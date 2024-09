Stovky lékařů nepřijdou, pomohou mobilní ordinace, tvrdí exhejtman Štěpán

Jako starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán vede kandidátku koalice Hlas samospráv pro spravedlivý rozvoj Královéhradeckého kraje, kterou tvoří Sociální demokracie, hnutí Rozvíjíme Hradec a Společně pro kraj.

Je podle vás rozvoj kraje spravedlivý?

Určité oblasti jsou podporované více a určité méně. Je to patrné, když se podíváme na otázku dotační politiky nebo systémových věcí, jako jsou opravy silnic. Je potřeba, aby se neřešily jen hlavní tahy, ale i komunikace druhé a třetí třídy rovnoměrně. Je pravda, že současné vedení kraje se snaží investovat vysoké částky, ale není to jen o objemu.

Vlastní značku SOCDEM v kampani velmi upozaďujete. Myslíte, že by vám škodila?

Utvořili jsme koaliční kandidátku, která je složená ze tří subjektů. Vzhledem k tomu není možné vyzdvihovat jednoho partnera. Když se podíváme na ostatní subjekty, které kandidují, nezaznamenávám, že by příliš propagovaly jednotlivé strany. Myslím, že je to obecná záležitost, že jednotlivé subjekty chtějí spolupracovat, chtějí spolu komunikovat, a proto mnohdy mají neutrálnější název.

Je tedy politická příslušnost v krajských volbách irelevantní?

Myslím, že stranický systém tu hraje větší roli než v případě komunálních voleb, kde si můžete zakroužkovat jednotlivé kandidáty. V krajských volbách je to mezistupeň mezi obecním a celostátním hlasováním. Bez politického systému se neobejdeme, protože je potřeba, aby kandidáty někdo delegoval. Ale nemusí to být nutně jen parlamentní strany.

Ptám se proto, že tu máme hned několik koalic a tradiční strany jsou v nich skryty.

Myslím, že jde o obecný trend vyčerpanosti těchto stran bez ohledu na to, jestli jsou vpravo, nebo vlevo. Koalice podle mého názoru zároveň umožňují nominovat i osobnosti, které by jinak do veřejné sféry nechtěly jít. Nadstranickost je velkou výhodou. My představujeme jednotlivé kandidáty a stranickou linii upozaďujeme, protože pro občany není důležitá. Pro lidi je důležité, jestli kandidát něco zařídí.

U vás jde o silnou preferenci představitelů obcí. Máte pocit, že jsou samosprávy na kraji málo slyšet?

Starostové jsou pro kraj bezprostředním hybatelem a partnerem. V rámci svého působení v čele Královéhradeckého kraje jsem měl stovky jednání s představiteli samospráv, kde jsme dohadovali konkrétní věci. Mnohdy to bylo velmi rychlé a snadné, mnohdy to snadné nebylo. Pro mě jsou samosprávy přirozený partner k tomu, abychom zapojili do vedení kraje více osobností a podnítili občany zajímat se, co pro ně kraj dělá.

Jak vnímáte, že se ve volbách znovu objevuje někdejší vicehejtman Vladimír Dryml se značkou ČSSD?

Vladimír Dryml byl velmi krátkou dobu náměstkem hejtmana. To, že zneužívají tuto značku, je ukázka, že nejsou schopní vyprodukovat nic vlastního. Myslím, že je to už takový kolorit, kdy někdo vezme cizí značku a snaží se ji využít.

Krádež značky jste zažili podruhé před pár měsíci, když si lidé okolo Miloše Zemana zaregistrovali Hlas samospráv...

To byla jiná situace. My jsme od samého počátku s hejtmanem Netolickým (SOCDEM) ani neuvažovali o tom, že bychom zakládali nějakou politickou entitu. Hlas samospráv jako zapsaný spolek, který se následně přejmenoval, abychom se odlišili od zmíněného politického hnutí, sdružuje představitele z různých politických stran. Tvoří ho lidé, kteří jsou již fixováni v jiných stranách. To, že někdo využil tuto myšlenku a značku si přivlastnil, je bohužel smutné.

Nejste tedy v rozporu s myšlenkou spolku, když pod značkou Hlasu kandidujete v krajských volbách?

Ale my tu značku využíváme jako název koalice, navíc jsme název naší kandidátky upravili.

Někdy je možná snazší navazovat nová přátelství než obnovovat stará. Dokážete si představit po volbách spolupráci s bývalými kolegy?

Chceme se podílet na správě krajských záležitostí. Nebráníme se spolupracovat se subjekty, které jsou dnes ve vedení kraje, ostatně ta koalice, kterou vede Martin Červíček (ODS), není o moc jiná než ta, kterou jsem vedl já. Je pravda, že se koalice různě přeskupily, ale náš potenciál pro to být v radě kraje tu je. Být v ní a podílet se na správě Královéhradeckého kraje chceme.

Nedošlo mezi vámi k rozporům, které by dnes spolupráci ohrozily?

To, že jsme měli v minulosti nějaké jiné pohledy na to, jestli dříve řešit to či ono, bylo. V každé velké rodině občas nastane situace, že máte na něco různý názor. To je běžné. Já si vlastně myslím, že by bylo velmi škodlivé, aby všichni měli úplně stejný názor. To je nesmysl. Jestli se lišíme v dílčích pohledech na různé věci, je dobře. Při diskusi a snaze najít nějaký konsenzus je to to nejlepší, co může být. To je princip demokracie. Nemyslím si, že bychom nebyli schopni spolupracovat.

