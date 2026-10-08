Podobně sice Jan Skořepa hovořil už před čtyřmi lety, kdy nakonec v čele vítězné kandidátky zůstal, avšak tentokrát má být jeho rozhodnutí definitivní.
„Tehdy se nenašel nástupce, který by mě nahradil,“ vysvětlil nedávno ve videorozhovoru na facebookovém profilu radnice.
Skořepu v čele kandidátky Nezávislých za Rychnov nahradila dosavadní neuvolněná místostarostka Dana Spejchalová. Ta je už několik měsíců hlavní tváří příspěvků na sociálních sítích města. Že by zopakovala výsledek z minulých voleb, ale neočekává. Tehdy uskupení dostalo 40 procent hlasů.
„Před čtyřmi lety bylo ve volbách pouze šest subjektů, teď je jich devět. Výsledek se proto těžko odhaduje. Zásadní bude formování povolební koalice, bude záležet na každém hlasu,“ usuzuje Spejchalová. Ráda by pokračovala v připravených projektech současného vedení. Radnice chce postavit třetí městský bytový dům a pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru. Po letech úvah by se mělo pohnout s revitalizací Starého náměstí.
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Ke změnám došlo i v dalších uskupeních, která se o přízeň Rychnovských tradičně ucházejí. Ve volbách už nefiguruje dříve druhá nejsilnější kandidátka ODS. Tehdejší lídryně, místostarostka Jana Drejslová (nestr.), stranu před lety opustila kvůli kritice, že zasedala v radě města s kandidátem komunistů. Pro letošní volby proto vytvořila novou kandidátku Rychnov PLUS, povětšinou se stejnými tvářemi.
„Z těch 15 lidí, kteří se mnou kandidují nyní a byli na kandidátce i dříve, byli všichni nestraníci. Alespoň se tak nemusíme zodpovídat žádné značce. Na obecních a městských zastupitelstvech by o stranickou příslušnost jít nemělo. Město se neřídí stranicky,“ míní Drejslová.
Z původních stran zůstala v Rychnově jen Volba pro město, kterou opět vede radní Ivana Skřítecká, personalistka školy. SPD v čele s právníkem Milanem Novákem a lidovci na prvním místě s konstruktérem Janem Horníčkem (KDU-ČSL), toho však v minulých volbách voliči vykroužkovali až na čtvrtou pozici jako prvního náhradníka.
„Doufám, že budeme mít opět tři zastupitele a jestli bude zvolen jeden nebo druhý, na tom tolik nezáleží. Výrazně jsme kandidátku omladili a chceme dál pracovat konstruktivně,“ říká Horníček, jehož lidovci byli s SPD v opozici.
Restart hnutí ANO
Černým koněm komunálních voleb může být vládní ANO. Hnutí dosud kandidovalo na radnici v Rychnově pouze v roce 2014, získalo tehdy 8 procent hlasů a dva mandáty. V loňských parlamentních volbách už mělo ve městě podporu 33 procent voličů. Podobný úspěch však rychnovská lídryně ANO, vedoucí správního odboru města Helena Podolská (nestr.), neočekává.
„Věřím, že do zastupitelstva se dostaneme, ale snít mohu možná o 20 procentech. V Rychnově se na nás pohlíží jako na nováčky, takže můžeme jen překvapit. Byla bych ráda, kdyby se vytvořila rozumná koalice, a věřím, že se na ní budeme podílet,“ říká Podolská, která by ve vedení ráda zúročila své ekonomické vzdělání. Chce také připravit město na zrychlující se tempo stárnutí populace. „Rychnov potřebuje jistotu ve vedení, aby město pokračovalo se zdravými financemi,“ zdůrazňuje.
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O vstup do rychnovské komunální politiky se na druhý pokus snaží také Piráti, kteří se spojili se Starosty a nezávislými kandidáty do uskupení PROSTOR 516 01. Před čtyřmi lety jim zastupitelstvo uniklo o půl procentního bodu. Lídryně Věra Králová věří, že tentokrát její tým hranici překoná: „Tehdy nám jeden kandidát odešel den před podáním kandidátek a přišli jsme o přepočtené hlasy. Jinak bychom se možná dostali.“
Název kandidátky odkazuje na poštovní směrovací číslo Rychnova. „Pod Rychnov patří i menší obce jako Městská Habrová, Roveň, Lipovka nebo Litohrady. Proto jsme chtěli obsáhnout celý prostor, kde se volí rychnovské zastupitelstvo,“ vysvětluje sociální pracovnice a kulturní manažerka, která by se ráda zaměřila na zlepšení komunikace města s občany, podporu družstevního bydlení nebo adaptaci města na klimatickou změnu.
Od jezera k politice
Zcela nová je kandidátka Není nám to jedno, která se zformovala okolo spolku za záchranu Ivanského jezera. Po úspěchu iniciativy, které se podařilo odvrátit zrušení oblíbené vodní plochy v lese Včelném, se účastníci chtějí dostat i do zastupitelstva. Lídrem je učitel angličtiny Lukáš Jirásek (nestr. ), ale pozornost přitahuje hlavně dvojka kandidátky lékař Karel Jakoubek.
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„Na radnici je fůra věcí, které by měly fungovat jinak. Navíc po 16 letech starostování inženýra Skořepy bez jakékoliv opozice, to už stojí za změnu. Chtěl bych, aby tam (ve vedení města) byli mladší lidé, aby to nebyli opět jen doktoři a učitelé, aby se rozpohybovala mladší generace,“ vysvětluje svůj odchod z kandidátky ODS Jany Drejslové k nové iniciativě 72letý lékař.
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Problémy města jsou podle něj nedostatek sociálních bytů, chybějící parkovací místa a především stále ještě nepostavený obchvat.
„S obchvatem je to tragické, obzvlášť teď, když je uzavřená křižovatka v Solnici a vše jede přes Rychnov. Město podle mě za poslední čtyři roky aktivně nepřistupovalo k urychlení jeho výstavby ze strany ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR),“ poznamenává Jakoubek.
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Dalším nováčkem je formace 21 pro město, kterou vede architekt Oldřich Bittner (TOP09). Ten sice již v minulosti figuroval na společné kandidátce s lidovci, avšak spíše symbolicky v hloubi startovního pole. Uskupení posílili také bývalí kandidáti za ODS, kteří se rozešli s Drejslovou.
„Do vedení města je třeba přivést nové tváře, ale také energii a odbornost. Myslíme si, že Rychnov zaostává oproti jiným podobně velkých městům, a chtěli bychom je dohnat a předehnat. Podívejte se do Litomyšle nebo Lanškrouna, jak dnes vypadají, zatímco Rychnov poslední roky trochu dřímal,“ poukazuje Bittner.