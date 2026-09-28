Jan Holásek má v obou soubojích v zádech nejen ambiciózní hnutí Naše Česko, jež založil jihočeský hejtman Martin Kuba, ale i široký soubor hradeckých patriotů. Pokud by volební dvojboj Senát a Hradec Králové pro advokáta skončil dvojitým vítězstvím, rád by obě funkce kombinoval.
„Příklady nám ukazují, že se to dá velmi dobře zkombinovat. Pokud nezastáváte v Senátu nějakou vysokou funkci, agendu senátora můžete velmi dobře skloubit s výkonem funkce na komunální úrovni. Pokud jste předsedou výboru, nebo dokonce předsedou Senátu, už je to problém, proto ostatně dlouhodobý primátor Teplic Jaroslav Kubera přestal být primátorem, když se stal předsedou Senátu,“ vysvětluje Jan Holásek.
Holásek je lídrem uskupení Náš Hradec (Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti, VPM).
S jakými volebními výsledky v Hradci Králové byste byl spokojen?
Jsem přesvědčený o dvouciferném výsledku, řekněme mezi 12 a 15 procenty. Vidím potenciál vytěžit formaci, kterou se nám podařilo uspořádat, tedy tři ryze hradecká uskupení, jedno regionální hejtmana Martina Netolického a Naše Česko Martina Kuby.
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A s jakými výsledky budete spokojen po komunálních volbách?
Je přirozené, že chceme být ve vedení města. Chceme mít možnost zúročit naše nápady, plány a vize a pozměnit hodně věcí, které se nám na městě nelíbí. Je sekundární záležitost, které pozice by to byly. Vezměte si, že jsme sice byli v opozici, ale podařila se nám spousta věcí.
Nelitujete toho, že vaše působení v koalici a radě města se smrsklo jen na přibližně půl roku?
Ano, chtěli jsme mít možnost formovat a je to vlastně škoda pro nás i pro celé město, protože já a můj tým máme spoustu odborností a znalostí, které jsme mohli promítnout. Například dostupné bydlení. Také se mohlo zabránit spoustě věcí, které nyní sledujeme v přímém přenosu.
Kterým?
Mohli jsme řešit například nastavení kontrolních mechanismů při nakládání s penězi v organizacích zřízených městem. Také jsem se opakovaně vyjadřoval ke smlouvám mezi městem a společností Endeta kolem centra Nová Zelená. Vnímal jsem je velmi negativně a nyní tu máme předžalobní výzvu na 322 milionů korun s dalšími potenciálními nároky. Ale nemá cenu se k tomu vracet.
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Když se na odchod z koalice díváte s odstupem času, udělal byste něco jinak?
Myslím si, že ne. Postupovali jsme podle koaliční smlouvy, která podle našeho názoru nebyla dodržena.
A můžete dnešní hradeckou koalici aspoň za něco pochválit?
Jsou tam velmi problematické záležitosti jako vynakládání spousty peněz, výběrová řízení a všeobecně známé případy, třeba Gayerovy kasárny, správa nemovitostí, Nová zelená a další. Ale určitě to není tak, že je všechno špatně. Také my jsme například v programu měli participativní rozpočet. My bychom jej určitě podpořili, jiná věc ale je, jakou má přesně podobu.
Jste členem výboru pro územní plánování, rozvoj a investice. Vidíte některé městské projekty a zakázky jako vyloženě rizikové?
Spíš vidíme naprosto klíčové projekty, kterým je potřeba se věnovat. My tu velmi intenzivní debatu například s ministerstvem obrany a armádou ohledně jejího návratu na letiště bohužel nevidíme. Přitom to může přinést obrovské množství investic. Ta jednání trvají strašně dlouho a nevidíme ani komunikaci směrem k dalším členům zastupitelstva. Armáda je připravena – aniž by výrazně zatížila přistávací dráhu – investovat velké prostředky a revitalizovat celou oblast.
Nebo jiný příklad: vnímám, že se připravuje projekt družstevního bydlení v Kuklenách a že se prodal další pozemek pro stejné účely na Pouchově, ale to je přece hrozně málo. Za čtyři roky tu byly pouze tyto dvě aktivity. To je strašně špatně.
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Kritizujete také některé studie a další zbytečné náklady. Které již rozjeté studie považujete za zbytečné?
Pokud máte do velmi rozpracované podoby některé projekty připravené, například pro Severní terasy, je vyloženě špatné, že se nevysoutěží a začnou se připravovat od začátku (v září vedení města u teras oznámilo záměr postupovat po etapách, pozn. red.). Je ale celá řada dalších projektů, které nejdou dopředu. Třeba rekonstrukce Velkého náměstí, kde se dělají jen jakési přechodné instalace, na které se vynakládají statisíce korun.
