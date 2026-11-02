Trojkoalice v Hradci podepsala smlouvu, primátorkou bude Springerová

Zatímco před čtyřmi lety se z podpisu koaliční smlouvy stal nechtěný kabaret s přestřelkou mezi primátorkou Pavlínou Springerovou (Hradecký demokratický klub) a senátorem Janem Holáskem (Rozvíjíme Hradec), tentokrát si primátorka slavnostní akt pohlídala.
„Je to koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, my jsme kandidovali s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků. Pak je tu s námi reprezentace koalice Pirátů a Starostů. Dále budeme podepisovat koaliční dohodu s reprezentanty volební koalice Změny pro Hradec, Zelených a KDU-ČSL,“ představila Pavlína Springerová své partnery.
Šestice politiků poté připojila podpis k smlouvě, pak s výtisky zapózovali fotografům.
Nynější trojkoalice se na pokračování dohodla prakticky už krátce po volbách 10. října. Zájem pokračovat měli i občanští demokraté se čtyřmi zastupiteli, ale narazili se svými programovými požadavky, které ostatní odmítli v druhé půli října. ODS už předtím měnila své nominanty, protože vadil lídr Martin Soukup. Partaj tak nakonec míří po osmi letech do opozice.
Současná a zřejmě pokračující primátorka Springerová už během října uvedla, že pro vznikající koalici je důležitý postoj třeba k připravovaným pravidlům pro developery. Předchozí koalice je nedotáhla, protože ODS žádala jejich přepracování a přijetí dokumentů blokovala.
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Jako nynější priority Springerová označila rekonstrukci Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, výstavbu nových parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku.
Ustavující jednání zastupitelů i volba primátora se uskuteční v úterý 3. listopadu v 15:00.