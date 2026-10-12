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Starosta Dvora Králové bude z ODS, zato ANO míří po dvanácti letech do opozice

Tomáš Plecháč
  16:46
Vít Zlámal (ODS) se patrně stane starostou Dvora Králové.

Vít Zlámal (ODS) se patrně stane starostou Dvora Králové. | foto: archiv V. Zlámala

V Městské nemocnici ve Dvoře Králové obměnili CT. Zprava hejtman Petr Koleta...
Starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO) na snímku z roku 2023
Jan Jarolím (ANO)
Bývalá Mayerova továrna ve Dvoře Králové nad Labem (27. března 2023)
20 fotografií
Postarali se o dost možná největší překvapení v komunálních volbách v celém kraji. Sdružení Máme rádi Dvůr tvořené ODS a nezávislými kandidáty po dvanácti letech rázně ukončilo dominanci hnutí ANO ve Dvoře Králové nad Labem. Vytvoří koalici se Sportovci pro Dvůr. Starostou bude jednatřicetiletý právník a podnikatel Vít Zlámal z ODS.

Výsledky voleb 2026

Obmění se dvě třetiny zastupitelstva, pokračuje pouze sedm současných zastupitelů. ANO s náměstkem hradeckého hejtmana Janem Jarolímem míří do opozice.

Vítěz voleb se sedmi zastupiteli už uzavřel memoradnum o spolupráci s druhými Sportovci. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít většinu dvanácti mandátů.

„Tento týden chceme dořešit programové a personální záležitosti, v příštím týdnu bychom chtěli podepsat koaliční smlouvu,“ potvrdil budoucí starosta Vít Zlámal (ODS).

Vít Zlámal (ODS) se patrně stane starostou Dvora Králové.
V Městské nemocnici ve Dvoře Králové obměnili CT. Zprava hejtman Petr Koleta (ANO), ředitel nemocnice a primář chirurgie Pavel Křenovský, starosta Náchoda, krajský radní a člen představenstva krajského zdravotnického holdingu Jan Birke, ředitel hradeckého závodu Karsitu, předseda dozorčí rady holdingu a krajský náměstek pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO) a starosta Dvora a první náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO). (září 2026)
Starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO) na snímku z roku 2023
Jan Jarolím (ANO)
20 fotografií

Máme rádi Dvůr obsadí i pozici místostarosty, stane se jím dopravní inženýr Daniel Gabrle (ODS). Dalším místostarostou bude lídr Sportovců Dušan Kubica (nestraník). Do vedení radnice se vrátí po dvanácti letech, mezi lety 2010 až 2014 byl místostarostou za ČSSD.

Generační obměna

Víkendové volby zcela překreslily politickou mapu Dvora Králové. ODS dosud měla jen tři zastupitele.

„Byli jsme optimističtí a věřili, že uspějeme, ale až tak dobrý výsledek jsme nečekali. Ukázalo se, že nekomunikace, netransparentnost a megalomanské projekty současného vedení už lidi unavily a chtěli změnu,“ řekl Vít Zlámal.

S uskupením Máme rádi Dvůr přichází razantní generační obměna. Věkový průměr jejich zastupitelů je necelých 33 let, nejstaršímu zastupiteli je 41, nejmladšímu 24 let. Jediným, kdo má politické zkušenosti, je Vít Zlámal.

Uplynulé čtyři roky byl zastupitelem a členem městských komisí. Chybějící zkušenosti podle něj pro vedení patnáctitisícového města nejsou překážkou.

„Byl jsem nejmladším zastupitelem a patřil jsem mezi nejaktivnější. Myslím si, že profesně i odborně jsme na to připraveni. Do vedení města chceme přinést úplně jiný styl, budeme mnohem víc komunikovat a zároveň spolupracovat napříč celým zastupitelstvem, což se dosud nedělo,“ řekl Zlámal.

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Ve dvorském zastupitelstvu po volbách hlavně díky nečekanému vítězi nezůstane kámen na kameni. Pokračuje pouze sedm současných zastupitelů.

Úspěch Sportovců do něj vrátil někdejší starostku Editu Vaňkovou, která se v roce 2008 stala historicky první ženou v této funkci ve Dvoře Králové.

Obří investice a také dluhy

Budoucí koalici nečeká jednoduchý úkol. Dvůr Králové v příštím roce bude dokončovat významné investice dohromady za téměř 300 milionů korun: stavbu kanalizace ve Verdeku a rekonstrukci autobusového nádraží. Nedávno také začala rekonstrukce úpravny vod za skoro 50 milionů, na kterou si město vzalo třicetimilionový úvěr.

Dvůr Králové patří mezi nejzadluženější samosprávy v regionu, splácí úvěry v celkové výši zhruba 200 milionů. Na poslední schůzi zastupitelé kvůli nedostatku financí, způsobenému mimo jiné prudkým výpadkem daňových příjmů, schválili navýšení kontokorentu na 125 milionů.

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„Pro první rok máme svázané ruce, musíme dokončit projekty, které zahájilo předchozí vedení. Věříme, že se nám finanční situaci města podaří stabilizovat a do konce volebního období prosadit naprostou většinu našich priorit,“ uvedl Vít Zlámal.

Mezi ně patří například nové zázemí pro dům dětí a mládeže nebo rekonstrukce Tyršova koupaliště.

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Hnutí ANO, které dominovalo v posledních třech komunálních volbách, o víkendu utrpělo těžký debakl. Namísto devíti zastupitelů bude mít pouze čtyři. K lepšímu výsledku nepomohlo ani to, že mělo v sestavě dva náměstky hradeckého hejtmana: Jana Jarolíma a Jana Kříže.

„Výsledek voleb je za nás velké zklamání. Respektujeme to, lidé chtějí změnu. Doufáme, že nebude k horšímu,“ řekl ČTK končící starosta Jan Jarolím. Podle něj je ANO připravené na práci v opozici.

Volby 2026 OBRAZEM

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Zatímco v minulosti voliči hlasovali pro celou kandidátku ANO, tentokrát ve větší míře křížkovali. Kvůli tomu v zastupitelstvu končí dosavadní místostarosta Jan Helbich a bývalá místostarostka Alexandra Jiřičková.

Skokanem dvorských voleb se stal lékař Jiří Štefáček, uspěl ze 13. místa kandidátky.

V uplynulých čtyřech letech Dvoru Králové vládla koalice ANO a Síly Dvora, měla těsnou většinu jedenácti zastupitelů.

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