Hnutí STAN, které vyhrálo volby, představí své první kroky v Senátu

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Starostové a nezávislí opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich čtrnácti kandidátů. Klub Starostů a nezávislých tak zůstává druhým nejsilnějším klubem.
Klub STAN může mít znovu 18 členů, a to včetně Marka Ošťádala, který byl letos zvolen za uskupení 24/7. Dosud působil v klubu Starostů a nezávislých, když byl za toto hnutí zvolen před šesti lety.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v sobotu řekl, že chce být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO v příštích volbách do Sněmovny, které se mají konat v roce 2029.
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Starostové vyhráli, raduje se Rakušan. Chce porazit ANO i v příštích volbách
„Občas mi kolegové říkají, že nechodím s reproduktorem a nezpívám a netančím. Občas mi vyčítají, že neřeknu tu větu, ale dnes ji řeknu – Starostové a nezávislí vyhráli senátní volby,“ uvedl Rakušan.
„Chceme být vyzyvatelem hnutí ANO i v příštích volbách a chceme ukázat, že chceme hnutí ANO konkurovat, a to i v regionech, které byly jeho baštou,“ prohlásil.
Nejsilnější v Senátu zůstal jasně klub ODS a TOP 09, Vystrčil může být dál předseda
Nejsilnějším senátním klubem zůstal ten ODS a TOP 09. Občanští demokraté vyhráli v sedmi senátních obvodech, TOP 09 ve dvou, klub tak může mít znovu 30 členů.
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Senát zůstává pojistkou, řekl Kupka. Vést ho chce dál Vystrčil
A to ani kdyby v něm nezůstal Tomáš Fiala, který byl před šesti lety zvolen za ODS, ale letos za nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Spolu s ním je členem Kubova hnutí ještě člen senátního klubu ODS Zbyněk Sýkora. K ustavení klubu je ale třeba nejméně pět lidí, a k tomu Fialovi se Sýkorou ještě tři chybí.
Šéf ODS Martin Kupka řekl, ze občanští demokraté nikoho ze senátního klubu nevyhánějí. ODS si udrží post předsedy Senátu pro Miloše Vystrčila.
Bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, která skončila v Senátu a rozloučila se s vysokou politikou, řekla v rozhovoru pro iDNES.cz, že výsledky senátních voleb ukázaly, že voliči oceňují spolupráci stran a chtějí ji.
Podpořila by volební spojení stran původní koalice SPOLU (tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s hnutím STAN do čtyřkoalice. „Mně by se to líbilo. Určitě bych s tím neměla žádný problém,“ řekla Němcová.
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Voliči oceňují a chtějí spolupráci stran, říká Němcová. Líbila by se jí čtyřkoalice
Vystrčil chce, aby Babiš začal chodit do Senátu
Miloš Vystrčil v neděli pozval premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše na ustavující jednání Senátu v novém složení.
„Byl bych velmi rád, pokud by Andrej Babiš začal chodit do Senátu, určitě ho pozvu na ustavující schůzi, která bude 19. listopadu. Jestli přijde, nebo ne, uvidíme. Já doufám, že přijde, toto je podaná ruka,“ řekl v neděli v debatě Poledne s Moravcem.
Kritizoval výrok Babiše z minulého týdne o tom, že v Senátu nejsou normální lidé a že dělá tvrdě opoziční antibabišovskou politiku. „Je smutné, když premiér zpochybňuje fungování horní komory. To, co jsme slyšeli, jsou kecy. Senát je obsazen senátory, kteří byli většinově nominováni opozičními stranami. Pokud vláda prosazuje svůj program, tak je logické, že se Senát většinově staví proti těmto zákonům. Tak to bylo vždy,“ řekl Vystrčil.