Stát musí podle Havlíčka vytvořit privátnímu sektoru předvídatelné podmínky v oblastech vzdělávání či trhu práce.
„Stejně jako budou postupně nabíhat naše opatření, budou nabíhat příjmy a úspory,“ řekla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.
Představení strategie navazuje na to, že hnutí ANO minulý týden v Ostravě představilo program do sněmovních voleb.
Slibuje v něm levnější energie, zkrácení čekacích lhůt na zdravotní zákroky, radikální zrychlení stavebního řízení a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny, zastropování věku odchodu do důchodu znovu na 65 let či prosazení přísného azylového zákona s principem nulové tolerance k nelegální migraci.
Green Deal považuje hnutí ANO za mrtvý. Odmítá nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, takzvané emisní povolenky ETS 2.
Bude také bojovat za zrušení Green Dealu. „Evropský Green Deal, především jeho klimatickou politiku, považujeme za mrtvý,“ píše favorit voleb v programu, který minulý týden představil. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová prohlásila, že hnutí bude ve vládě trvat na zachování české koruny a nepřijme euro.