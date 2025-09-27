Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy

Premium

Fotogalerie 37

Klára Sovová | foto: ČTK

Tomáš Plecháč
  20:00
V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod? Nechce si vyřizovat energetický štítek pro Luční boudu a platit emisní povolenky za provoz roleb.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Alespoň tak boudařka a advokátka zdůvodňuje na sociálních sítích svůj další pokus o vstup do vysoké politiky.

Klára Sovová kandidaturu za uskupení Motoristé sobě dosud veřejně nekomentovala. Vyjádřila se teprve tento týden na Facebooku Luční boudy.

„Jeden z hlavních důvodů je to, že spoluvlastním boudu postavenou před rokem 2020, přesně roku 1623, a musím si vyřídit energetický štítek. Jedním slovem hrůza. Provozuji rolby se spotřebou šedesát litrů nafty na hodinu provozu, tedy emisní povolenky si odskáču v plné parádě,“ vysvětluje podnikatelka svou motivaci.

Kandidáti v kampani obvykle slibují, co udělají pro lidi. Klára Sovová zde však proklamuje, co udělá především sama pro sebe a svoje podnikání.

Jiří Štefekpolitolog

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Okruh kolem Rozkoše zvládne skoro každý, cyklisté narazí na kiosky i pláže

Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše....

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy

Premium

V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod?...

27. září 2025

Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula

Aktualizujeme

To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

Zase můžeme vyhrát, říká Matěj Ondřej Havel ze SPOLU. Na školství si troufá

Před čtyřmi lety byl při sčítání hlasů ve štábu koalice SPOLU jako ve snu. Nemohl uvěřit, že jako čtyřka kandidátky přeskákal protřelé politické matadory a ve 34 letech se stal nováčkem Poslanecké...

27. září 2025  8:14

Nováček zaskočil držitele bronzu. Chatman dotáhl basketbalisty Hradce k vítězství

Sezona ligy basketbalistů začala vítězstvím nováčka Hradce Králové 70:65 na hřišti obhájce bronzu Olomoucka. Východočechy táhl Kameron Chatman, jenž měl původně hrát za Brno, ale vicemistr jeho...

26. září 2025  22:20

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou...

26. září 2025  14:40,  aktualizováno  16:51

Lepší parkování v nemocnici. Nový dům pojme 900 aut, stát by mohl v roce 2028

Parkovací dům u Fakultní nemocnice Hradec Králové s kapacitou 899 míst by mohl v případě příznivého vývoje stát na konci roku 2028. Stavba za odhadových půl miliardy korun bez DPH by měla zásadně...

26. září 2025  13:40

U Týniště roste nový most přes Orlici, firma chce mít betonáž do zimy

Nový most přes řeku Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi na Rychnovsku už dostává obrysy. Jeřáb ve čtvrtek usadil na pilíře betonové nosníky, další přijdou na řadu dnes. Hned několik jeřábů pracovalo...

26. září 2025  12:12

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí...

25. září 2025  18:43

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Ohroženému hořečku se v Krkonoších nebývale daří

Metro.cz

Z několika desítek kusů se počet kriticky ohroženého hořečka ladního pobaltského na Slunečné stráni ve Svobodě nad Úpou letos zvedl na čtyři tisíce. V tak velkém množství zde vzácná rostlina vykvetla...

25. září 2025  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.