Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Starostkou Rychnova bude Drejslová, stávající koalice přibírá TOP 09

Autor:
  13:21
Jana Drejslová

Jana Drejslová | foto: archiv Jany Drejslové

Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (uprostřed) a nístostarostka Dana...
Lídryně Nezávislých za Rychnov Dana Spejchalová.
Oldřich Bittner s předsedou TOP 09 Matějem Ondřejem Havlem.
Oldřich Bittner.
5 fotografií
Rychnov nad Kněžnou po volbách povede stávající koalice doplněná o uskupení 21 pro město, které tvoří nestraníci a TOP 09. V čele radnice stane dosavadní první místostarostka Jana Drejslová (Rychnov PLUS). Na její pozici se posune současná druhá místostarostka Dana Spejchalová (Nezávislí za Rychnov) a na její místo usedne lídr 21 pro město Oldřich Bittner (TOP 09).

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Uskupení dosavadního starosty Jana Skořepy Nezávislí za Rychnov, které vedla do voleb Dana Spejchalová zaznamenalo letos výrazný propad ze 40 na 22 procent hladů a místo 9 zastupitelů jich má jen 5.

Těsně druhý Rychnov PLUS Jany Drejslové má rovněž pět křesel i přesto, že Drejslová před lety opustila řady ODS a část jejích spolukandidátů přešla ke konkurenci. 21 pro město dodá koalici dva zastupitele a součástí je rovněž Volba pro město s jedním mandátem. Koalice bude mít většinu 13 z 21 hlasů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

„O obsazení jednotlivých pozic v radě města budeme jednat v nejbližších dnech,“ uvedla Drejslová.

Nezávislí za Rychnov i Rychnov PLUS budou mít v radě tři křesla, páté připadne Bittnerovi. Volba pro město by měla získat vedení některého z výborů zastupitelstva.

„O rozdělení gescí se teprve budeme bavit,“ řekla Spejchalová.

Jana Drejslová
Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (uprostřed) a nístostarostka Dana Spejchalová (vlevo) při podpisu memoranda se zástupci Nadačního fondu Škoda Auto.
Lídryně Nezávislých za Rychnov Dana Spejchalová.
Oldřich Bittner s předsedou TOP 09 Matějem Ondřejem Havlem.
5 fotografií

„Tato spolupráce je logickým vyústěním volebního výsledku. Jsem ráda, že směr, který jsme za uplynulých 16 let nastavili pokračuje. Naším společným cílem je, abychom i nadále dělali Rychnov nad Kněžnou skvělým místem pro život,“ dodala Drejslová.

Starosta Rychnova po 16 letech končí, do voleb jde devět uskupení

Ustavující zastupitelstvo by mělo nové vedení Rychnova nad Kněžnou potvrdit ve čtvrtek 5. listopadu od 16 hodin v Pelclově divadle.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

Každý nám uvidí do bytu. Usedlíky ve Špindlu nová lanovka u sídliště nenadchla

Premium
Vizualizace nové lanovky na Medvědín přes sídliště v Bedřichově ve Špindlerově...

Kabinovou lanovku už příští jaro začne stavět skiareál ve Špindlerově Mlýně. Završí tím lyžařské propojení Svatého Petra s Medvědínem. Lanovka bude unikátní. Jednak to bude první desetimístná lanovka...

Už se to rýsuje. Ve Špindlerově Mlýně zaplétají lana nové šestimístné lanovky

Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)

Technici už zaplétají lana nové šestisedačkové lanovky Přehradní ve Špindlerově Mlýně. Provoz se na ní má spustit 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lanová dráha je jedním z klíčových prvků...

Pohublého Huberta chytili až šestý den. Erdelteriér utíkal v lesích před majiteli

Premium
Rodina Daniela Rychlého si dovezla ze Slovenska desetiměsíčního erdelteriéra, k...

Pátrání se šťastným koncem se odehrálo minulý týden v rozlehlých lesích kolem Hradce Králové. Majitelům se na vycházce utrhlo z vodítka desetiměsíční štěně, následovala pátrací akce s nasazením...