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Hradec byl svého času velmi konzervativní a jeho investice poněkud stagnovaly. Teď jsme svědky úplně opačné strategie a rekordních investic třeba i za cenu úvěrů. Pokračoval byste v tomto trendu, anebo byste ubral plyn?
Musíme si říct, do čeho město investuje, na co si bere úvěry a na co ty peníze vynakládá. Pokud jednáme s investorem a ta jednání nás dovedou k riziku platby 322 milionů, efektivita nakládání s penězi chybí. To je obrovský problém. Nemám také jistotu efektivity vynaložených úvěrů. Nemyslím si například, že musíme dělat velmi drahou školku Podzámčí, která by měla stát kolem 200 milionů, zvlášť, když nám klesá počet dětí a v následujících letech bude nepochybně debata o tom, jak ta současná místa ve školkách zaplníme. Raději pošleme stamiliony na školku, než abychom vyřešili majetkoprávní situaci s pozemky pod kongresovým centrem Aldis. To nechápu.
Je nějaký hradecký projekt, který je natolik zásadní, že by měl podle vás dostat přednost před všemi ostatními?
Naprosto klíčová je Severní tangenta, kterou financuje ŘSD, ale je potřeba na to tlačit. Anebo jednání o vysokorychlostní železnici, kde nám sami zástupci Správy železnic řekli, že musíme více lobbovat, aby to šlo dopředu. Mezi městskými projekty to určitě je dostupné bydlení.
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Pro komunální volby jste dali dohromady velmi širokou koalici pěti různých uskupení. Jak zajistíte jednotu tak pestrého bloku?
Názory se jednoznačně tříštit nebudou. Základem jsou tři hradecká uskupení, ke kterým přimícháme zkušenost a odbornost na regionální úrovni i nepopiratelné praktické výsledky Našeho Česka a hejtmana Martina Kuby.
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Jak konkrétně byste dokázal ve prospěch Hradce využít senátorský vliv?
Ukazuje se, že práce v Senátu a komunální politika jsou propojené. Připravoval jsem například návrh k Ústavnímu soudu, který napadá rozpočtové určení daní a reaguje na to, že Hradec Králové a další města mají nesrovnatelně méně z daní než ta čtyři velká. Například Plzeň má zhruba stejně obyvatel jako Hradec Králové a Pardubice dohromady. Jenže zatímco Plzeň dostává z rozpočtového určení daní zhruba sedm miliard, Hradec a Pardubice dohromady jen čtyři miliardy. To je obrovský rozdíl. Když máte senátorskou pozici, máte prostor a otevřené dveře. A můžete argumentovat potřebami svého regionu na různých úřadech včetně evropských institucí.
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Máte příklad?
Když jsem byl ve Štrasburku na Radě Evropy a zastupoval jsem senátní delegaci, potkal jsem se s viceprezidentem Evropské rozvojové banky. Vzpomněl jsem si na stavbu projektu kampusu Univerzity Karlovy Mephared 2, kde byl velký problém s financováním a existovalo riziko, že se hradecký projekt nedostaví. My jsme banku představili, propojili ji s vedením fakult a dospělo se k dohodě, že v případě nedostatku finančních prostředků by se diskutovalo o jejich doplnění z Evropské rozvojové banky.
Myslíte si, že jestli získáte silný mandát na magistrátu a obhájíte i senátorský post, dokážete zvládat oba plnohodnotné úvazky?
Určitě ano. Stále ještě vykonávám i advokacii, kterou bych určitě pozastavil. Příklady nám ukazují, že se to dá velmi dobře zkombinovat. Pokud nezastáváte v Senátu nějakou vysokou funkci, agendu senátora můžete velmi dobře skloubit s výkonem funkce na komunální úrovni. Pokud jste předsedou výboru, nebo dokonce předsedou Senátu, už je to problém, proto ostatně dlouhodobý primátor Teplic Jaroslav Kubera přestal být primátorem, když se stal předsedou Senátu.
Když se zeptám na vyjednávání o koalici, nejspíš mi odpovíte, že se budete bavit se všemi demokratickými stranami. Je však nějaký subjekt, který byste dopředu vyloučil?
Koalice se tvoří po volbách a teď nemá cenu nad tím rozjímat. Základním parametrem pro nás je, aby se přestalo zbytečně utrácet a přišla efektivita, selský rozum a praktický výsledek. Ano, máme mnohem blíž ke spolupráci se subjekty, které stojí v pravém středu, to je jasné. Spolupracovat chceme se subjekty, které to s městem chtějí dělat podobně jako my. Pokud tam bude subjekt, který bude atakovat právní stát a demokratické fungování, s tím spolupracovat rozhodně nebudeme.
Už se ale jistě bavíte s potenciálními partnery...
Jistě, potřebujete vědět, jak ti lidé přemýšlejí, jaké mají ambice a kdo by do toho chtěl jít. Jenže výsledek voleb vám to může uspořádat úplně jinak. Uvidíme.