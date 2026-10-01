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Nejsem nezkušený, bral jsem se za místní vůči zóně Nová Zelená, říká Kubica

Petr Záleský
  12:32
Kamil Kubica vede Piráty a STAN do komunálních voleb 2026 v Hradci Králové.

Kamil Kubica vede Piráty a STAN do komunálních voleb 2026 v Hradci Králové. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti (4. května 2023)
Kamil Kubica je lídrem Pirátů v Hradci Králové pro komunální volby na podzim...
Kamil Kubica vede Piráty a STAN do komunálních voleb 2026 v Hradci Králové.
Kamil Kubica vede Piráty a STAN do komunálních voleb 2026 v Hradci Králové.
20 fotografií
Po pěti letech ožil projekt PirSTAN, o kterém exšéf Pirátů Ivan Bartoš svého času prohlásil, že to byl projev naivity. Piráti se Starosty se spojili v Hradci Králové a míří silným kalibrem. Mladý lídr Kamil Kubica, jenž se v roce 2021 stal nejmladším zastupitelem v historii Hradce, mluví o metě 20 a více procent.

Pomoci k úspěchu má právě mládí a dravost. Věkový průměr v popředí kandidátky sice kazí devětašedesátiletý muž, zato s obrovským jménem a stále i potenciálem.

Martin Dvořák se z pátého místa kandidátky do zastupitelstva dostane,“ řekl o kolegovi z kandidátky Pirátů a STAN lídr, osmadvacetiletý Kamil Kubica.

Byla už generační výměna v čele hradeckých Pirátů nutná? Chcete tím říct, že strana bude například dravější ve vyjednávání?
Myslím si, že generační výměna nutná vyloženě nebyla, avšak vnímáme, že naši voliči chtějí mladší zástupce. Viděli jsme to na posledních sněmovních volbách, kdy se kroužkovaly především mladé ženy. Řekl bych, že osobně jsem se poučil z minulých komunálních voleb a vyjednávání. K dravosti bych řekl, že budeme mít jasnější požadavky, co budeme chtít.

Kamil Kubica vede Piráty a STAN do komunálních voleb 2026 v Hradci Králové.
Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti (4. května 2023)
Kamil Kubica je lídrem Pirátů v Hradci Králové pro komunální volby na podzim 2026.
Kamil Kubica vede Piráty a STAN do komunálních voleb 2026 v Hradci Králové.
20 fotografií

Aby vám ten nástup mládí nepokazili pánové Dvořák a Vacek, jejichž popularita je klidně může dovést do zastupitelstva...
Martin Dvořák se z pátého místa kandidátky do zastupitelstva dostane. Zároveň chce být senátor, ale nechce na nějakou uvolněnou funkci na městě. Pavel Vacek nás podporuje z 35. místa kandidátky. Je skvělým zastupitelem, a kdyby jej voliči vykřížkovali, budu jedině rád. Je to člověk respektovaný napříč politickým spektrem.

Seriál rozhovorů s lídry v Hradci Králové

Již vyšlo:
Ilona Dvořáková (Salon republiky 21)
Jan Holásek (Náš Hradec) Rostislav Jireš (SPD)

Připravujeme:
Martin Soukup (ODS)
Pavlína Springerová (HDK)
Lukáš Fiedler (ANO)

Když vás Piráti na sklonku loňského roku představili jako lídra voleb, řekl jste, že vaším cílem je 20 a více procent. To jste asi přehnal, nemyslíte?
Jsem přesvědčený, že je to reálný cíl. Je to i tím, že před volbami jsme se spojili s hnutím Starostové a nezávislí. Obzvlášť ve městě, jako je Hradec Králové, máme potenciál udělat velice slušný výsledek.

Já jen, že těch 20 procent je dvojnásobek toho, co jste získali před čtyřmi lety.
Ano. Od roku 2018 jsme v obou volbách měli kolem deseti procent, myslím si však, že spolu se Starosty bychom těch 20 dát měli.

Potřebuje podle vás Hradec i obměnu ve vedení města?
Ano, ale nemyslím si, že by současná koalice byla špatná. Byl bych však raději, kdyby liberální hlasy v radě města byly více zastoupeny. A to je právě jeden z důvodů, proč jsme se spojili se STAN. Nyní jsme sice ve vedení města, ale spousta nápadů, které jsme měli v plánu, se v takové koalici hodně těžko prosazuje. Jsou tam hlasy, které mají jiné názory, což je v pořádku, ale byli bychom raději, kdybychom byli silnější v zastupitelstvu, v radě i ve vedení města.

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Takže když říkáte, že je potřeba více liberálnějších hlasů, nyní podle vás převažují ty autoritářské?
Není to většina, je tam hodně názorů a individuálních hlasů. Řekl bych, že je tam určitá konzervativní část a pak individualistické představy o tom, jak by vedení a Hradec měly vypadat.

Jsou Piráti v koalici s HDK, ODS a Změnou a Zelenými šťastní, anebo byste si dokázal představit Piráty na jiném obrysu ve vedení města?
Ano, s koalicí jsem spokojen určitě více než s tou minulou. Dovedu si ji představit na stejném půdorysu se silnějším subjektem Piráti a Starostové.

