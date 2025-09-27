Alespoň tak boudařka a advokátka zdůvodňuje na sociálních sítích svůj další pokus o vstup do vysoké politiky.
Klára Sovová kandidaturu za uskupení Motoristé sobě dosud veřejně nekomentovala. Vyjádřila se teprve tento týden na Facebooku Luční boudy.
„Jeden z hlavních důvodů je to, že spoluvlastním boudu postavenou před rokem 2020, přesně roku 1623, a musím si vyřídit energetický štítek. Jedním slovem hrůza. Provozuji rolby se spotřebou šedesát litrů nafty na hodinu provozu, tedy emisní povolenky si odskáču v plné parádě,“ vysvětluje podnikatelka svou motivaci.
Kandidáti v kampani obvykle slibují, co udělají pro lidi. Klára Sovová zde však proklamuje, co udělá především sama pro sebe a svoje podnikání.