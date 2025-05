Manželé Hráčkovi mají trojčátka s různým stupněm hendikepu, které se neobejdou bez jejich asistence, a pro lepší život potřebují i hodně peněz na rehabilitaci.

„Tohle je první politická kampaň, která dělá něco dobrého. Místo nenávistných předvolebních billboardů jsme se rozhodli dát peníze lidem, kteří je opravdu potřebují. Konkrétně 500 000 Kč předčasně narozeným trojčátkům Žofince, Amálce a Viktorce. Pusťte si celý příběh rodiny Hráčkových, a pokud můžete, pomozte také!“ uvedl na sociální síti X Rakušan.

„Pokud chcete, ale hlavně můžete pomoct taky, budeme rádi, když se s námi přidáte k sbírce trojčátek Hráčkových. Jednoduše přes Donio. My jsme na rehabilitace a rekonstrukci dvorku přispěli 500 000 Kč,“ vybízí hnutí STAN voliče na speciální předvolební stránce.

Rakušan již v sobotu na volebním sněmu v pražských Vysočanech, kde neměl soupeře a hladce obhájil funkci, avizoval, že Starostové nebudou mít největší billboardy ani největší tour v Česku. „Budeme dělat dobré věci a finanční prostředky místo velkých billboardů dáme do konkrétní pomoci lidem,“ uvedl.

Hranicí úspěchu v podzimních volbách do Sněmovny je podle něj dvojciferný výsledek pro hnutí STAN. „Dvojciferný je něco, co očekáváme a chceme, hranice opravdového úspěchu je 15 procent a výše. 9,5 procenta by byl fatální neúspěch,“ řekl Rakušan.

Chce takový výsledek, aby bylo možné sestavit vládu na půdorysu nepopulistických stran, která by zaručovala ukotvení země na západě. Má ambici, aby STAN měl po volbách více poslanců než ODS.