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

Starostkou Rychnova bude Drejslová, stávající koalice přibírá TOP 09

Jana Drejslová

Rychnov nad Kněžnou po volbách povede stávající koalice doplněná o uskupení 21 pro město, které tvoří nestraníci a TOP 09. V čele radnice stane dosavadní první místostarostka Jana Drejslová (Rychnov...

15. října 2026  13:21

Exhejtman podruhé vyhrál, znovu ho mohou obejít. Zvažuje přepočítat lístky

Jiří Štěpán

Výsledek voleb v Rokytnici v Orlických horách jako by město vrátil o čtyři roky nazpět. Kandidátka Rokytnice PRO současného starosty, náměstka hejtmana a někdejšího hejtmana Královéhradeckého kraje...

15. října 2026  8:30

ODS může do koalice v Hradci, musela by však obětovat funkce pro lídra

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

Programově i personálně už se v Hradci Králové shodla trojkoalice Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Kantorů - Pirátů a STAN - Změny, Zelených, KDU-ČSL. Zbývá snad poslední podstatná otázka:...

14. října 2026  16:34

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

14. října 2026  16:08

Zákony se mění příliš rychle, říká Ceralová Petrofová, která zabojuje o Senát

Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.

Podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová chce do Senátu přinést zkušenosti z praxe. Podle ní stát má být předvídatelný a neměnit, co funguje. Vystudovaná magistra farmacie působí od roku 2000 v rodinné...

14. října 2026  11:52

Premiéra jako hrom! Výhra pro mě hodně znamená, tvrdí hradecká posila Šinik

Marko Šinik z Hradce Králové brání v zápase s Děčínem, u míče Josef Gabriel.

Před více než rokem se Marko Šinik objevil v mistrovském Nymburku, ale pouze jako tréninkový partner kádru, kterému scházejí někteří hráči, a čekal na příležitost. Ta nepřišla. Když se ale srbský...

14. října 2026  10:31

Chci vrátit do hry vysokorychlostní trať přes Hradec, říká Dvořák usilující o Senát

Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který kandiduje na...

Exprimátor Hradce Králové, bývalý ministr pro evropské záležitosti ve vládě Petra Fialy (ODS) a diplomat Martin Dvořák (STAN) chce být v Senátu pojistkou demokracie. Nabízí zkušenosti z komunální...

14. října 2026  8:53

V Hradci vzniká trojkoalice s primátorkou Springerovou, jednají ještě s ODS

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

V Hradci Králové povládne trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Kandidátkou...

13. října 2026  23:11,  aktualizováno  14. 10. 7:49

Kolony před Náchodem kvůli opravám průtahu. Městu se vyhněte, radí policie

Na vjezdu do Náchoda v Českoskalické ulici silničáři opravují povrch, jezdí se...

V úterý začaly dvoudenní opravy silnice I/33 a I/14 na příjezdu do Náchoda. Ředitelství silnic a dálnic nechává opravit poškozený povrch v Českoskalické ulici. Kvůli částečné uzavírce se tvoří kolony...

13. října 2026  15:32

Stezka ze Stěžer slouží, ale končí v polích. Problémem je obchodní zóna

Nová cyklostezka Hradec Králové - Stěžery (2. září 2026)

Nová stezka ze Stěžer do Hradce Králové už slouží cyklistům i chodcům. Končí však zatím v polích na okraji města, chybí posledního půl kilometru. Dokončení bude záležet na tom, jak se vyvinou jednání...

13. října 2026  11:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, chybí přesnější identifikace pozemků

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna...

13. října 2026  10:16

KVÍZ: Velký plavecký kvíz pro sportovní fanoušky i milovníky zajímavostí

Aquacentrum Vrchlabí přináší relax pro malé i velké.

Plavete rádi? Anebo jste hlavně dobrý plavecký teoretik? Své znalosti plaveckých stylů i zajímavostí ze světa vodního sportu si můžete otestovat v našem kvízu. A jako bonus vás čeká i pár otázek na...

vydáno 13. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.