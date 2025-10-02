Dědeček za ANO kandiduje z pátého místa. Už avizoval, že si případně souběh funkcí ponechá.
„Z mé pozice je nejisté, jestli mandát obhájím, ale sezení v rozpočtovém výboru Sněmovny mi pomáhá i pro krajskou práci,“ zdůvodňuje Dědeček dvě křesla.
Obě pozice si hodlá ponechat i lídryně kandidátky Jana Berkovcová. Ta je poslankyní, náměstkyní hejtmana pro školství, radní Nového Města nad Metují a také stínovou ministryní školství za ANO.
„Za rok jsem si vyzkoušela, že se ty funkce dají zvládnout. Po volbách se mi navíc uleví, protože už nebudu stínovou ministryní,“ míní Berkovcová, s níž se na ministerský post nepočítá. Resortu školství by se měl opět ujmout Robert Plaga.
Nerozhodnutý je zatím Jiří Mašek, který má jako náměstek hejtmana na starost zdravotnictví. Pokud mandát ve Sněmovně obhájí, zvažuje odstoupení z krajských pozic.
„Obě funkce s dost velkým úsilím zvládám, avšak na rovinu říkám, že už nejsem nejmladší a něčemu musím dát přednost. Uvažuji proto, že bych funkci náměstka někomu předal a upřednostnil Sněmovnu. Myslím, že se mi na kraji podařilo některé věci nasměrovat, takže si dovedu představit, že by je dovedl do konce někdo jiný,“ připouští Mašek.
Sedm z devíti radních má dvě funkce
Kumulace funkcí se příliš nezamlouvá ani vedení ANO. To před volbami zakázalo svým hejtmanům, aby v parlamentních volbách kandidovali na čelních pozicích. Krajských náměstků se však příkaz netýkal.
Kumulaci funkcí kritizují opoziční zastupitelé kraje. Podle bývalého náměstka hejtmana pro ekonomiku Rudolfa Cogana (STAN) je největší problém, že dvě důležité funkce má sedm z devíti členů rady:
„Všichni jsou mimo kraj. Zdravotnictví a školství jsou přitom největší oblasti a oni je berou jako vedlejšák. To mě konsternuje.“
Podobně hovoří i poslanec a bývalý starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS): „Mně se vůbec nelíbí, jak to funguje. Řada případů za poslední měsíce mě přesvědčila, že by bylo potřeba, aby na kraji odvedli více práce. Je logické, že když je někdo poslanec, musí být ve Sněmovně a ne na kraji. Velmi obtížné také je být starostou a zároveň náměstkem nebo hejtmanem.“