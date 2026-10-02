„V koalici to nefunguje.“ Lídr ODS Soukup kritizuje zásady pro developery i kasárna

A když už se Martin Soukup ujal role nejhlasitějšího arbitra a glosátora některých kroků vedení Hradce Králové, dali mu občanští demokraté nálepku volební jedničky.
Heslo ODS pro letošní komunální volby zní „Hradec, který funguje“. Chcete tím říct, že teď nefunguje?
Ano, chceme tím skutečně říct, že nefunguje. Všechno je zdlouhavé, alibistické a byrokratické. Myslíme si, že všechny procesy by měly probíhat rychleji a efektivněji.
A může za to nějak současná hradecká vláda?
Vláda Hradce za to může částečně, protože se nesnaží procesy nastavit tak, aby fungovaly. Hodně v tom hraje roli systém řízení magistrátu. Selhával už před několika lety a dnes máme prakticky prokázáno i uvnitř úřadu, že jednotlivé odbory mezi sebou vůbec nekomunikují, a proto se vše neúměrně prodlužuje.
V komunální politice a zastupitelstvu se pohybujete už přes 20 let. Funguje Hradec lépe nebo hůř než v roce 2002, kdy jste nastoupil?
Byla jiná doba a těžko se to hodnotí. Nechci na to nahlížet stranicky, ale myslím, že nejlépe fungovalo město za primátora Divíška. Měli jsme ředitele úřadů. Fungoval i odbor samosprávných činností města, který jednal o plánovacích smlouvách s developery a investory. Měli jsme také úlevy pro zábor veřejného prostranství například na opravy fasád. Všechno mělo řád a smysl, fungovalo to a přispívalo k tomu, aby se město opravovalo rychleji a my ulevovali těm, kteří mají zátěž v opravách domů. Bohužel následující politická reprezentace tyto věci pro nás nepochopitelně zrušila. A dnes už sama přiznává, že to bylo špatné rozhodnutí.
Vzpomenete si ještě, z kterého místa jste kandidoval před čtyřmi lety?
Bylo to buď 16. , nebo 17. místo.
Sedmnácté. Vyhodnotila strana v roce 2022, že jste už neperspektivní, nebo jste se stáhl sám?
Ano, strana to vyhodnotila tak, že Soukup je neperspektivní, protože se s ním táhnou nepříliš populární projekty, i když je neměl přímo v gesci. Přesto jsme za ně měli určitou zodpovědnost. ODS měla v letech 2006 až 2010 celkem 19 zastupitelů a byl to historický úspěch, přestože jsme do koalice vzali i další partnery. Za ODS šel systém parkování, věc s ABD a vzpomněl bych si i na další, které v té době měly obrovskou negativní kampaň. Myslím si, že dnes řada lidí uznává, že ty systémy fungují a kdyby se například s ABD nesmyslně nezrušila smlouva, nemuseli bychom platit 35 milionů korun a zimní stadion mohl být kompletně opraven.
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Co se během čtyř let změnilo, že Martin Soukup už zase je perspektivní? Zapomnělo se?
Byla to spíš náhoda. Bohužel zemřel matador hradecké politiky Oldřich Vlasák a já jsem byl první náhradník. Určitě v tom byl i nový impuls, protože se mě jen tak nemohli zbavit.
Musím se zeptat na věc, která ve městě prosakuje už řadu týdnů: ODS se údajně domlouvá na koalici s hnutím ANO.
Průběžně se neoficiálně bavíme se všemi politickými stranami. Osobně se znám prakticky se všemi členy všech kandidujících stran a neformálně a neoficiálně s nimi něco řeším a konzultuji. Sondujeme názor, kdo se přiblíží našemu heslu, protože k tomu musí být určitá odvaha. Nebudou to jednoduchá ani líbivá opatření. Někomu určitě šlápneme na kuří oko a toho se nesmíme bát. Jako koalice můžeme být úspěšní a já těm mladším říkám: Vy tady přece nejste jen na čtyři roky, musíte taky myslet na sebe, chcete obhájit a za čtyři roky zase vyhrát. Podle toho se taky musíte chovat. Říkám to všem potenciálním koaličním partnerům a je na nich, jak se na to budou tvářit. Takže jednání vedeme neformálně prakticky se všemi a necháváme je otevřené. Každopádně chceme, aby po volbách vznikla funkční koalice. Nikdy jsme se nevymezovali vůči stranám – vynechme ty extremistické – a v kampani nepoužíváme osobní útoky, abychom si nechali otevřená vrátka k jednání.
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Jak vám to klape v současné široké koalici s HDK, Piráty a Změnou a Zelenými?
Pro mě to neklape. Vkládal jsem do ní obrovské naděje, že je to konečně koalice, kterou jsme si všichni přáli. Jenže ona v současné době prakticky nefunguje, jsou tam jednotlivci, kteří rozhodují sami za sebe. Nefunguje diskuse v rámci kolegia primátorky, což se samozřejmě dostává zpátky na radu, kde si vyřizují osobní účty jednotliví členové vrcholného vedení. To je nedůstojné. Nedokážu pochopit, že si pracovní věci nevyříkají už v kolegiu. To je kámen úrazu, proč je Hradec nefunkční.