Rozpory tehdy vyvolaly vaše návštěvy v dětském domově v Sedloňově. Má hejtman zasáhnout do jiné gesce, když se mu něco nezdá?

Hejtman odpovídá za vše. Podle mého názoru má jednotlivým gesčním šéfům ponechat takovou volnost, aby dokázali gesci řídit, ale neznamená to, že bude mlčet a pouze přijímat informace z vnějšku. Sedloňov následně nabral nějakou mediální zajímavost. Ale my jsme řešili spoustu složitých záležitostí, které jsme dokázali vyřešit.

Dovedete si představit spolupráci s hnutím ANO, které aspiruje na vítězství ve volbách?

Jak se říká, zajíci se počítají až po honu. Můžeme uvažovat o různých variantách. Na kandidátce ANO jsou zkušení zástupci obcí a měst. Představit si to dovedu a když se dívám, jak se rozvíjí Hronov či Dvůr Králové nad Labem, které vedou kandidáti z ANO, vidím tam kus udělané práce.

Spolupráci s SPD vylučujete?

Nemyslím si, že je tady prostor na nějakou významnou spolupráci.

V kampani se zaměřujete kromě dopravy také na dostupnost zdravotní péče. Měl by v tom kraj dělat více?

Myslím, že kraj v rámci zdravotnictví může hrát naprosto klíčovou roli. Proto jsme přišli s tématem mobilních ordinací. Náš kraj má v republice nejvyšší průměrný věk. Kraj zřizuje nemocnice, nabízí stipendia, aby tady zůstávali lékaři, to funguje dlouhou dobu. Ale ohromný problém jsou dnes specialisté v terénu. Získání zubního lékaře, gynekologa a dalších složitě řeší nejen malá města a obce kolem. Proto hovoříme o možnosti vytvoření mobilních ordinací, které jsou schopné poskytnout zdravotní péči v odlehlejších částech, ať už je to pohraničí, nebo části mezi velkými centry. V zahraničí to funguje. Podle mého názoru potřebujeme řešit nejen akutní zákroky, ale i prevenci. V některých lokalitách je věk dožití nižší a je to mimo jiné i kvůli tomu, že prevence je mnohdy podceněná. Ne proto, že by občané nechtěli, ale protože nemají kam jít. Toto musí řešit kraj.

Dnes to řeší nedostatečně?

Snaží se poskytovat podporu, finanční podporu pro města a obce na zřizování ordinací, ale my nejsme schopni nafouknout počty lékařů, kteří půjdou do systému. Myšlenka mobilní ordinace je výhodná v tom, že zubní lékař nebo gynekolog bude v pondělí v Orlických horách, v úterý může být na Náchodsku, pak na Broumovsku. Další týden jiná skupina může být na Jičínsku nebo na Hradecku. To umožní dostat péči blíže k pacientům. Je patrné, že v rámci České republiky jsou regiony jako Praha či Brno, kde je zubních lékařů poměrně hodně, ale v ostatních částech chybí. Toto potřebujeme změnit.

Neměla by to být záležitost zdravotních pojišťoven?

Pojišťovny tuto úlohu zcela neplní. Proč stále máme nedostatky lékařů v horských oblastech, mimo okresní města? To není záležitost jen našeho kraje. Pojišťovny podle mého názoru poněkud selhávají, a tak my ten systém, který nenafoukneme o stovky lékařů, musíme upravit, aby péče byla dostupnější.

Máte za sebou čtyři roky v opozici. Přineslo vám to nový pohled na fungování kraje?

Bezpochyby ano. Je však pravda, že při snaze pomoci řešení některých problémů máte mnohem menší možnosti. Je to o větším jednání. Jde o zajímavou zkušenost, potřebnou zkušenost. Krajští představitelé by měli mít zkušenosti i z komunální politiky, aby věděli, co dotyční starostové a starostky na malých městech řeší. Ta zkušenost je obtížně přenositelná. Pokud představitelé kraje nevědí, v čem je jejich denní chleba, nedokáží pochopit, proč pro starostu je důležité konečně opravit chodník, cestu nebo získat komunální techniku.

Jste rok v křesle starosty Rokytnice. Získal jste onu zkušenost?

Měl jsem zkušenosti i z rady Hradce Králové, ale realita krajského města je jinačí než malého městečka. Bezpochyby je ta zkušenost pro mě důležitá.

Jaké jsou problémy Orlických hor?

Jeden z problémů je právě otázka dostupnosti lékařské péče. Jsem velmi rád, že se podařilo pokračovat v tom, co jsme na kraji rozjeli, a to je práce na nemocnici v Rychnově. V roce 2018 jsme ji zachránili před likvidací. Rychnovsko tíží také otázka dostupného bydlení. S rozvojem průmyslové zóny Solnice-Kvasiny dochází k nárůstu počtu zaměstnanců, ti nechtějí pendlovat desítky kilometrů.

Měl by obcím pomáhat kraj v oblasti nájemního bydlení?

To je bezpochyby jeden způsob řešení. Další je vytváření družstevního bydlení, které tu mělo tradici v meziválečné době, má tradici v Rakousku či ve skandinávských zemích. Kraj by měl hrát roli koordinační, poradenskou nebo rovnou poskytnout vhodné pozemky či budovy. Pro malou obec je obtížné realizovat větší investiční akci. Poradenská činnost kraje je naprosto zásadní. Mohou vznikat i společné projekty kraje a obcí. Kraj plní tuto úlohu v rámci průmyslové zóny a má s tím zkušenost. Podle mě je na místě portfolio činností rozšířit.