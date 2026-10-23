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Jste zrádci, spílají přeběhlíkům v Častolovicích. Čtyři z opozice podpořili ANO

Tomáš Hejtmánek
  15:30
Stavba cyklostezky rozděluje zastupitele v Častolovicích na Rychnovsku. (20....

Stavba cyklostezky rozděluje zastupitele v Častolovicích na Rychnovsku. (20. března 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Kandidát na starostu Častolovic Tomáš Hovorka (uprostřed) na volebním letáku...
Kandidáti vítězného uskupení Otevřené Častolovice
Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...
Stavba cyklostezky rozděluje zastupitele v Častolovicích na Rychnovsku. (20....
17 fotografií
Roky rozhádané Častolovice na Rychnovsku vyhlížely po volbách změnu vedení. Dvě opoziční uskupení získala dohromady 9 z 15 mandátů, ale díky přeběhlíkům povládne městysu dál Hnutí ANO v čele s krajským radním Zdeňkem Prausem. Voliči i jejich spolukandidáti jsou z toho v šoku. Přeběhlíci patřili před volbami k hlasitým kritikům radnice.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Napjaté vztahy panují v Častolovicích, které nemají ani 1 700 obyvatel, už tři volební období. Před 12 lety tam ANO, současného starosty Zdeňka Prause, slepilo těsnou většinu díky koalici pěti volebních stran. Obešlo tak tehdejší starostku Jarmilu Novohradskou (Prosperita pro městys), která tehdy volby vyhrála. Od té doby je městys rozdělený.

Novohradská a její kolegové často kritizovali nehospodárné počínání radnice. Kritické články jim však městys odmítl vydat v místním zpravodaji a musel mu to nařídit až soud. Praus poté opozici odepřel přístup k vývěsce, na které strany prezentují své názory, a došlo i na osobní útoky. To když na jednání zastupitelstva k opozičním zastupitelkám pronesl: „Chováme se jako krávy zas.“

Chováme se jako krávy, řekl starosta Častolovic k opozičním zastupitelkám

Koalice vládla těsnou většinou 8 z 15 zastupitelů. Když ovšem před rokem onemocněl místostarosta, Častolovice zůstaly paralyzované. Zastupitelé opakovaně neschválili rozpočet a radnice pak odmítla posílat příspěvky i na provoz místním spolkům.

Část dřívějších kandidátů koaliční strany opustilo a na protest proti vedení města založilo novou kandidátku Otevřené Častolovice. Ta v komunálních volbách jasně zvítězila a získala 5 mandátů. Spolu s opoziční Prosperitou pro městys (3 mandáty) a PROČ (1 mandát) by měly pohodlnou většinu. Jenže čtyři zastupitelé Prosperity a PROČ se nakonec přidali k ANO.

Průvod světlušek i čarodějnice škrtli. Obec paralyzoval neschválený rozpočet

„Byl to pro nás šok. Měli jsme téměř domluvenou koalici a oni najednou otočili, aniž by to nám ostatním vůbec řekli,“ řekla čtyřka kandidátky Prosperity Veronika Bartošová (ODS).

„Byli jsme zneužiti“

Hnutí ANO skončilo v Častolovicích na druhém místě se 4 mandáty. Ihned po volbách podepsalo spolupráci s SNK Častolovice, které mají 2 zastupitele.

„Já jsem rád, že naše dvě strany obhájily své mandáty. Získali jsme dokonce více hlasů, než minule. Společně máme 6 mandátů a jsme nejsilnějším blokem v zastupitelstvu,“ uvedl ještě před oznámením koalice starosta Častolovic a radní kraje Zdeněk Praus (ANO).

Spolu s Prosperitou a PROČ má starostův blok 10 křesel. Spojení s ANO však odmítli ostatní kandidáti Prosperity. Tři volební období strana vedení Častolovic kritizovala a ještě v průběhu vyjednávání razantně odmítala spolupráci s ANO.

„Byli jsme zneužiti. Myslel jsem, že po několika letech se dají některé projekty do pořádku v zájmu občanů Častolovic a některé osoby zmizí z kandidátek, opak je pravdou. Demokracie je někdy krutá,“ uvedl jeden z kandidátů Prosperity Vladimír Vomáčka.

Stavba cyklostezky rozděluje zastupitele v Častolovicích na Rychnovsku. (20. března 2026)
Kandidát na starostu Častolovic Tomáš Hovorka (uprostřed) na volebním letáku místního ANO vedle současného starosty Zdeňka Prause (druhý zprava).
Kandidáti vítězného uskupení Otevřené Častolovice
Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou (20. března 2026)
17 fotografií

„Vize byla taková připojit se k lidem, kteří tu chtěli něco změnit směrem ke slušnosti, úctě jeden k druhému a ke transparentnosti. (...) Pro to, co se událo, nemám pochopení a nikdy mít nebudu. Omlouvám se všem lidem, kteří nám svěřili svůj hlas,“ okomentoval události Tomáš Pokorný (Prosperita pro městys).

