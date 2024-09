Vítězné ANO tentokrát obejít nejde, složení krajské koalice pár dnů potrvá

Volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Čáru přes rozpočet udělal současné krajské radě hlavně propad Pirátů, kteří do zastupitelstva neprošli. V luxusní vyjednávací pozici se tak ocitl vítěz ANO.

Pokud by totiž z jakéhokoli důvodu skončilo nezdarem vyjednávání se Silnými lídry (ODS, lidovci, Východočeši), hnutí ANO má ještě v záloze Hlas samospráv (SOCDEM, hnutí Rozvíjíme Hradec a Společně pro kraj) s případnou podporou SPD nebo Stačilo!.

Licitování o koalici vlastně začalo již v sobotu večer, kdy hnutí ANO ve svém štábu postupně přivítalo delegaci Silných lídrů v čele s úřadujícím hejtmanem Martinem Červíčkem, po ní dorazila i skupina Hlasu samospráv a nakonec přišli pogratulovat i zástupci SPD. Aspoň telefonicky pozdě večer blahopřála Čtyřkoalice STAN, HDK, TOP 09 a LES.

Skutečné vyjednávání o nové krajské koalici však začne až v pondělí vpodvečer při schůzce ANO se Silnými lídry. V úterý se pak vyjednávací tým vítězů setká s Hlasem samospráv. Petr Koleta si může vychutnávat roli, kterou ANO dosud v kraji nepoznalo.

„Bez hnutí ANO se nedá postavit žádná funkční a logická koalice, zkrátka si může vybírat a tahá za delší konec provazu. Současně bude velmi pravděpodobně trvat na křeslu hejtmana, což bude velmi tvrdá rána pro současného hejtmana Martina Červíčka. Za situace, kdy si ANO může pohodlně vybírat z více scénářů, není pravděpodobné, že by křeslo hejtmana nabídli všanc,“ řekl politolog Univerzity Hradec Králové Jan Květina.

„Výsledek voleb v Královéhradeckém kraji je svým způsobem revoluční. Vyhrálo hnutí ANO, ale oproti situaci v roce 2016 nemůže být vyšachováno z vedení kraje. To by se musel Martin Červíček spojit v koalici s SPD a komunisty z koalice Stačilo!, což si asi nikdo nedokáže ani představit. Hnutí ANO bude vládnout kraji a s největší pravděpodobností bude mít i hejtmana,“ souhlasil politolog Jiří Štefek.

ANO nechce být konkrétní

„Chci být hejtman,“ potvrdil ještě v sobotu Petr Koleta, který si uvědomuje, že ANO má více variant, jak složit budoucí koalici.

„Každopádně vyjednávat se ještě nezačalo. Nechci předjímat, jestli půjdeme se Silnými lídry i Hlasem samospráv dohromady, protože jsme dosud nic takového neřešili. V pondělí si s ODS řekneme vzájemné požadavky a jak by to mohlo vypadat. Nakonec může padnout i to, že Hlas samospráv ani nebudeme potřebovat. Jsou další určitá řešení z naší strany i ze strany ODS, která ale pro obě strany nejsou komfortní,“ zmínil lídr Koleta možné námluvy s komunisty či SPD.

„Tuto variantu nepovažuji za reálnou, ale nikdy neříkej nikdy,“ dodal Petr Koleta.

ODS řeší hlavně senátní volby

„Pro nás je nepředstavitelná spolupráce s SPD i komunisty. My nejsme vítězi voleb, ANO má o osm procent více a je teď na nich, aby vedli jednání. Určitě to nebude tak rychlé jako v minulých volbách. Budeme to muset projednat se členskou základnou. Teď jsou pro nás prioritou senátní volby, které chceme vyhrát. Mluvit o dohodě na koalici budeme moci nejdříve v příštím týdnu, možná déle,“ uvedl krajský šéf ODS a poslanec Ivan Adamec.

Naději si však dělá i Hlas samospráv. Kromě lídra a bývalého hejtmana Jiřího Štěpána se sobotní schůzky s ANO účastnil i starosta Náchoda a zvolený zastupitel Jan Birke (oba SOCDEM) a hradecký senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec). Šlo sice zatím jen o zdvořilostní setkání, zástupci Hlasu nicméně Petru Koletovi slíbili, že vítěze voleb nebudou obcházet. Tím by padla varianta, že by se spojili všichni proti ANO.

„To mohu vyloučit. Jednak jsme si dali slovo, ale zároveň naši partneři z Hlasu by spolupráci s SPD a Stačilo! neakceptovali,“ odmítl Birke možnou koalici proti vítězi. Ostatně i v Čtyřkoalici by se podpora pro takové spojení nenašla.

Možnost vstoupit do široké koalice s ANO a Silnými lídry připouští i lídr Hlasu a starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán: „Obě dvě strany si řekly, že se znovu potkají. Žádná konkrétní nabídka ale v tuto chvíli není na stole. Varianta s SPD nebo Stačilo! je obtížně představitelná.“