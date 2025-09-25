Hnutí STAN
Kořeny hnutí Starostové a nezávislí sahají do roku 2009, kdy vzniklo transformací z hnutí Nezávislí starostové pro kraj, založeného v roce 2004 původně jen pro Zlínský kraj a později i pro další kraje. Na celostátní politiku se zcela zaměřuje od roku 2017, kdy poprvé samostatně vstoupilo do voleb do Poslanecké sněmovny.
Jak již název napovídá, jádro hnutí tvoří zejména komunální politici – starostové, radní či zastupitelé. Zástupce však nemá jen v regionech, ale také v Poslanecké sněmovně, Senátu nebo Evropském parlamentu. Díky úspěchu v minulých volbách jsou Starostové také součástí končící vlády.
Jak odpovídá původu Starostů, jejich voličskou základnou jsou zejména obyvatelé menších měst. Postupně se jim daří získat i voliče z venkova a hlavně větších měst, bojují ale s fluktuací.
Zaměření hnutí STAN
Profiluje se jako středopravicové liberální a proevropské, názorové ukotvení však není příliš silné. S Vítem Rakušanem v čele se postupně přesunulo k více liberálnímu směru a nyní otevírá důležitá společenská témata.
Po nadcházejících volbách se hodlá zasadit například o manželství pro všechny, umožnění eutanazie či bezplatné poskytování menstruačních potřeb ve veřejných budovách. V programu je i rychlé přijetí eura, úpravy daní z příjmu nebo prosazení daně ze slazených nápojů.
Volební program hnutí STAN v roce 2025
Starostové a nezávislí v květnu zveřejnili svůj program pro parlamentní volby 2025 jako jedni z prvních. Celý program má 65 stran. Hnutí také představilo deset základních priorit, kterými se hodlá řídit.
Hnutí STAN v letošních volbách
Oproti předchozím sněmovním volbám v roce 2021, kdy se hnutí spojilo do koalice s Piráty, kandiduje letos samostatně. Dlouhodobé volební průzkumy přisuzují hnutí zisk okolo jedenácti procent hlasů. Šéf Starostů v minulosti oznámil, že chce získat podporu alespoň 15 procent voličů.
Jakou kampaň hnutí STAN vede
Starostové se svou kampaní dle vlastních slov snaží odlišit od prezentace dalších stran a vymezit se proti šíření negativních názorů. Místo toho se už v květnu rozhodli spustit pozitivně laděný program nazvaný Dobrá kampaň. Stěžejním bodem jsou peníze – ty, které by běžně hnutí použilo na reklamu, používá na dary a pomoc konkrétním lidem.
STAN však obdobně jako další uskupení sází na setkávání a debaty s voliči nebo pořádá například výlety či sportovní akce. Šéf Starostů absolvoval turné Debaty bez cenzury v místech s nižší podporou a již v polovině srpna odjel na kolečko po krajských městech.
Ostrou fázi kampaně s heslem „Starostové do čela“ zahájilo hnutí koncem srpna na pražské Štvanici. Navzdory dosavadnímu pozitivnímu ladění se jeho šéf Vít Rakušan hned zkraje pustil do lídra hnutí ANO.
„Andrej Babiš zcela otevřeně mluví o spolupráci s extremisty. Se silami, které jsou proruské a nemají pozitivní vztah k demokracii,“ řekl hned v úvodu akce. Zároveň oznámil, že je připraven opět složit vládu se SPOLU a Piráty, ale i na premiérské křeslo. Varoval také před možným spojením hnutí ANO, SPD a Stačilo, jež nazval národní katastrofou.
Hnutí také pracuje s takzvanou podpisovkou – umístění na čelných místech kandidátky podmiňuje nasbíráním dostatečného počtu podpisů od voličů. Politici je musí získat osobně v ulicích.
Tváře hnutí STAN
V čele stojí Vít Rakušan zvolený na sněmu hnutí v dubnu 2019. Od roku 2022 zastává post prvního místopředsedy ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. O tři roky později, v květnu 2025 pak na místě řadového místopředsedy vystřídal Jana Lacinu do té doby takřka neznámý advokát Karel Dvořák. Právě on vede pražskou kandidátku v letošních volbách.
Funkci řadových místopředsedů zastávají také europoslanec Jan Farský, poslankyně Michaela Šebelová a zastupitel Plzeňského kraje Pavel Čížek. Vidět je také středočeská hejtmanka Petra Pecková nebo poslankyně Barbora Uranová, zaměřující se na pomoc obětem násilí. Hnutí podmiňuje účast na kandidátce do Sněmovny zkušeností z komunální politiky.
Původně středoškolský učitel je členem hnutí od roku 2015, o čtyři roky později se dostal do jeho čela, kde vystřídal zakladatele Petra Gazdíka. Svůj mandát od té doby už dvakrát obhájil.