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Takže koalice ideově je v pořádku, ale jsou tam určití jedinci, kteří vám vadí. Kdyby tam byli, dovedete si představit složení totožné koalice?
Zajímavá otázka. Strašně nerad bych personifikoval ty jedince, ale na druhou stranu, jak jsem je poznal u moci, tak se změnili. Změnila je moc a já vůbec nerozumím tomu, proč se to stalo. Změnila je dokonce natolik, že pro další fungování koalice nejsou příliš použitelní.
Budete jmenovat?
Ne. Když se mnou někdo nechce spolupracovat a má nějaký problém, překročím ho a jdu dál. Martin Soukup je v koalici vnitřní oponent, ale nedělá to kvůli sobě.
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Váš postoj oponenta se projevil i na předposledním zastupitelstvu, kdy jste jako jediný z ODS nezvedl ruku pro výběr firmy, která má proměnit parter v Gayerových kasárnách. Proč jste to udělal?
Vehementně a zvláštním způsobem se prosazuje dražší varianta. To se samozřejmě stávalo i v minulosti. Ale my jsme dělali všechno pro to, abychom v legislativním rámci a legálně zakázku nedali nižší nabídce. Pořád platí, že co je laciné, je dvakrát placené. Když se podíváme na zadávací podmínky – použiju přirovnání, že jsou jak z Marsu – jsou udělané tak, aby se to peklo vždycky dalo najít. To je kámen úrazu, nikoli výběrová komise. Největší zlo je právě v zadávacích podmínkách. Ruku nemůžu zvednout právě proto, že jsme neudělali maximum pro to, abychom to vyřešili, vyhrál ten levnější a je úplně jedno kdo. S ledovým klidem se snažíme prohlasovat na sílu toho nejdražšího.
Jak je ale možné, že celá ODS hlasovala proti vám?
Vpadl jsem tam před dvěma lety a mám možná větší historickou paměť než kolegové. Bylo složité je přesvědčit, natož když někdo dokonce byl členem výběrové komise, kde to dostal nalajnováno od A do Z, a odhlasoval to. Takže jsme se dohodli, že já z principu ruku nezvednu.
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Asi nejviditelnější jsou koaliční spory kolem dokumentu k zásadám spolupráce s investory. ODS tento návrh ostře kritizuje a je pro ni nehlasovatelný. Myslíte, že kontribuce by byly vůči developerům příliš tvrdé a mohly by potenciální investory odradit?
Částečně ano, ale to není ten hlavní důvod. Spoluúčast investorů celou dobu, co jsem v zastupitelstvu, nějak fungovala. Právě na to jsme měli odbor samosprávných činností města, který uzavíral plánovací smlouvy, a investor, pokud chtěl vstoupit do daného území, něco platil nebo se na tom podílel. Nám se nelíbí, že je to naimplementovaný materiál a principem je hrubá podlahová plocha projektu. Investoři bytových domů tedy mohou začít zmenšovat nebytové plochy, například sklepy, balkony a chodby. Ten systém není nastavený dobře, je potřeba vytvořit jasná pravidla pro investory. Rukověť, nikoli zásady. Jen se podívá na internet a ví přesně, za kým má jít, co dostane a kdy. Když si smrtelník přečte nynější návrh těchto zásad – tedy asi 15 stránek a dalších 25 plánovacích smluv – na třetím odstavci už neví, co bylo na prvním.
Trendem letošních komunálních voleb, a to nejen v Hradci Králové, je spojování do různých koalic. ODS jde ale sama. Byl to záměr? Nejednali jste o spolupráci s nikým?
Byla kolem toho velká diskuse. My jsme v minulosti většinou přibrali někoho z jiných stran nebo nestraníky. Nakonec jsme od toho upustili, protože se domníváme, že fakt, že na kandidátce jsou jen členové ODS, by mohla být naše konkurenční výhoda. Máme jednoznačnou pravomoc, ale také jednoznačnou odpovědnost. Když jsou účelové koalice, případný úspěch má spoustu příbuzných, ale neúspěch jen jednoho. Takhle si za to ručíme sami, nebudeme to moct na nikoho svádět a také sami si vychutnáme úspěch. Rozhodnutí jsme udělali začátkem roku při vědomí, že ostatní strany se účelově spojily a často i nelogicky. To může být naše konkurenční výhoda.
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S jakým ziskem ve volbách byste byl spokojen?
Nyní máme pět mandátů. Přál bych si osm, ale cokoli nad pět bude úspěch. Hradec, který funguje, je odvážné heslo, ale budeme ho schopni zajistit a sliby splnit až podle počtu mandátů. Jsou reálné, ale záleží na síle a případných koaličních partnerech, jestli s námi do toho půjdou.
Jste předsedou výboru pro územní plánování. Jak chcete zrychlit povolovací procesy u některých klíčových projektů v rozvojových lokalitách?
Je to v lidech. Legislativní rámec v České republice není úplně jednoduchý, máme před sebou novelu stavebního zákona, která rozhodně přinese zrychlení, ať je, jaká chce. Když přijmeme fakt, že to budeme ladit podle toho, jak se to bude vyvíjet, je to dobrá norma pro budoucnost. Ale všechno ostatní je v lidech.