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O výsledku rozhodly čtyři roky tvrdé dřiny, říká Springerová o vítězství

Petr Záleský
  11:35
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) sleduje se svým týmem...

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) sleduje se svým týmem sčítání volebních výsledků v zaplněné hradecké hospodě U Rudolfa (10. října 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s...
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s...
Dosavadní primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) míří na povolební...
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s...
41 fotografií
Náročné hodiny těsně po volbách má za sebou královéhradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK). O odpočinku ale nemůže být řeč. Už v neděli večer vedla další vyjednávání o směřování města v následujících čtyřech letech. V rozhovoru, který vznikl během neděle, se primátorka ohlíží mimo jiné za „krabičkovou antikampaní“ namířenou proti ní.

Výsledky voleb 2026

Začalo to v sobotu odpoledne nervózním sledováním volebního souboje s hnutím ANO, pokračovalo to obrovskou euforií ve štábu. V sobotu večer nastalo koaliční oťukávání a poté i jednání s lídrem poraženého favorita. Do toho Pavlína Springerová dávala spoustu rozhovorů pro média a měla řadu telefonátů.

Teď jedná o budoucí koalici. Prý až poté přijde řada na záležitost, o níž tvrdí, že je pro ni druhořadá, tedy dělení moci a funkcí.

Jasno chce mít do 3. listopadu, kdy se koná ustavující zastupitelstvo a ona by si měla na krk pověsit osmnáctikroužkový primátorský řetěz se sedmicentimetrovou medailí se znakem Hradce Králové.

„Dohodli jsme se, že jak platforma fungovala v dosavadních čtyřech letech, je nadále životaschopná a dává smysl, protože odvedla spoustu práce. Pro nás je to zkrátka možnost, která po všech stránkách dává smysl,“ řekla Pavlína Springerová o dohadování trojkoalice v parametrech HDK, TOP 09, Kantoři – Piráti a Starostové – Změna, Zelení, KDU-ČSL.

Můžete prozradit váš tip na procentuální zisk vašeho HDK, na který jste vsadila ve štábu?
Myslím, že to bylo 18,5 procenta.

A vsadila byste si před sčítáním hlasů i na vítězství?
Realisticky jsem očekávala, že budeme druzí za hnutím ANO. Tohle jsem upřímně nečekala a beru to jako ocenění čtyřleté dřiny, kterou jsme pro město udělali. Ale také jde o řekněme nenaskočení voličů na antikampaň, které jsme byli svědky. Pro nás je to neskutečně dobrá zpráva o Hradci a lidech, kteří volí srdcem a hlavou.

Výsledky voleb v Hradci: Vítězí primátorka Springerová, v hospodě se jednalo o koalici

Zmíněná antikampaň – v Hradci Králové se objevily hromady papírových krabiček, které kritizují primátorku a odkazují na web, který upozorňuje na údajných sedm hříchů vedení města – byla novinkou letošních voleb v Hradci Králové. Jak jste ji vnímala? Nemohla vám paradoxně i pomoct?
Nakonec se ukázalo, že antikampaň není dobrým nástrojem pro kohokoli. Ukázalo se, že se nakonec obrátila proti jejím tvůrcům, tichým i hlasitým podporovatelům. Je to tak, jak naznačujete. Skutečně nám to mohlo i pomoct, protože jsme k tomu přistoupili tak, jak nám radilo naše svědomí a vědomí. Nepoddali jsme se tomu, nereagovali jsme hnusně, ale slušně a nakonec se to ukázalo jako to nejlepší, co jsme mohli udělat.

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) sleduje se svým týmem sčítání volebních výsledků v zaplněné hradecké hospodě U Rudolfa (10. října 2026).
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
Dosavadní primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) míří na povolební vyjednávání. (11. října 2026)
41 fotografií

HDK získal naposledy více než 10 zastupitelských mandátů před 12 lety. Co podle vás letos rozhodlo o vítězství?
Jsem přesvědčená, že o výsledku rozhodly čtyři roky tvrdé dřiny pro město, zodpovědná práce, slušná politická kultura a kvalitní komunikace navenek i dovnitř. To byly rozhodující parametry, které nám přihrály více než 25 procent.

Myslíte, že voliči hnutí ANO svým způsobem vystavili vysvědčení za necelý rok vlády?
Data říkají, že v komunálních volbách jde především o osobnosti a vnímání lokálního a komunálního podtextu. Na druhou stranu také samozřejmě platí, že čím větší město, tím více je cítit dopad celostátu. Hradec je velké město, takže tady může být i tento osten. Na druhou stranu se domnívám, že je to především pozitivní vysvědčení naší práce.

Bezprostředně po volbách jste se sešli s týmem PirSTAN a koalice Změny, Zelených a KDU. Na čem jste se dohodli?
Dohodli jsme se, že budeme spolupracovat a že se potkáme i v neděli večer. Také jsme se dohodli, že jak ta platforma fungovala v dosavadních čtyřech letech, je nadále životaschopná a dává smysl.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Byla za zavřenými dveřmi řeč například o rozdělení postů v radě města?
Ne, o tom nepadlo ani slovo. Jen jsme se bavili o další strategii. Teď není potřeba řešit rozdělování křesel. První věc, kterou jsme i před čtyřmi lety zdůraznili a opravdu jsme ji i zodpovědně probírali, je programová záležitost. Každá volební koalice musí říct, jaké má případné červené linie, jaká má témata, která považuje za klíčová. Kdybychom přišli na to, že existuje nějaký zásadní rozkol, musíme si to říct předem, abychom se pak nepřekvapovali. Je to zásadní a důležité, to neříkám jako klišé. Tohle skutečně bude první téma. Teprve to druhé bude rozdělení pozic a funkcí. Pro mě je to ale druhořadá věc.

Potenciální koalice má většinu 20 zastupitelských mandátů. Je to dostatečně komfortní počet, anebo uvažujete o přibrání někoho čtvrtého?
Osobně jsem zastánkyní dalšího jednání, primárně se tedy nabízí ODS. Uvidíme, jestli se ozve a jestli bude mít o jednání zájem. Chtěla bych, abychom se minimálně sešli.

Máte nějaké podmínky, za kterých byste přibrali i ODS?
O podmínkách jsme se nebavili. Bude to předmětem našeho dalšího večerního setkání.

Existuje horizont, do kdy chcete mít o koalici jasno?
Co nejdříve. Pokud nebudou žádné žaloby na volby, ustavující zastupitelstvo by mělo být 3. listopadu. Máme tedy několik týdnů na to, abychom to doladili. Věřím, že bychom se měli upínat k tomuto termínu.

Existuje ještě jakákoli možnost vytvoření koalice s hnutím ANO? Před takovou teorií jste se před volbami nedistancovala.
V sobotu jsem telefonovala a v noci se i potkala s Lukášem Fiedlerem. Řekli jsme si, jak jsou věci dané a nastavené. My s hnutím ANO jednat nebudeme, protože jsme předdomluvení s dalšími dvěma koalicemi. Budeme to držet.

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