Senátorem za Náchod bude nejspíš Červíček, předběhne jaroměřského starostu

Senátorem ve volebním obvodu Náchod bude opět Martin Červíček (ODS), zatím má 61,34 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů. Druhý Jan Borůvka (ANO) dostal zatím 38,65...

Povodí zaspalo, studii ochrany na Melounce nechá vypracovat Hradec

Ochrana západní části Hradce Králové před velkou vodou z Melounky je už dvacet let jen na papíře. Poté, co letos okrajovou část města čtyřikrát zalila voda, proto do akce vstupuje hradecká radnice....