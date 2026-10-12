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Shoda, zní z budoucí trojkoalice v Hradci. O účasti ODS se bude jednat

Petr Záleský
  15:27
V úterý by se mělo rozhodnout, jestli v Hradci Králové povládne trojkoalice, anebo přibere i ODS. Programová shoda už panuje, schyluje se k dělení postů. Zásadní posun nastal už v neděli. Primátorka Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu (HDK) si nenechala ujít hokejové vítězství Mountfieldu nad Olomoucí, pak pokračovala s povolebním jednáním.

Výsledky voleb 2026

Formující se (staro)nová trojkoalice si v neděli dala sraz v restauraci U Rudolfa. Právě tady mělo volební štáb vítězné uskupení HDK, TOP 09 s Kantory, ale tentokrát už se mluvilo o programu.

Vyjasnila se také otázka, zda koalice ve složení HDK – Pirátů a STAN – Změna, Zelení, KDU-ČSL mezi sebe vezme i čtvrtého.

V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
Dosavadní primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) míří na povolební vyjednávání. (11. října 2026)
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
36 fotografií

Na druhé schůzce v pořadí sice opět chyběli zástupci ODS, která by také chtěla být součástí hradecké vlády, ale na úterním vyjednávání by už být mohli.

Trojice stran má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 20 mandátů a ODS by mohla dodat další čtyři.

„ODS součástí jednání nebyla. Pokud ale o jednání požádají, samozřejmě jej zrealizujeme,“ řekla již v sobotu pozdě večer primátorka Pavlína Springerová (HDK).

ODS se primátorce ozve

„Paní primátorce se určitě ozveme a úterní jednání bychom stihnout mohli. Čekali jsme na jednání našeho nového zastupitelského klubu a také jsme diskutovali o podobě našeho vyjednávacího týmu, jestli bude původní, nebo s novými zastupiteli. Nakonec jsme se dohodli, že to bude platforma nových, abychom mohli být efektivnější. S opozicí se rozhodně nesmíříme,“ řekl lídr ODS Martin Soukup.

Ochota přibrat většinovou pojistku a dát šanci ODS dál trvá. Ale například podle jedničky Změny, Zelených a KDU Martiny Erbsové by se v takovém případě mohly vyskytnout eventuální programové neshody.

„Nechceme už to dál odkládat, protože my už se budeme dál bavit například o personálním zastoupení v radě města. Více mandátů by bylo výhodnějších, ale mezi námi třemi panuje opravdu nejen velká programová shoda, ale i myšlenkové nastavení. Záleží na tom, s čím by ODS přišla,“ upozornila Martina Erbsová (Zelení).

„Zástupci tří uskupení se shodli na společném postupu a vytvoření většinového vyjednávacího bloku, který bude základem pro jednání o stabilním, funkčním a programově ukotveném vedení města,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

„Dnes jsme udělali první důležitý krok k sestavení nového vedení Hradce Králové. Probrali jsme konkrétní programové priority a oblasti, na kterých chceme postavit budoucí koaliční spolupráci,“ uvedla po jednání na Facebooku Pavlína Springerová.

Řeč byla o dopravě i bydlení

Po dalším jednání je také zřejmé, v jakých oblastech vedení města vidí priority. Vznikající trojkoalice se ve zhruba hodinu a půl dlouhé debatě věnovala ekonomice města a posilování jeho příjmů, dostupnému bydlení, dopravě, parkování nebo bezpečnosti.

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„V diskutovaných programových oblastech se neobjevily žádné zásadní neshody a potvrdila se široká shoda na hlavním směřování města. Máme tak jasnější představu o dalším postupu. Nyní nás čeká dopracování konkrétní programové dohody a zahájení jednání o personálním obsazení rady a vedení města,“ doplnila primátorka.

Základní programovou shodu potvrdil také lídr Pirátů Kamil Kubica. „Řešili jsme programové body, abychom později nepřišli na něco, kde se výrazněji neshodneme a nevznikla nějaká překážka. To se ale nestalo, což jsme ale tak trochu čekali, protože se již dobře známe. Neřešili jsme detaily, na to ještě nebyl čas, nicméně na základních konturách i principech jsme se dohodli. V úterý večer následuje další jednání, kde již možná přijdou na řadu podrobnosti,“ řekl někdejší nejmladší hradecký zastupitel v novodobých dějinách města.

Vyjednávají i nováčci

Ustavující schůze nového zastupitelstva by se měla konat v úterý 3. listopadu a pokračovat bude pouze 13 členů ze 37. Čtyřiadvacet zastupitelů bude nových a někteří z nich se již účastní koaličních vyjednávání.

Martina Erbsová i Kamil Kubica mají reálnou šanci obsadit náměstkovské posty. Za Starosty mluví Dominik Žilka a Luboš Hoker, za Kantory ředitel ZŠ Štefcova Eduard Hlávka, účastní se také Martin Hanousek (Zelení), Janette Prošková (TOP 09) nebo Jaroslav Pokorný (HDK).

O výsledku rozhodly čtyři roky tvrdé dřiny, říká Springerová o vítězství

Zastupitelské zkušenosti reprezentují Pavlína Springerová, Kamil Podroužek (oba HDK) a Lukáš Řádek. Roli dalších vyjednavačů mají například Aleš Dohnal (Piráti), poslanec Jiří Vojáček, Jan Zajíc (oba KDU-ČSL) nebo šéf Změny Tomáš Kopecký.

Třetí schůzka je naplánovaná v úterý od 20:00 opět U Rudolfa. Přestože i uvnitř potenciální trojkoalice existují velmi silné a explicitní názory proti přibírání ODS jako čtvrtého subjektu, vyjednávací tým se v úterý možná ještě rozroste až o čtyři členy občanské demokracie. Stejně tak je však možné, že ODS nakonec skončí v opozici spolu s hnutím ANO a uskupením Náš Hradec.

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