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Trojkoalice v Hradci podepsala smlouvu, primátorkou bude Springerová

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  11:36
Podpis koaliční smlouvy v Hradci Králové (2. listopadu 2026).

Podpis koaliční smlouvy v Hradci Králové (2. listopadu 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Budoucí trojkoalice v Hradci Králové se sešla k podpisu smlouvy. Zleva Kamil...
Budoucí trojkoalice v Hradci Králové se sešla k podpisu smlouvy. (2. listopadu...
Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci...
Vyjednávání o nové koalici v Hradci Králové, zleva náměstek primátorky Lukáš...
41 fotografií
Královéhradecká trojkoalice se staronovou primátorkou Pavlínou Springerovou dnes před polednem podepsala koaliční smlouvu. Na spolupráci se dohodli politici HDK a TOP 09 s Piráty a STAN a Změnou, Zelenými a lidovci. Koalice bude mít těsnou většinu 20 z 37 zastupitelů.

Zatímco před čtyřmi lety se z podpisu koaliční smlouvy stal nechtěný kabaret s přestřelkou mezi primátorkou Pavlínou Springerovou (Hradecký demokratický klub) a senátorem Janem Holáskem (Rozvíjíme Hradec), tentokrát si primátorka slavnostní akt pohlídala.

„Je to koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, my jsme kandidovali s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků. Pak je tu s námi reprezentace koalice Pirátů a Starostů. Dále budeme podepisovat koaliční dohodu s reprezentanty volební koalice Změny pro Hradec, Zelených a KDU-ČSL,“ představila Pavlína Springerová své partnery.

Šestice politiků poté připojila podpis k smlouvě, pak s výtisky zapózovali fotografům.

Nynější trojkoalice se na pokračování dohodla prakticky už krátce po volbách 10. října. Zájem pokračovat měli i občanští demokraté se čtyřmi zastupiteli, ale narazili se svými programovými požadavky, které ostatní odmítli v druhé půli října. ODS už předtím měnila své nominanty, protože vadil lídr Martin Soukup. Partaj tak nakonec míří po osmi letech do opozice.

Podpis koaliční smlouvy v Hradci Králové (2. listopadu 2026).
Budoucí trojkoalice v Hradci Králové se sešla k podpisu smlouvy. Zleva Kamil Podroužek (HDK), Lukáš Řádek (TOP 09), Pavlína Springerová (HDK), Dominik Žilka (STAN), Martina Erbsová (Zelení) a Kamil Kubica (Piráti). (2. listopadu 2026)
Budoucí trojkoalice v Hradci Králové se sešla k podpisu smlouvy. (2. listopadu 2026)
Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci Malý Růžek v Hradci Králové o nové koalici. (10. října 2026)
41 fotografií

Současná a zřejmě pokračující primátorka Springerová už během října uvedla, že pro vznikající koalici je důležitý postoj třeba k připravovaným pravidlům pro developery. Předchozí koalice je nedotáhla, protože ODS žádala jejich přepracování a přijetí dokumentů blokovala.

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Jako nynější priority Springerová označila rekonstrukci Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, výstavbu nových parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku.

Ustavující jednání zastupitelů i volba primátora se uskuteční v úterý 3. listopadu v 15:00.

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