sám?
On mě oslovil a já jsem se rozhodla do toho jít, protože je to velmi solidní a slušný člověk. Za ten impuls jsem upřímně ráda.

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Další velkou posilou je náměstek primátorky Adam Záruba. Bylo ho těžké získat pro nové hnutí?
Jsem za něj velice ráda, je mi hodně blízký, protože máme podobné pohledy na řadu věcí. Je nesmírně pracovitý a díky němu má město nový územní plán. A nejen to. Adam dostal několik nabídek, ale přidal se k nám.

S kterým projektem z vaší gesce se v Hradci Králové v posledním volebním období nepodařilo pohnout a mrzí vás to?
První je vznik kulturně-kreativního centra. To se nepodařilo. V plánu bylo využití některé z historických budov, jako je bývalá knihovna v Tomkově ulici. Ukázalo se, že by to bylo finančně velmi náročné. Další prioritou je odkup pozemků pod centrem Aldis, který je má v nájmu. Částka za ně je ročně obrovská a stále se navyšuje. V Pardubicích nám pravděpodobně vyroste velká konkurence, a proto ty pozemky potřebujeme vyřešit a pak začít Aldis rekonstruovat. Třetí věcí – a to mám kolegům trochu za zlé, protože se vůle hledala velmi těžko – je stav budovy Adalbertina. V krovech je mnoho druhů dřevokazných hub, padá střecha, prosakuje voda – je to nedůstojné našeho města.

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V programovém prohlášení koalice jste se zavázali prověřit a případně i začít připravovat možnost turistického splavnění Labe. Jak to s tímto projektem vypadá?
Nic se nepohnulo. Myslím si, že městu by tento projekt prospěl, ale není to úplně jednoduché. Jsou s tím spojeny vysoké náklady a pohledy lidí, kteří se věnují ochraně přírody a životního prostředí. Tento projekt by nám velmi slušel a do budoucna bychom se k němu měli vrátit.

V posledních měsících jsou uvnitř hradecké koalice patrné určité vymezovací snahy ODS a Pirátů. Klape to uvnitř ní?
My se snažíme věci řešit konstruktivně, na druhou stranu chápu, že se blíží volby a vy chcete být zvolen. Ty dvě strany jsou součástí koalice, a proto se jim těžko vymezuje a říká voličům, že to celé změníme. Je to předvolební trend. Myslím si, že z velké části se nám opravdu daří hledat společná řešení.

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Dovedete si představit uspořádání příští koalice v podobném formátu, jaký je nyní, tedy bez hnutí ANO?
Salon republiky 21 bude určitě jednat s každou nám blízkou a demokraticky zvolenou stranou.

Dobře, tak to vezměme vylučovací metodou: Co spolupráce s koalicí SPD, Motoristé a Trikolora?
Dohodli jsme se, že SPD je strana, se kterou určitě nebudeme spolupracovat, stejně jako s každou jinou, která je vyloženě dezinformační. Stejně tak bychom nechtěli být součástí koalice s hnutím ANO, což však neznamená, že nebudeme spolupracovat. Nakonec chystáme velkou společnou akci, kam jsme pozvali všech deset kandidujících subjektů. Uvědomujeme si, že i je do zastupitelstva voliči pošlou, a tak budou účastníky spolurozhodování o důležitých věcech. Avšak my máme své morálně-etické hodnoty, které nám neumožňují se s nimi spojit. Z toho nelze ustoupit.

Uvědomujete si, že některé jiné strany ze současné koalice by s hnutím ANO velký problém neměly?
Chápu, že někteří lidé si myslí, že komunální politika je hlavně o osobnostech. Já mám ale za to, že politika odkazuje právě na morálně etické hodnoty. Ti lidé zastupují svého lídra a za mě není úplně v pořádku například to, jak Andrej Babiš přistupuje k veřejnému životu. Za mě je to špatně. My se zástupci hnutí ANO třeba v komisích komunikujeme a je pro nás důležitý i jejich názor, ale spojit se s nimi nemůžeme, protože vyznáváme úplně jiné hodnoty. V případě jiných stran možná jde o osobní ambice a u některých mě to hodně překvapuje, protože jsem si myslela, že stojíme na stejné straně.

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Hradecká divadla či filharmonie se už letos musí obejít bez finanční podpory státu. Neohrožuje je to?
Ministerstvo kultury pod současným vedením nefunguje, jak by mělo, a bohužel se to opravdu týká Klicperova divadla, Divadla Drak i filharmonie. Částky, o které na podpoře přišly, jsou v řádech milionů korun. My se snažíme vše řešit a rozhodně je nenecháme ve štychu. Nesmírně si jich vážíme, stojíme za nimi a budeme stát dál. Mám informace, že pozitivně se k té situaci staví i kraj. Společně to zvládneme.

Jaký máte vztah k zapojení úvěrových zdrojů pro zrychlení některých stavebních projektů?
Někdy je to nevyhnutelná cesta, my jsme si také vzali úvěr na tři projekty, které jsou v programu ITI a jež jako město bychom realizovat nemohli. Musí to být s rozumem a s nastavenými prioritami, ale některé věci by bez úvěru město nebylo schopné ufinancovat.

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