V politice začínal jako zastupitel Kolína v roce 2010 a následně i starosta města. Poslanecký mandát získal poprvé v roce 2017 jako lídr hnutí ve Středočeském kraji. Tamtéž vede kandidátku i letos.
V komunální politice se pohyboval od roku 2006, nejdříve jako zastupitel a později i dlouholetý starosta Pacova na Vysočině. Do Poslanecké sněmovny se dostal po volbách v roce 2021, o rok později byl zvolen místopředsedou hnutí. Od října 2024 zastává post ministra průmyslu a obchodu. Nahradil Josefa Síkelu, který získal post evropského komisaře.
Karel Dvořák
Náměstek ministra spravedlnosti v minulosti pracoval v Justiční akademii, jako advokátní koncipient či jako legislativně-právní analytik ve Sdružení místních samospráv. Členem STAN je od roku 2020, od stejného roku předsedá oblastní organizaci hnutí v Praze 4. Je gay, svůj veřejný coming out provedl v září 2025.
Kauza Dozimetr
Nejzávažnější aférou, se kterou byli spojování politici STAN na nejvyšších místech, je kauza Dozimetr, známá také podle tehdejšího náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka jako kauza Hlubuček. Ten byl, spolu s dvanácti dalšími osobami, obviněn z trestného činu přijetí úplatku a z účasti na organizované zločinecké skupině.
Skupina měla dle vyšetřovatelů systematicky rozhodovat o obsazování klíčových pozic v pražském dopravním podniku. Spřátelení manažeři poté mohli ovlivňovat průběh výběrových řízení a získávat od firem úplatky.
Aféra se provalila po policejní razii na pražském magistrátu, v sídle dopravního podniku a na desítkách dalších míst. Skupině bylo kladeno za vinu ovlivňování veřejných zakázek DPP, uplácení nebo snaha vyvádět majetek z institucí.
S podnikatelem Michalem Redlem, který byl označen za hlavu skupiny, se podle policie stýkal tehdejší europoslanec Stanislav Polčák nebo ministr školství a jeden ze zakladatelů STAN Petr Gazdík, který kvůli kauze rezignoval.
V návaznosti na aféru, ztrátu důvěry a faktický rozpad předsednictva Starostové v červenci 2022 svolali mimořádný sjezd. Na něm zvolili nové „čisté“ představitele v čele s opětovně zvoleným Vítem Rakušanem. Kauza se však později dotkla i jeho – v roce 2023 vyšlo najevo, že používal stejný telefon se šifrovací aplikací, jako všichni členové organizované skupiny.
Další aféry hnutí STAN
Během svého vládního angažmá hnutí čelilo více skandálům. Už krátce po volbách v roce 2021 vyvolala otázky nominace tehdejšího místopředsedy hnutí Věslava Michalika na post ministra průmyslu a obchodu. Nejasnosti o jeho dřívějším podnikání vyvolaly debatu o možném střetu zájmů. O post se kvůli těmto pochybnostem rozhodl neucházet.
Vlnu nevole zvedlo počátkem roku 2022 oznámení poslance Starostů Jana Farského, že během svého mandátu plánuje vyjet na osmiměsíční stáž v USA. Vzdal se platu a přislíbil účast na klíčových jednáních. Rozhodnutí kritizovali politici vládní koalice a opozice jej obviňovala z pohrdání voliči. Farský se kvůli tlaku poslaneckého křesla vzdal.
Do médií se také dostala dohra kauzy výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Někdejší místopředseda hnutí Stanislav Polčák po dotčených obcích požadoval téměř osm milionů korun za advokátní služby a vymáhání odškodného. Svého nároku se poté vzdal a rovněž rezignoval na funkci místopředsedy.
Nejnověji se na veřejnosti dostaly informace o možném zneužívání moci, které vedly až k předsedovi hnutí Vítu Rakušanovi. Někdejší náměstek ministra zemědělství Radan Večerka jej spojil se stíhaným podnikatelem Jiřím Jeníčkem, který se měl ptát na vyšetřování. Šéf hnutí měl poté zjišťovat jeho průběh u Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Hnutí STAN v minulých volbách
Pro senátní volby v roce 2021 se hnutí domluvilo na spolupráci s Piráty. Koalice skončila na třetím místě se ziskem 15,6 procenta hlasů. Spojení se Starostům vyplatilo, díky kroužkování se jejich kandidáti na společné listině dostali výše než zástupci Pirátů – obsadili 33 křesel z celkových 37 poslaneckých mandátů získaných koalicí.
V roce 2017 šlo hnutí do voleb samostatně (po předchozích dvou termínech, kdy spolupracovalo se stranou TOP 09) a se ziskem 5,18 procenta hlasů skončilo v opozici. Zástupci hnutí získali šest poslaneckých mandátů.
Uskupení ve sněmovních volbách v roce 2025