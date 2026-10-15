Nejsilnější opoziční strana Sdružení pro Rokytnici oslovila 26,72 procenta voličů. Zatímco v minulých volbách získala čtyři křesla, nyní o jeden mandát posílila. V horském městečku se tak po čtyřech letech nejspíš bude opakovat přetahovaná o většinu.
V roce 2022 zastupitelé vedení radnice napoprvé nezvolili a při druhém pokusu Sdružení obešlo vítěze a sestavilo koalici v čele se starostou Lubošem Michalcem. Ten však ve funkci nevydržel ani rok, než ho nahradil právě vítěz voleb Jiří Štěpán, který se do Rokytnice uchýlil před šesti lety, když se mu nepodařilo obhájit post hejtmana Královéhradeckého kraje. Předloni se do vedení kraje vrátil jako náměstek pro regionální rozvoj, kulturu a cestovní ruch.
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Teď je situace obdobná. K utvoření většiny je potřeba nejméně osm zastupitelů, jenže křesla za dvěma silnými stranami jsou rozdrobena. Nové uskupení Společně pro Rokytnici má dva mandáty, další tři subjekty po jednom.
„Voliči dali najevo, že náš směr je správný a že nás ve vedení města chtějí. Oslovil jsem ostatní subjekty, abychom rozjeté projekty ve prospěch občanů v klidu dotáhli. Myslím, že je čas na utvoření široké koalice, která je pro rozvoj města nejlepší,“ míní Jiří Štěpán.
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Rokytnice PRO současně uvažuje, že požádá o přepočítání hlasů. Pokud by získala o 11 hlasů více, což odpovídá jednomu volebnímu lístku se zaškrtnutím celé kandidátky, měla by 6 zastupitelů a utvoření koalice by se usnadnilo.
Podle lídra Sdružení pro Rokytnici Michala Štefka (nestr.), který v mezidobí po minulých volbách a před nástupem Štěpána působil jako místostarosta, je nyní úvaha o koaličním uspořádání předčasná: „Dokud nebude jasné, zda jsou výsledky voleb konečné, nemíním nic předjímat.“
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Sám Štefek zatím o široké koalici neuvažuje. To napovídá, že se sdružení může vybrat stejnou cestou jako minule. Otázkou tak zůstává, na čí stranu se postaví nový subjekt Společně pro Rokytnici, který disponuje dvěma zastupiteli. Dvě ze tří menších stran se totiž minule přiklonily ke Štefkovi a pomohly Štěpána obejít.