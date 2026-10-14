Primátorka Pavlína Springerová (HDK) a náměstci Lukáš Řádek (TOP 09), Kamil Kubica (Piráti), Dominik Žilka (STAN) a Martina Erbsová (Zelení). Nové vedení Hradce Králové by mělo v následujících čtyř letech pracovat právě v takovém složení.
Již třetí schůzka po sobotním sečtení hlasů komunálních voleb se opět konala ve štábu primátorčina Hradeckého demokratického klubu (HDK). Dohoda o programu už byla z větší části hotová po druhém jednání, a tak tentokrát bylo na řadě rozdělování postů.
To nejzajímavější se stalo až po devadesátiminutovém porcování. Dorazili totiž zástupci ODS, která doufá, že ji trojkoalice přibere a pojistí si tak dvacetimandátovou většinu dalšími čtyřmi hlasy.
Ustoupí Martin Soukup?
Podle informací iDNES.cz by se občanští demokraté rádi ucházeli o post náměstka primátorky pro svého lídra Martina Soukupa a další místo v radě města pro Romana Chlíbka.
Na stole tak nyní leží tři varianty:
1. Trojkoalice kývne na předloženou nabídku ODS beze změn.
2. Dohodne se, že koaliční spolupráce je možná, ale ODS ustoupí a nabídne jiné personální nominace.
3. ODS bude muset do opozice.
Z anonymních vyjádření některých členů vyjednávacích týmů již dohodnuté trojkoalice však jednoznačně vyplývá, že první varianta je takřka nemožná. Diskutabilní je hlavně nominace lídra ODS Martina Soukupa.
„První varianta je nepředstavitelná pro všechny z nás. Druhá je možná jen teoreticky a třetí je pravděpodobná. Myslím, že jsme všichni dali jednoznačně najevo, že by bylo moudřejší, kdyby si ODS své nominace poskládala jinak. Za mě nebyla dobrá strategie přijít s Martinem Soukupem jako s předsedou zastupitelského klubu a současně jako s jasným lídrem vyjednávacího týmu,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z účastníků poslední schůzky.
„Martin Soukup přišel s nabídkou, že by mohl být prakticky univerzálním náměstkem s jakoukoli gescí. Klidně můžu mluvit za nás všechny, když budu tvrdit, že on jako náměstek i jako radní je nepředstavitelný. Ostatní varianty jsou k diskusi,“ doplnil další člen, který si nepřál být jmenován.
Martin Soukup je údajně připravený vzdát se požadavku na post náměstka primátorky.
„Všichni víme, co od sebe vzájemně můžeme očekávat. Myslím, že diskusí jsme schopní město řídit. S mým jménem mohou mít problém, protože mě znají, vím, jak se město řídí, mám určitou historickou paměť, a proto můžu být pro někoho nepohodlný. Náměstkem být nemusím,“ řekl lídr ODS v rozhovoru pro Českou televizi.
Doplnil, že z večerního vyjednávání má dobrý pocit: „Řekli jsme naše požadavky a čekáme, jak se k nim zbytek koalice vyjádří. Vyslechli jsme si nějaké dotazy, na ty jsme odpověděli a budeme čekat na zprávu od budoucí koalice. Do tří dnů se znovu potkáme. Programová shoda existuje, protože naprostá většina stran měla stejné nebo velmi podobné cíle.“
Primátorka? Bez připomínek
V úterý poprvé zaznělo, že jednomyslnou kandidátkou trojkoalice na primátorku bude Pavlína Springerová.
„Já si dokážu představit, že koalice může velmi dobře fungovat s těsnější většinou dvaceti mandátů. Pro mě je její největší síla v tom, že jsme myšlenkově a hodnotově všichni stejně nastavení. Nicméně jsme se posunuli i ve schématu vedení, tedy kolik by mělo být náměstků a členů rady. Sdělili jsme si vzájemné představy, sice to ještě budeme pilovat, ale už nebude docházet k dramatickým změnám,“ řekla Martina Erbsová (Zelení).
„Z mého pohledu je důležitější naše shoda na programových tématech a směřování města a až teprve poté to jsou personálie,“ doplnil Lukáš Řádek.
Kromě Martiny Erbsové by v nejužším vedení města měl být i jedenatřicetiletý Dominik Žilka, který na kandidátce PirSTAN dostal po Martinu Dvořákovi druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.
„Ve vyjednávacím týmu je snad ještě více přátelská atmosféra, než jsem sám čekal. Ale hlavně se nám daří vše docela rychle posouvat dopředu,“ pochvaloval si Žilka.
„Nejdůležitější je, že máme dohodu a koalici budou na sto procent tvořit tři strany. Všichni jsme také dali na stůl naše varianty na poměry v radě města, okrajově jsme řešili i gesce, ale opět bez konkrétních lidí, jen jsme si vyjasnili postoje stran. To vše se ještě dá dohodnout,“ řekl za Piráty Aleš Dohnal.
Volby 2026 OBRAZEM
Písemně strany trojkoalice dosud žádnou smlouvu neuzavřely. „Mezi slušnými lidmi platí slovo a platí podaná ruka. A to mezi námi tak je. Naše trojuskupení je takto domluveno. Teď diskutujeme o tom, zda budeme spolupracovat s ODS a budeme mít mandátů více,“ doplnila primátorka.
Tato otázka by měla být vyjasněna nejpozději do pátečního odpoledne, kdy je v pořadí čtvrtá schůzka formující se koalice.