Chalupář Petr Pavel je v Čermné jako doma, získal tu 77 procent hlasů

Některé domácnosti ještě v sobotu ráno vyspávaly po pátečním mysliveckém bále v sousední vesnici, pak už však volby v České Čermné znovu nabraly obrátky. K urně mířily celé rodiny, ženy z volební komise se usmívaly nad papíry i plnými talířky.

Vesnička v předhůří Orlických hor si vybírala prezidenta, jednoho z kandidátů Petra Pavla tu přitom leckdo osobně zná.

„Pan Pavel tu funguje normálně, znám ho ze společných akcí, pro Čermáky tu začátkem léta třeba vařil fazolový guláš. Baví se s každým, ať je to inženýr nebo dělník, v hlavě to má srovnané. Doufám, že vyhraje. Má kontakty, i v zahraničí,“ oceňuje padesátnice Jana Stillerová.

Nad Pavlovou předlistopadovou minulostí a členstvím v KSČ velké otazníky nemá: „Ať to bylo, co bylo, v té době to jinak nešlo u těch, kdo chtěli být v nějakých funkcích v armádě a podobně.“

Také Kateřina Zelená si přeje na Hradě bývalého generála. „Není sprostý, jednání má na úrovni a dokáže všechno vysvětlit. Potkávám ho v lese, dá se s ním také popovídat v létě, když přijde do hospůdky U Javoru. Zasadil se tady i o to, aby tu na silnici přibyly retardéry, předtím to pořád nějak nešlo. Poláci tudy rychle jezdili do kvasinské automobilky, auta tu i bourala,“ ukazuje obyvatelka Kateřina Zelená na retardéry nedaleko obecního úřadu.

Další místní voliči jsou však ke generálovi rezervovaní. „On je normální, bezvadný, známe ho ze hřiště, kde měl svou akci. Ale to, jak jsme volili, si necháme pro sebe,“ odbyla novináře seniorská dvojice.

Ani penzistka, která žije přímo v sousedství Pavlovy chalupy při úzké silničce k polské hranici, nechce být konkrétnější.

„Je to milý pán, sympatický. A fešák! Když měl ještě pejska, tak jsme si občas povídali. Jsem zvědavá, jak volby dopadnou, protože jde o budoucnost, ale rozhoduje většina a já doufám, že k té většině přispěju. Z kandidátů se dalo vybrat, nakonec jsem nevolila ženu,“ dává seniorka alespoň trochu nahlédnout do svých úvah.

Přišli i ti, které jiné volby míjejí

V nevelké volební místnosti se dvěma zástěnami se voliči rychle střídali. „Páteční účast byla 64 procent, to se tu dokonce tvořily fronty, což o jiných volbách nebývá. Sobota je o něco slabší. Prezidentská volba lidi hodně zajímá, přišli dokonce i ti, kteří jinak nechodí,“ poznamenala předsedkyně volební komise Šárka Kožešníková. Volební účast je nakonec rekordní, dosáhla 81 procent.

„Místní jsou hodně pyšní na to, že kandiduje někdo odtud,“ připomněla jedna z žen v komisi.

Petr Pavel získal v prvním kole v Čermné přes 77,37 procenta hlasů, Andrej Babiš obdržel 13,76 procenta, Danuše Nerudová pouze 3,66 procenta, další zůstali pod třemi procenty.

Hlasovat pro bývalého generála šly i mladší ročníky. „Přijel jsem kvůli volbám z Brna. Uvažoval jsem i o Danuši Nerudové, byla by pro mě také schůdnou kandidátkou, ale nakonec jsem se rozhodl pro Pavla. Teď se uvidí, kdo přebere čí hlasy a podporu,“ říká čtyřiadvacetiletý rozpočtář ve stavební firmě, který nechce zveřejnit jméno.

Také místní třicetiletý voják, jenž nechce uvést jméno, Petra Pavla volil. Jen kvůli tomu, že ho zná, to však nebylo.

„Je to sympatický chlap. Když jde po vsi, je to, jako když svítí lampion. Veselý, milý, společenský člověk. Zajde na šipky do hospody nebo se potkáváme na hřišti, když tam přijdu s dětmi a on s vnuky,“ podotýká voják.

„Když se Pavel dostane do druhého kola, jednoduché to mít nebude, to je všem jasné, ale má nejvyšší šance. Má i víc zkušeností a je nejreprezentativnější. V debatách i při sbírání podpisů na nikoho nekydal špínu. Oproti Babišovi je to nebe a dudy, ten přijde do studia a začne kydat špínu a rozdávat čepice,“ všímá si voják.

Občanským navrhovatelem kandidatury někdejšího generála se dokonce stal čermenský starosta Tomáš Kulhánek (Pro rozvoj obce), který se s jeho rodinou přátelí. Pavlův tým navíc učinil z generálova chalupaření jeden z motivů kampaně. Vesnička, starší domek či okolní lesy tak už účinkovaly v několika předvolebních videích.

Pár lidí si také vyvěsilo bannery, jimiž se kandidáta snaží propagovat přímo u svých domů.

Nápis na plotě nechá svítit i dál

Skalním příznivcem je i penzista Pavel Cejnar, který nedaleko generálovy chalupy vyvěsil jeho portrét a na plotě rozsvěcí nápis z vánočních světýlek „g. Pavel na Hrad“. K volbám šel dokonce s připnutou generálovou podobiznou na hrudi, protože je to prý srdcová záležitost.

„Napřed jsem uvažoval o nějakém špalku, kde by byl Babiš a Pavel, ale pak jsem dostal nápad, že když bývalo heslo ´Havel na Hrad´, může to být teď ´Pavel na Hrad´,“ vysvětluje Pavel Cejnar. V případě Pavlova úplného vítězství odlepí senior nálepky a na jeho plotě se vyloupne nápis „g. Pavel na Hradě“.

„Generál sem jezdí asi deset let, projde, pozdraví, prohodí pár slov. Je slušný a mezi zdejší lidi zapadl, s některými chodí o silvestru opékat špekáčky a podobně. Nejsme si na roveň, jsme prostě sousedi, ale tenhle vztah tu trvá už několik let, není to od něj jen předvolební tah,“ míní Pavel Cejnar.

Líčí i veselou momentku z léta, kdy se otvíralo koupaliště a Petr Pavel se tam plavil ve člunu ve stejné póze, jakou svého času proslavil Miloš Zeman při svých plavbách v Novém Veselí.

Minulost Petru Pavlovi nevyčítá. „Moje máti nemohla studovat na zdravotní sestru kvůli komunistům. Já však nerozlišuju, jestli někdo byl komunista, nebo ne, ale jestli škodil, nebo neškodil. Nejbližší přátele jsem měl nakonec mezi komunisty,“ podotýká Cejnar.

Pavlovo vítězství se v České Čermné dalo čekat. V prezidentských volbách před deseti lety 59 procent voličů hlasovalo pro Zemanova protivníka Karla Schwarzenberga, před pěti lety si 57 procent přálo Jiřího Drahoše.