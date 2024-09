Populisty porážejí bezuzdní populisté, ani SPOLU není pravice, míní Horáček

Muže, který v roce 2018 kandidoval i na prezidenta republiky a vypadl v prvním kole, když ho volilo více než 472 tisíc lidí udivuje, že podle premiéra Petra Fialy jsou ODS a strany koalice SPOLU „středopravicové“.

„V čem se to projevuje? V tom, že koalice je ochotna kdekomu kdeco rozdat? Že úplně rezignovala na hodnoty osobní odpovědnosti? Na víru v práci, tvořivost a odkládanou spotřebu, které nežádají než čitelná pravidla s vynutitelnými sankcemi za jejich porušování? Slíbit kdekomu kdeco a prohlubovat politické prostředí nárokovosti je jen populismus. Proti sobe stojí jen populisté a bezuzdní populisté – a tady ti druzí vždy zvítězí, vždyť vždy slíbí víc než ti první opravdu rozdají. Pane premiére, nehrajte už soupeřovu hru,“ vybídl předsedu vlády a ODS na sociální síti X Michal Horáček.

Přitakal mu exministr financí a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Neviděli jsme se s panem Michalem Horáčkem už několik let. Ale kdyby tohle nepsal jako petici, tak ji podepíšu,“ reagoval Kalousek, který už delší dobu kritizuje současnou vládu zprava a veřejně rozvíjí úvahy o vzniku nové politické strany.

Horáček iDNES.cz řekl, že ODS vyčítá i to, že v ní je spoustu reziduálního klausismu. „Taková ta zvláštní nedůvěra k EU a k euru a vůbec k západnímu směřování,“ podotkl.

Prostor se otevírá, poptávka po nové straně by byla, ale musíte mít peníze, řekl Horáček

„Myslím si, že se otevírá, že by po tom byla poptávka určitá, ne taková, aby mohla doufat v to, že třeba vyhraje už příští volby. Ale ono udělat novou stranu, když se pak zamyslíme nad tím, se to konkrétně znamená, to je hrozně obtížné, musíte mít peníze,“ uvedl muž, který to neúspěšně zkoušel v prezidentské volbě proti Miloši Zemanovi a dříve byl i spoluzakladatelem sázkové kanceláře Fortunu, kterou pak prodal.

Na otázku, zda vidí někoho, kdo by takovou stranu založil, odvětil: „Možná, že by to byl někdo, kde třeba v ODS nebo v TOP 09 dnes není s tím spokojen.“ A mohl by takovým člověkem být podle něj Kalousek? „Nevím, možná, pravděpodobně asi jo,“ opáčil iDNES.cz Horáček.

Druhou variantou, kterou zmínil vedle vzniku nové strany, je ta, že v některé ze stávajících stran vládní koalice převládne proud, který by zastával stanoviska, která Horáček po krajských volbách na sociální síti X vyjádřil.

Sám novou stranu zakládat nehodlá. „Mně je 72 let a mám spoustu úkolů, který jsem začal řešit a potřebují svou zbývající energii, ale nějaké debaty okolo, kolem toho bych se rád zúčastnil, pokud by někdo o to měl zájem,“ řekl iDNES.cz Michal Horáček.

„Já jsem si s panem Kalouskem viděl naposledy před koncertem vážné hudby, mluvili jsme o opeře,“ opáčil na dotaz, zda ho k diskusi o vzniku nové strany nepřizval bývalý šéf TOP 09, který už delší dobu o nové straně mluví.

Kalousek: Potvrzuji, co říká pan Horáček. Prostor pro novou stranu tady je

„Jenom potvrzuju to, co říká pan Horáček, co to říkám i já, to, co říká spousta lidí, že tady ten prostor je a dál o tom nechci mluvit,“ řekl iDNES.cz v neděli Kalousek.

Na otázku, zda se bude chtít kvůli úvahám o nové straně potkat s Michalem Horáčkem, exšéf TOP 09 opáčil: „Pana Horáčka kdykoliv rád uvidím, ale třeba budeme mít úplně jiné téma.“