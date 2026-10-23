Nová éra pro Jičín. ANO jde do opozice, starostou bude Jan Zachoval

Za prioritu budoucí starosta považuje dopravu a rekonstrukci komunikací. Chce změnit přístup vedení města a pro zásadní rozhodnutí hledat podporu napříč celým zastupitelstvem.
Jičínu bude vládnout pětičlenná koalice, kterou vedle vítězů tvoří sdružení Aktivní Jičín, STAN, ODS s podporou nezávislých kandidátů a Jičín srdcem.
V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají pohodlnou většinu třinácti křesel. První místostarostkou bude Zuzana Vavřincová (nestraník) z uskupení Aktivní Jičín, druhým místostarostou Tomáš Kozel (nestraník) z kandidátky ODS. Rozdělena jsou už i místa v radě.
Koalice bez ANO
Vítězné sdružení po sečtení výsledků avizovalo, že bude usilovat o co nejširší koalici. Nejprve se dohodlo s uskupením Aktivní Jičín, STAN a ODS, nakonec ještě přibralo jediného zastupitele ze sdružení Jičín srdcem.
„Volební programy jsme měli vesměs podobné, takže povolební vyjednávání šla celkem bez problémů. Teď budeme řešit rozdělení gescí a programové priority,“ sdělil Tomáš Kozel.
Podporu přislíbili také dva zastupitelé Volby pro město, která byla součástí dosavadní koalice. „V hlavních bodech, které chceme prosazovat, jsme našli shodu,“ potvrdil Jan Zachoval.
O spolupráci v zastupitelstvu chce jednat také se zbývajícími dvěma zástupci dosavadní koalice - hnutí ANO a Sdružení pro Jičín. Plánované schůzky se zatím neuskutečnily, budou v následujících týdnech.
Jejich vstup do nové koalice budoucí starosta pokládá za nepravděpodobný: „Chceme se otevřeně bavit se všemi. Když někdo přijde s dobrým nápadem, tak proč bychom ho nevyslechli a nedali mu za pravdu, což se bohužel teď nedělo. Opozice mohla přijít s čímkoliv, ale byla vždy kategoricky odmítnuta.“
Pro zásadní rozhodnutí bude hledat širokou podporu napříč celým zastupitelstvem.
„Pokud město rozhodovalo o majetku v hodnotě čtyřiceti milionů a koalice se s námi nechtěla ani bavit a schválila to většinou jedenácti zastupitelů, tak to je podle mě špatně. Projekty, jako je rekonstrukce autobusového nádraží nebo výstavba domova pro seniory, u kterých se město zavazuje k financování na několik let, by měly být schváleny většinou zastupitelů,“ říká budoucí starosta, jenž v současnosti pracuje v Technických službách města Jičína jako vedoucí odpadového hospodářství.
Opatrné plány
Kvůli velkým investicím v poslední době bude mít nové vedení do značné míry svázané ruce. Město splácí úvěr 180 milionů korun, který si vzalo na vybudování infrastruktury v nové rezidenční čtvrti Kasárna, čerpá kontokorent a řada velkých projektů je rozpracovaných.
|
Obří park už získává tvar. U Cidliny v Jičíně vyroste i sáňkovací kopec
V příštím roce bude finišovat stavba odpočinkové zóny Cidlina za víc než 150 milionů. Jen o něco menší částkou se Jičín podílí na rekonstrukci páteřních ulic Ruské a Poděbradovy, která potrvá až do roku 2028.
„V takové situaci a s rozpočtem na investice kolem 120 milionů korun nemůžete plánovat nic velkého. V první řadě si budeme muset vyhodnotit ekonomický stav města a stabilizovat městské finance. Priority, na kterých se shodneme, jsou doprava, parkování a rekonstrukce komunikací a chodníků, jejichž stav je žalostný. Pak to budou menší věci, které extrémně nezatíží rozpočet,“ naznačil Jan Zachoval.
|
30. srpna 2026
Otevřít chce také téma stavby parkovacího domu. Jeho sdružení mělo ve volebním programu jako dlouhodobý cíl tři takové domy: u zimního stadionu a na sídlištích Jih a Husova. Opatrně v souvislosti s chystanými investicemi hovoří také budoucí místostarosta Tomáš Kozel.
„Nebude to jednoduché, musíme se snažit shánět prostředky, kde to jen půjde. Je potřeba finance zkonsolidovat a poprat se s prodejem pozemků ve čtvrti Kasárna, aby se alespoň tímto způsobem dařilo dluhy umořit,“ uvedl.
Za priority považuje řešení dopravní situace a oživení centra města. Investice by rád nasměroval také do bývalé jezuitské koleje, avšak zvládnout rekonstrukci autobusového nádraží v následujících čtyřech letech nevidí příliš reálné.
„Je to poměrně složitý projekt na delší období než čtyři roky. Rádi bychom ho aspoň zahájili,“ naznačil Tomáš Kozel.
Vzpruha pro rozpočet
Prodej pozemků pod Čeřovkou bude pro ekonomiku města klíčový. Jičín v letošním roce prodal necelou polovinu z 52 parcel pro rodinné domy, utržil za ně 91 milionů korun. Vydražit se podařilo také čtyři parcely pro bytové domy za 82,5 milionu. V září město nabídlo dalších 15 pozemků, ale o ně už nikdo neprojevil zájem.
|
Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos
„Peníze z prodeje pozemků budou v rozpočtu města potřeba a musí se to vyřešit v rozumném čase,“ řekl Tomáš Kozel.
Své zástupce v jičínském zastupitelstvu bude mít osm z jedenácti kandidujících sdružení. Patrioti a JDK jako jediný subjekt v komunálních volbách získali víc než 20 procent hlasů a mají šest zastupitelů. Druhé skončilo ANO se čtyřmi.
Neúspěch, hodnotí končící starosta
Končící starosta Jan Malý hodnotí tři volební období, která ve vedení radnice strávil, jako úspěšná: „Povedlo se nám realizovat řadu důležitých investic, především připravit pozemky ve čtvrti Kasárna, ale také další projekty v oblasti sportu a kultury.“
Navzdory rekordním investicím si ANO v Jičíně oproti volbám v roce 2022 o tři mandáty pohoršilo.
„Jinak než neúspěch se to nazvat nedá. Možná to bylo způsobeno tím, že jsme byli na radnici dvanáct let a občané už chtěli změnu. Do voleb kandidovala nová uskupení s mladými lidmi, i to mělo nejspíš vliv,“ zhodnotil volební výsledky čtyřiasedmdesátiletý Jan Malý, který už v létě avizoval, že pokračovat nebude.
Ve většině měst Královéhradeckého kraje se koalice utvořily v minulém týdnu. Povolební vyjednávání stále pokračují v Nové Pace a ve Špindlerově Mlýně.