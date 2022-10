Exhejtman Štěpán usiluje o starostování v Rokytnici, napoprvé to nevyšlo

Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku tak i nadále prozatím vede dosavadní dlouholetý starosta Petr Hudousek (Na horách doma), který dlouhodobě avizoval, že v čele radnice letos skončí. Kandidoval proto až ze čtvrtého místa a nakonec se do zastupitelstva vůbec nedostal, když jeho uskupení získalo pouhé dva mandáty.

„Řekl jsem si, že po 29 letech už nechci pokračovat. Postavili jsme kandidátku na mladých lidech, kteří jsou aktivní, pracují s mládeží a městu pomáhají, ale asi měli smůlu, že byli ve špatné straně,“ hodnotí volební neúspěch Petr Hudousek, jehož Na horách doma skončilo ve volbách až čtvrté.

Naopak o obrovském úspěchu může hovořit Jiří Štěpán, který coby rokytnický nováček volby ovládl, když získal 335 preferenčních hlasů z celkového počtu 830 voličů, kteří šli v Rokytnici hlasovat.

Jeho Rokytnice PRO má 5 z 15 mandátů, avšak exhejtmanovi se nepodařilo získat na svou stranu alespoň tři další zastupitele. Situace tak připomíná povolební vyjednávání v Hradci Králové, kde se téměř všichni spojují proti vítěznému ANO.

Poprvé starostu nezvolili Ustavující jednání zastupitelstva se konalo v Rokytnici v Orlických horách 17. října. Na starostu kandidoval Jiří Štěpán (Rokytnice PRO) a Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici), ale žádný neuspěl. Volbu místostarosty a radních zastupitelé odsunuli. Druhý pokus Zastupitelé se znovu sejdou 31. října od 18 hodin v aule základní školy, na programu je volba vedení města nebo třeba určení zastupitele, který bude mít na starosti změny územního plánu.

„Jednání jsou složitá. My jsme volby vyhráli poměrně slušně, je tedy patrné, že Rokytnice na naši kandidátku zareagovala pozitivně, ale v tuto chvíli žádná relevantní dohoda na stole očividně není, ať už z naší strany, nebo z jiné strany,“ reaguje Štěpán na výsledek ustavujícího zastupitelstva ze 17. října, které se na novém vedení obce neshodlo ani při dvou kolech volby.

Podle Michala Štefka, lídra kandidátky ve volbách druhého nejsilnějšího Sdružení pro Rokytnici, jež se dosud podílelo na vedení města, jednání pokračují dál.

Sdružení získalo čtyři mandáty a na starostu navrhuje vlastní jméno - trojku kandidátky, šéfa okresního fotbalového svazu Luboše Michalce.

„My máme jiného kandidáta, od toho se to asi odvíjí. Jednáme o široké koalici a podrobnosti bych teď nerad řešil. Na prvním zasedání zastupitelstva to neproběhlo, jak mělo, ale teď už to snad bude dobré. Jinak k tomu nemám co říct, uvidíme v pondělí,“ říká Štefek s odkazem na další schůzi zastupitelů, která je v plánu v pondělí.

Chybí ochota ke kompromisu

Podle dosluhujícího starosty Hudouska je povolební boj v Rokytnici nekompromisní.

„Dnes je zastupitelstvo značně roztříštěné a je otázka, jestli se dokážou domluvit. Někteří k tomu přistupují jako k fotbalovému zápasu, což je asi v politice špatně. Zkrátka není to jako fandit Slavii a Spartě. Je potřeba dělat kompromisy a obávám se, že toto někteří zatím dělat neumí,“ soudí Hudousek.

Oponenti bývalého hejtmana označují Štěpána za přistěhovalce, který se po neúspěchu v krajských volbách snaží uchytit v komunální politice. Štěpán se do Rokytnice skutečně přistěhoval před několika lety, kdy si tam postavil dům. Sám však už v minulosti říkal, že do města jezdíval pravidelně, protože jeho rodina tam má chalupu.

Argument, že není náš, je mimo, říká Hudousek

„Oni tvrdí, že není odsud, že není náš, ale to není pravda. Ten člověk se dlouhodobě zajímá o Rokytnici, pomáhá Rokytnici a ví o ní docela dost. Já ho nepropaguji, ale myslím, že tyto argumenty jsou naprosto mimo. Jeho rodiče sem jezdí od války. Není to tak, že by si teď změnil adresu, aby mohl kandidovat,“ míní končící starosta.

Štěpán už v pozici hejtmana podporoval obce a města na Rychnovsku. Tehdy tvrdil, že v radě kraje chybí zástupce tohoto okresu. Za četné návštěvy místních kulturních akcí tehdy sklidil i kritiku od tehdejšího rychnovského senátora Miroslava Antla (dříve za ČSSD, nyní za ANO), že si připravuje půdu pro senátorskou kampaň. Ta se nakonec nekonala.

Štěpán nyní jednání podrobněji komentovat nechce. Údajně však naznačil, že na pozici starosty nelpí.

„My dáváme k dispozici naše kontakty, naše schopnosti a hledáme partnera, se kterým bychom Rokytnici pomohli a posunuli dál,“ říká exhejtman.