Podle někdejší starostky a spoluzakladatelky Prosperity pro městys Jarmily Novohradské byli přeběhlíci ještě nedávno razantními kritiky současného vedení. Obrat o 180 stupňů si podle ní zaslouží vysvětlení.

„Nejde pouze o koaliční smlouvu. Jde především o způsob, jakým bylo rozhodnuto, o respekt k dosavadní společné práci a o odpovědnost vůči voličům, kteří dali svůj hlas Prosperitě pro městys v očekávání, že bude hájit deklarované hodnoty a principy. Tímto postupem byla vážně narušena důvěryhodnost Prosperity pro městys jako celku,“ napsala v prohlášení Novohradská.

Dostanou většinu v radě

Čtyři přeběhlíci mají v pětičlenné radě obsadit hned tři místa. Další dvě připadnou ANO. Lídr Prosperity Lukáš Faltys má být uvolněným místostarostou. Na post starosty se přesune jednička ANO Tomáš Hovorka a dosavadní starosta Zdeněk Praus bude neuvolněným místostarostou.

„Máme k bývalému starostovi výhrady a museli jsme překonat silnou osobní zášť i dlouholeté neshody. Kritizovat z dálky už ale nikam nevedlo. Měli jsme teď buď možnost zůstat v opozici a psát kritické příspěvky, nebo vstoupit přímo do rady městyse a ty věci začít reálně opravovat a hlídat,“ vysvětlil spolupráci Faltys.

Podle něj není pravda, že by čtveřice jednala svévolně. Nabídla prý ostatním kandidátům setkání, kde své kroky vysvětlila. Většinu v radě chtěli právě proto, aby mohli počínání radnice efektivně kontrolovat.

„Našli jsme společnou řeč nejen v otázce vedení městyse, ale především v programových prioritách a dalším rozvoji Častolovic. Jsem rád, že jsme dokázali odložit dosavadní neshody a začít spolu normálně komunikovat. Věřím, že právě to může být pro Častolovice přínosem,“ odmítl kritiku kandidát na starostu Tomáš Hovorka (ANO).

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Z rady zcela vypadne SNK Častolovice. Jeho lídr Evžen Šupler uvedl, že koaliční smlouvu nakonec nepodepíše: „Před volbami jsme slíbili podporu Tomáši Hovorkovi a tento slib dodržíme. Do vedení obce nevstupujeme a žádnou funkci, ani místo v radě, ani předsednictví výboru, nepřijímáme.“

Pro úplnost – Šupler je předsedou místního fotbalového klubu, jehož provoz je závislý na investicích a příspěvcích radnice.

Oznámená koalice zcela vyšachovala ze hry vítěze voleb – Otevřené Častolovice. Ten přitom původně navrhoval vznik široké koalice. Nárokoval si post starostky pro lídryni Pavlínu Chlebnou a křesla místostarostů nabízel jak pro Tomáše Hovorku (ANO), tak i pro Lukáše Faltyse (Prosperita).

„Zástupci Prosperity a PROČ vyjádřili zásadní personální problém s osobou Tomáše Hovorky i Zdeňka Prause a striktně odmítali jejich jakoukoliv účast ve vedení obce. Vzhledem k vyhrocenému postoji a s ohledem na dosavadní napjatou komunikaci jsme hledali kompromis,“ uvedli v prohlášení zástupci Otevřených Častolovic.

Nadále proto nabízeli alespoň jedno místo v radě pro ANO. Když se utvořila nová koalice, označili to za nečekaný tah.

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„Tuto informaci nám ani nebyli schopni sdělit do očí. O tom, že se dohodli, jsme se dozvěděli až od zbytku jejich vlastní kandidátky, který s tímto postupem zásadně nesouhlasil. Mrzí nás, že u některých zvolených zastupitelů převážila touha po funkcích nad předvolebními sliby vlastním voličům. Zůstáváme věrni svým zásadám a do opozice odcházíme s čistým štítem a rovnou páteří,“ dodali.

Podle Faltyse bylo nakonec logičtější dohodnout se přímo s ANO. V nabízené široké koalici by totiž současné vedení beztak zůstalo.

„Naším hlavním předvolebním slibem bylo přinést Častolovicím skutečnou změnu, stabilitu a rozvoj. K tomu je však potřeba jasná vize, konkrétní plán a ochota převzít odpovědnost. Právě to jsme při jednáních s Otevřenými Častolovicemi postrádali,“ řekl Lukáš Faltys.

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