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Koalice v Hradci zůstane tříčlenná. Odmítla podmínky ODS a bude vládnout bez ní

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Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci...

Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci Malý Růžek v Hradci Králové o nové koalici. (10. října 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vyjednávání o nové koalici v Hradci Králové, zleva náměstek primátorky Lukáš...
Vyjednávání o nové koalici v Hradci Králové (20. října 2026).
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s...
39 fotografií
Občanští demokraté nebudou po volbách pokračovat ve vedení téměř stotisícového Hradce Králové. Dohodnutá koalice HDK a TOP 09, Pirátů a STAN a Změny, Zelených a lidovců odmítla jejich programové požadavky. Původně vadila také nominace ODS na posty náměstka a radního, kterou však později strana změnila. Koalice tak bude mít 20 z 37 zastupitelů.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Staronová koalice se shodla na počtu 11 radních a pěti náměstků primátorky. Gesce zatím rozdělené nejsou. Primátorkou zůstane Pavlína Springerová (HDK), pokračovat má také náměstek Lukáš Řádek (TOP 09). Novými náměstky primátorky budou Kamil Podroužek (HDK), Kamil Kubica (Piráti), Dominik Žilka (STAN) a Martina Erbsová (Zelení).

„Jeden z náměstků bude neuvolněný,“ uvedla po úterním jednání koalice primátorka Pavlína Springerová. Podle ČTK by neuvolněným náměstkem měl být Kamil Kubica.

O účast v koalici projevila po volbách zájem také ODS, která by dodala další čtyři mandáty. Proti však byla od počátku část koaličních zastupitelů. Vadila zejména nominace lídra občanských demokratů Martina Soukupa na post náměstka. Vedle toho žádala ODS také post radního pro děkana Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Romana Chlíbka. Na poslední chvíli sice strana předložila nový návrh na Evu Vortelovou jako náměstkyni primátorky a Jaroslava Filipa jako člena rady, avšak trojblok účast ODS nakonec odmítl kvůli programovým neshodám.

Vyjednávání o nové koalici v Hradci Králové, zleva náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09), primátorka Pavlína Springerová a zastupitel Kamil Podroužek (oba HDK) (20. října 2026).
Vyjednávání o nové koalici v Hradci Králové (20. října 2026).
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních volbách. (10. října 2026)
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
39 fotografií

„V uplynulém volebním období jsem byl hlasitým kritikem věcí, s kterými jsem nesouhlasil. Zejména proto, že nechci blokovat další vyjednávání, rozhodl jsem se netrvat na své nominaci do pozice náměstka a radního,“ uvedl už minulý týden Soukup.

„Není to jen o personáliích. Máme rozdílné postoje k některým zásadním věcem. Třeba k pravidlům pro developery, která mají zajistit, aby se investoři podíleli také na veřejné infrastruktuře, kterou jejich výstavba vyžaduje. Za tímhle si stojíme. Koalice není jen matematika, která zajistí většinu v zastupitelstvu. Musí hlavně stát na vzájemné důvěře, respektu a mít společné cíle pro Hradec,“ vysvětlila Springerová.

ODS může do koalice v Hradci, musela by však obětovat funkce pro lídra

Právě pravidla pro developery byly jablkem sváru v dosluhující koalici HDK a TOP 09, Pirátů a ODS. Občanští demokraté žádali jejich přepracování a blokovali přijetí dokumentu. Trojkoalice uvedla, že na organizovaném odporu se aktivně podílel například Filip, kterého ODS chtěla vyslat do rady města.

Kromě schválení dlouho připravovaných pravidel pro investory chce trojkoalice také transparentnější a profesionálnější správu městských společností a organizací. Podle zákulisních informací měli občanští demokraté k programu řadu připomínek.

„Popravdě mám pocit, že ODS se ze všech otázek spíše vyvlékla,“ řekl před jednáním člen vyjednávacího týmu, který si nepřál být jmenován.

ODS tak po osmi letech ve vedení města končí. Ve volbách získala čtyři mandáty. V opozici zůstane také Hnutí ANO s deseti zastupiteli a uskupení Náš Hradec bývalého senátora Jana Holáska (RH), který má tři křesla.

Trojblok HDK a TOP 09 (jedenáct zastupitelů), Pirátů a STAN (šest zastupitelů) a Změny, Zelených a lidovců (tři zastupitelé) se na utvoření koalice dohodl již po sečtení výsledků voleb 10. října. Drží hubenou většinu 20 z 37 křesel v zastupitelstvu Hradce Králové.

10. října 2026

Tento týden bude pokračovat jednání o nastavení kompetencí členů budoucího vedení města. „Cílem je sestavit stabilní a funkční vedení města, které naváže na rozpracované projekty a bude společně prosazovat dohodnutý program,“ uvedla trojkoalice v komuniké.

Jako priority označila rekonstrukci Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, výstavbu nových parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku.

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