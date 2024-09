Rozhlasovou agitaci za Červíčka prověří úřad dohlížející na hospodaření stran

Čtvrtečním incidentem, na který upozornil Deník.cz, se od pátku zabývala policie. „Incident související s předvolební kampaní na Náchodsku jsme postoupili příslušnému úřadu pro možné spáchání přestupku proti zákonu o volbách,“ uvedla v pondělí mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí je ústřední správní úřad. Mimo jiné projednává přestupky a ukládá správní tresty.

Volební zákon v paragrafu 16 ve čtvrtém odstavci uvádí, že k volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

Příspěvek do obecního rozhlasu inicioval starosta Police nad Metují Jiří Škop, Červíčkův spolustraník z ODS. „Když jsme s kolegyní řešili hlášení do místního rozhlasu, požádal jsem ji, aby tam zazněla žádost, aby lidé přišli Martina Červíčka podpořit k volbám. Neuvědomil jsem si, co to možná způsobí. Nemám pocit, že by došlo k porušení zákona,“ řekl starosta pro iDNES.cz.

Škop je také bývalým krajským zastupitelem. I letos byl na kandidátce Silných lídrů pro kraj (ODS, KDU-ČSL, Východočeši), ale do krajského zastupitelstva se tentokrát nedostal.

Znovuzvolený senátor Červíček odmítl, že by o této záležitosti cokoli věděl, zjistil to až z médií. „Já ani nikdo z mého týmu si nic v Polici nad Metují neobjednával. Jestli může někdo dát nějaké vysvětlení, pak pouze v Polici. Nijak to nesouvisí s nějakou objednanou reklamou, to kategoricky vylučuji,“ odmítl Červíček spojitost s rozhlasovou agitací.

Červíček v druhém kole senátních voleb obdržel 62,18 procenta hlasů. Jeho soupeř jaroměřský starosta Jan Borůvka (ANO) skončil s 37,81 procenty. Druhého kola voleb se zúčastnilo 22,41 procenta voličů.