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Obyvatelem na týden. Chalupáři si v horách přihlašují bydliště, pak se vrací

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  14:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

V Říčkách v Orlických horách se i letos opakuje volební turistika, kterou stohlavá vesnice zažila už před čtyřmi lety. Místní chalupáři si sem tehdy na několik týdnů přepsali trvalé bydliště, a výrazně tak zamíchali poměrem sil mezi voliči. Po volbách se však řada z nich opět papírově odstěhovala. Podobné události se dějí i nyní.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Říčky v Orlických horách jsou typickou pohraniční vesnicí, kde vedle zhruba 123 trvale žijících obyvatel pobývá občasně i celá řada chalupářů. Veřejnost ji má v povědomí hlavně kvůli zdejšímu skiareálu pod vrchem Zakletý. Před volbami se tu však počet obyvatel nápadně zvyšuje. V posledních týdnech si sem lidé přepisují trvalé bydliště, aby mohli ovlivnit směřování vesnice.

„Teď máme 108 voličů, asi 10 lidí se přihlásilo před volbami, tedy v posledních dvou týdnech. Není to nová situace, už jsme ji tu měli dříve a čekali jsme to,“ potvrdila účetní obce Romana Horňáková, která má v Říčkách na starosti evidenci obyvatel.

Volby 2026 OBRAZEM

Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
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Nejméně další dva lidé se do vesnice přepsali už o prázdninách, jen pár dní před podáním kandidátek, aby mohli na jedné z nich figurovat.

Do komunálních voleb jdou v Říčkách kromě jednoho samostatného kandidáta dvě uskupení – kandidátka Říčky v Orlických horách, která dosud měla 5 ze 7 zastupitelů, a Říčkováci za zachování tradic a rozumný rozvoj obce, jež držela dvě křesla a tvoří ji převážně důchodci – chalupáři.

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„Spousta lidí tady reálně žije na chalupách 15 nebo 20 let, ale měli trvalé bydliště jinde. Aby mohli kandidovat, museli si ho sem přepsat,“ obhajuje papírové stěhování kandidátů do vsi lídryně Říčkováků Linda Sadílková (nestr.).

Po volbách opět odejdou

Před čtyřmi lety byla volební turistika ještě výraznější. Část obyvatel tehdy sice v Říčkách zůstala, ale řada z nich si bydliště po hlasování opět přepsala zpět na původní adresy. Potvrdila to nejen úřednice, ale redakce iDNES.cz údaje o přestěhovaných ověřila také z veřejných registrů živnostníků nebo spolků. Změna adres je patrná také ze seznamů účastníků řízení při rekonstrukci inženýrských sítí v obci.

„Jedna paní mi natvrdo řekla, že se sem přepsali, ale po volbách, že se musí přepsat zpátky do Prahy, protože by tam jinak přišla o parkovací místo před domem,“ popsal starosta Říček Jaroslav Kuchta (nestr.).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Z rejstříků vyplývá, že příbuzná lídryně Sadílkové se před čtyřmi lety přestěhovala z Ústí nad Orlicí do Říček 26. září 2022 a 12. října téhož roku se papírově stěhovala zpátky. Obdobně příbuzný dalšího z kandidátů se přehlásil z pražských Nuslí 20. září 2022 a již po pěti dnech bydliště opět změnil na původní adresu. Od 22. září letošního roku je ovšem opět obyvatelem Říček v Orlických horách.

Podobných případů nalezla redakce více, jeden z chalupářů se formálně přistěhoval z pražských Vinohrad teprve 6. října tohoto roku.

„Většinou je tady opravdu vidíme na volby a víc ne. Když tady jsou (na chalupě), tak o nich ani nevíme. Nějaký obecní život, kulturní, toho se neúčastní. Přijde mi, že chtějí jen rýpat a prosadit si nějaké vlastní zájmy,“ komentuje dění starosta.

Až čtvrtina nových voličů

Podobné praktiky se ve vesnici odehrály poprvé před 4 lety, kdy prvně vznikla konkurenční kandidátka. Zásadní je, že Říčky jsou malou vesnicí a i dvacítka nových voličů může výsledkem zamíchat. Před osmi lety přišlo ke komunálním volbám jen 34 hlasujících, před čtyřmi lety už to bylo 71 lidí z tehdejšího počtu 86 oprávněných voličů. Z výsledků je patrné, že strana chalupářů tehdy oslovila 21 voličů a další hlasy dostali jednotliví její kandidáti.

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„Je to obecně problém malých vesnic s turistickými a developerskými cíli, kde i pár hlasů je znát. Neměla bych problém, kdyby tu byli napsaní i mimo volby, alespoň by z nich obec měla příjmy,“ míní místní obyvatelka, která však nechtěla sdělit jméno. „Chalupáři si myslí, že když tu jsou jednou za měsíc na víkend, tak vědí, jak nejlíp obec vést,“ dodala.

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