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V posledních měsících totiž dáváte jasně najevo, že vám leccos v koalici není úplně po chuti. Vypadalo to, že se vás ostatní partneři ve vedení budou snažit trochu umravnit. Vyříkali jste si některé problémy?
Slovo umravnit se mi nelíbí, ale ty věci si vyříkáváme jasně. Snažíme se to dělat pokud možno interně mezi sebou, avšak byly výjimky. Šlo například o dopravní podnik. Když jsme se snažili řešit problémy přímo ve vedení podniku anebo s náměstkem pro dopravu Miroslavem Hlouškem, nepadlo to na úrodnou půdu a v tu chvíli – protože městská a udržitelná doprava je pro nás velmi důležitá – rozhodli jsme se to řešit takovým způsobem, aby to Hradečáci viděli a slyšeli.

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A skouslo vedení města tu kritiku?
Skouslo, ale nemyslím si, že by se stav změnil. To je jedna z věcí, na kterou budeme klást důraz při povolebním vyjednávání.

Kdyby se Piráti dostali do nového vedení města, o jaké funkce byste stáli nejvíce?
Já bych chtěl post primátora města. Myslím si, že na to mám schopnosti, a neberte to prosím jako aroganci. Dále bychom chtěli investice a majetek, důležité jsou pro nás i doprava a školství. Tím však nechci říct, jaké konkrétní židle chceme, to vyplyne až z vyjednávání. Obecněji: chceme takové gesce, aby se podařil zrealizovat program, jaký máme.

Přihlásil jste se o primátora. Nezlobte se, ale nemůže být překážkou vaše nezkušenost?
Na rozdíl od některých jiných lídrů jsem byl zastupitelem města a na to, že opozičním, podařily se mi reálné věci. Například kola Nextbike, na kterých jezdí spousta lidí. Hodně jsem také bojoval proti tomu, aby obchodní dům Nová Zelená místním obyvatelům ničil život. V této práci jsem pokračoval i poté, co jsem nebyl v zastupitelstvu. Pomáhal jsem na magistrátu i s participativním rozpočtem. Určitě bych o sobě neřekl, že jsem nezkušený jen proto, že jsem mladý.

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Mluvilo vám do koalice se Starosty vedení strany? Přece jen před třemi lety vaše předsednictvo tvrdilo, že koalice PirSTAN se aspoň ve sněmovních volbách už nebude opakovat...
Nemluvilo, o tomto si místní sdružení rozhodují sama. Samozřejmě však nemůžeme dělat koalice s nějakými radikálními hnutími. To bychom ostatně nechtěli ani sami. Bylo to naše rozhodnutí. V hradeckém STANu je spousta zkušených a mladých lidí a spolupráce funguje dobře v kampani i na lidské bázi.

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Kde je pro vás červená linie při potenciálním sestavování koalice?
Důležitá je pro nás například Severní zóna. Nechceme, aby tam vznikaly byty pro spekulanty. Postavit by je mělo město. Pro mě osobně je velmi důležitá Nová Zelená. Stojíme si za tím, že nejdříve je potřeba radiála Nová Zelená a až poté obchoďák, mimochodem na kvalitní zemědělské půdě, když si to investor nerozmyslí. Ale aby to co nejméně ovlivnilo život místních lidí, obzvlášť v ulici Zelená. Další věcí je dopravní podnik. Tentokrát už jej nenecháme někomu, kdo se o něj nebude starat.

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Piráti v kraji i v Hradci Králové zatím vždy s předstihem vylučovali případnou koalici s hnutím ANO. Změnilo se něco na vašem postoji?
Budeme se bavit s demokratickými stranami. S hnutím ANO spolupracovat nebudeme. I kdyby nám něco nabízelo, jsem si jistý, že ani Piráti ani Starostové by to vnitrostranicky neodhlasovali. Můžu to vyloučit.

„Dítětem“ Pirátů v Hradci Králové je projekt družstevního, a tedy i dostupnějšího bydlení. Jak ale chcete zrychlit a zefektivnit schvalovací procesy města při výstavbě, aby vše nezůstalo jen na papíře?
Doufám, že jen na papíře to nezůstává, protože jsme začali připravovat první družstevní byty v Kuklenách, kde se už zájemci mohou předběžně hlásit do prvních 90 bytů. Chceme na to navázat a chceme také, aby to dělalo město například na Severní zóně. Nevíme, co se stane se stavebním zákonem, to také se schvalovacím procesem hodně zahýbá, takže bych nepředbíhal.

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Piráti se dlouhodobě angažují v systému hradecké MHD a rozvoji cyklodopravy. To však s sebou nese i nepopulární kroky v automobilové dopravě jako například rozšíření zpoplatnění parkování, kumulaci aut v neplacených zónách nebo vjezdovou regulaci. Řeknete, jak chcete naložit právě s automobilovou dopravou?
Kdybychom nyní chtěli zpoplatnit zóny na sídlištích, máme dvě možnosti: buď rozšířit zóny ISP, nebo vymyslet druhý parkovací systém, ale to je ve městě velikosti Hradce problém. Budeme to muset řešit. Možná nikoli co nejdřívějším zpoplatněním, ale využít toho, že s blížícím se koncem smlouvy možná bude konečně chtít ISP vyjednávat o odkupu.

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