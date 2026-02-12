Primátorčino uskupení v Hradci posílí kantoři, náměstek ze Změny mění dres

Primátorka Springerová by si po volbách přála vytvořit vládnoucí koalici na podobné platformě jako nyní, ale výslovně nevyloučila ani spolupráci s hnutím ANO.
Před čtyřmi lety, kdy uskupení HDK a TOP 09 ještě kandidovalo bez kantorů, získalo 13,6 procent hlasů a pobralo sedm mandátů. Jenže současně propadlo více než 44 tisíc hlasů pro Hradecké kantory, kteří se nakonec do sedmatřicetičlenného zastupitelstva nedostali. A právě tyto hlasy chce letos posbírat primátorčina nová koalice.
„Hradečtí kantoři a nestraníci jsou pro nás přidaným motorem. Tato koalice zabraňuje možným propadnutím hlasů, což je pro demokratické spektrum stran stále existujícím nebezpečím. Jsme připraveni být nejsilnější koalicí a férově se poprat o celkové vítězství, byť si uvědomujeme, že to nebude jednoduché, protože čelíme velkému privátnímu kolosu, který působí na celostátní úrovni,“ zmínila Pavlína Springerová největšího soupeře.
|
Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce
Hnutí ANO v roce 2022 získalo v Hradci Králové 24,5 procenta hlasů a 13 mandátů.
„Je pro nás neakceptovatelné spolupracovat s extremistickými stranami,“ zmínila primátorka SPD, PRO, Trikoloru a komunisty.
„Za mě se okruh spolupracujících subjektů generuje ze stran, se kterými spolupracujeme již nyní, a může být i částečně rozšířen. Potenciální spolupráce s hnutím ANO je téma, o kterém budeme diskutovat,“ řekla.
Náměstek Řádek tlaky ustál
Jedničkou kandidátky je Pavlína Springerová, dvojkou současný náměstek pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09), následují zastupitel Kamil Podroužek (HDK), právnička Janette Prošková (TOP 09) a první pětku uzavírá dramaturg Jaroslav Pokorný (HDK). Prvním kantorem na kandidátce je ředitel ZŠ a MŠ Štefcova Eduard Hlávka na sedmém místě.
Navzdory několika snahám o odvolání, kritice významných stavebních firem i některých koaličních partnerů plynoucí ze snahy o pořízení dokumentu zásady pro spolupráci s investory na druhém místě kandiduje Lukáš Řádek.
|
Spor o zásadách spolupráce s investory se v Hradci vyostřuje, ODS je proti
„Byla to obtížná léta složitých rozhodnutí, velkých investic a také tlaků z různých stran. Právě v této chvíli se ale ukáže, jestli má tým pevný základ. My jsme ho měli po celou dobu. Když řídíte město tak, aby bylo transparentní, předvídatelné a nešlo obcházet, vždy se to někomu nelíbí. Ty útoky nebyly důvodem k mému znechucení, ale spíš potvrzením, že jsme ten systém dobře nahodili a funguje. Motivuje mě to v pokračování,“ zdůraznil náměstek primátorky.
Nečekaná revoluce u Změny a Zelených
Kromě představení nové koalice v čele se stávající primátorkou se však odehrál poměrně nečekaný krok v koaličním uskupení Změna a Zelení. Členové Z&Z si v tajné volbě odhlasovali překvapivou výměnu dlouholetého lídra.
Od roku 2010 toto uskupení nikdy nechybělo v zastupitelstvu a pokaždé jej tam z pozice jedničky dovedl Adam Záruba. Jeho role postupně stoupala až k současné funkci náměstka primátorky a zároveň zastupitele, který město dovedl k novému územnímu plánu.
O to víc zaskočilo, když si spolek v tajné volbě coby novou jedničku kandidátky odhlasoval Martinu Erbsovou. Kandidovala již dvakrát, ale před čtyřmi lety ji coby trojku přeskočil Ivo Králíček a v roce 2018 se skryla až na 18. místo kandidátky. Teď se ředitelka Centra uměleckých aktivit pokusí dát Změně a Zeleným v koalici s lidovci nový impuls.
Na Adama Zárubu zbylo snad až nedůstojné páté místo, a tak se rozhodl odejít. S největší pravděpodobností však kandidovat přece jen bude. Údajně má dvě nabídky: jednu od koalice Pirátů a STAN a druhou od zcela nového hradeckého uskupení, které se teprve formuje a ladí pořadí kandidátky.
„Mám zájem pokračovat dál, protože projekty, na kterých pracuji, se nedají zrealizovat za čtyři roky. Rozjely se čtyři architektonické soutěže, v plánu jsou však i podstatně větší projekty, které teprve půjdou do projekční fáze, ale i například změny územního plánu. A u toho bych ještě rád byl,“ vysvětlil nynější náměstek primátorky Záruba.
Od Změny a Zelených neodchází ve zlém, i když výsledky tajné stranické volby Zárubu zaskočily. „Bohužel členská základna - a zejména jde o Zelené - se rozhodla jít jinudy. Já to respektuji, přestože některé věci mě zamrzely. Za celou dobu jsem nezaregistroval nějaké zásadní výhrady k mé práci a nabídka pátého místa mi nepřijde úplně adekvátní,“ řekl.
|
Senátor v Hradci obhajuje křeslo s Kubou v zádech, soupeřem je i exprimátor
Během několika dnů se očekává, že své nové uskupení představí také náměstkyně Ilona Dvořáková, jež byla před čtyřmi lety dvojkou hnutí Rozvíjíme Hradec, ale nakonec ve vedení města zůstala coby nezařazená.
Lídrem ANO bude podle informací iDNES.cz Lukáš Fiedler, ODS postaví radního Martina Soukupa, koalice Pirátů a STAN Kamila Kubicu a dalším silným lídrem bude Jan Holásek v čele uskupení Rozvíjíme Hradec i nového hnutí Naše Česko.
V Hradci Králové nyní vládne koalice čtyř uskupení. Jde o koalici HDK a TOP 09, ODS, Pirátů a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Drží 18 křesel v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu, většinu jim zajišťují tři přeběhlíci zvolení za Rozvíjíme Hradec a hnutí ANO. V opozici jsou ANO, Rozvíjíme Hradec a SPD.