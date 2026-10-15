Uskupení dosavadního starosty Jana Skořepy Nezávislí za Rychnov, které vedla do voleb Dana Spejchalová zaznamenalo letos výrazný propad ze 40 na 22 procent hladů a místo 9 zastupitelů jich má jen 5.
Těsně druhý Rychnov PLUS Jany Drejslové má rovněž pět křesel i přesto, že Drejslová před lety opustila řady ODS a část jejích spolukandidátů přešla ke konkurenci. 21 pro město dodá koalici dva zastupitele a součástí je rovněž Volba pro město s jedním mandátem. Koalice bude mít většinu 13 z 21 hlasů.
Volby 2026 OBRAZEM
„O obsazení jednotlivých pozic v radě města budeme jednat v nejbližších dnech,“ uvedla Drejslová.
Nezávislí za Rychnov i Rychnov PLUS budou mít v radě tři křesla, páté připadne Bittnerovi. Volba pro město by měla získat vedení některého z výborů zastupitelstva.
„O rozdělení gescí se teprve budeme bavit,“ řekla Spejchalová.
„Tato spolupráce je logickým vyústěním volebního výsledku. Jsem ráda, že směr, který jsme za uplynulých 16 let nastavili pokračuje. Naším společným cílem je, abychom i nadále dělali Rychnov nad Kněžnou skvělým místem pro život,“ dodala Drejslová.
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Ustavující zastupitelstvo by mělo nové vedení Rychnova nad Kněžnou potvrdit ve čtvrtek 5. listopadu od 16 hodin v Pelclově divadle.