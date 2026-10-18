Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hnutí STAN, které vyhrálo volby, představí své první kroky v Senátu

Josef Kopecký
  15:11
Starostové a nezávislí, kteří vyhráli doplňovací senátní volby vítězstvím v 10 ze 27 obvodů, představí po jednání svého senátního klubu první kroky v horní komoře. Tiskovou konferenci senátního klubu, která je naplánována na 17 hodin, odvysílá iDNES.cz přímým přenosem.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Starostové a nezávislí opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich čtrnácti kandidátů. Klub Starostů a nezávislých tak zůstává druhým nejsilnějším klubem.

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Jan Sobotka. (17. října 2026)
Předseda a místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan a Lukáš Vlček. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026)
37 fotografií

Klub STAN může mít znovu 18 členů, a to včetně Marka Ošťádala, který byl letos zvolen za uskupení 24/7. Dosud působil v klubu Starostů a nezávislých, když byl za toto hnutí zvolen před šesti lety.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v sobotu řekl, že chce být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO v příštích volbách do Sněmovny, které se mají konat v roce 2029.

Starostové vyhráli, raduje se Rakušan. Chce porazit ANO i v příštích volbách

„Občas mi kolegové říkají, že nechodím s reproduktorem a nezpívám a netančím. Občas mi vyčítají, že neřeknu tu větu, ale dnes ji řeknu – Starostové a nezávislí vyhráli senátní volby,“ uvedl Rakušan.

„Chceme být vyzyvatelem hnutí ANO i v příštích volbách a chceme ukázat, že chceme hnutí ANO konkurovat, a to i v regionech, které byly jeho baštou,“ prohlásil.

Nejsilnější v Senátu zůstal jasně klub ODS a TOP 09, Vystrčil může být dál předseda

Nejsilnějším senátním klubem zůstal ten ODS a TOP 09. Občanští demokraté vyhráli v sedmi senátních obvodech, TOP 09 ve dvou, klub tak může mít znovu 30 členů.

Senát zůstává pojistkou, řekl Kupka. Vést ho chce dál Vystrčil

A to ani kdyby v něm nezůstal Tomáš Fiala, který byl před šesti lety zvolen za ODS, ale letos za nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Spolu s ním je členem Kubova hnutí ještě člen senátního klubu ODS Zbyněk Sýkora. K ustavení klubu je ale třeba nejméně pět lidí, a k tomu Fialovi se Sýkorou ještě tři chybí.

Šéf ODS Martin Kupka řekl, ze občanští demokraté nikoho ze senátního klubu nevyhánějí. ODS si udrží post předsedy Senátu pro Miloše Vystrčila.

Bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, která skončila v Senátu a rozloučila se s vysokou politikou, řekla v rozhovoru pro iDNES.cz, že výsledky senátních voleb ukázaly, že voliči oceňují spolupráci stran a chtějí ji.

Podpořila by volební spojení stran původní koalice SPOLU (tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s hnutím STAN do čtyřkoalice. „Mně by se to líbilo. Určitě bych s tím neměla žádný problém,“ řekla Němcová.

Voliči oceňují a chtějí spolupráci stran, říká Němcová. Líbila by se jí čtyřkoalice

Vystrčil chce, aby Babiš začal chodit do Senátu

Miloš Vystrčil v neděli pozval premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše na ustavující jednání Senátu v novém složení.

„Byl bych velmi rád, pokud by Andrej Babiš začal chodit do Senátu, určitě ho pozvu na ustavující schůzi, která bude 19. listopadu. Jestli přijde, nebo ne, uvidíme. Já doufám, že přijde, toto je podaná ruka,“ řekl v neděli v debatě Poledne s Moravcem.

Kritizoval výrok Babiše z minulého týdne o tom, že v Senátu nejsou normální lidé a že dělá tvrdě opoziční antibabišovskou politiku. „Je smutné, když premiér zpochybňuje fungování horní komory. To, co jsme slyšeli, jsou kecy. Senát je obsazen senátory, kteří byli většinově nominováni opozičními stranami. Pokud vláda prosazuje svůj program, tak je logické, že se Senát většinově staví proti těmto zákonům. Tak to bylo vždy,“ řekl Vystrčil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

Mapa s průběžnými volebními výsledky

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

V jaké zemi to žijeme? Francouzským Limoges otřáslo zničení historické radnice

Radnici v Limoges zasáhl požár po nepokojích, které nastaly po celostátních...

Obyvatelé francouzského města Limoges s hrůzou hleděli na radnici zničenou požárem. Honosnou neorenesanční budovu z 19. století, která přežila dvě světové války, zapálil v sobotu maskovaný dav při...

18. října 2026  15:39

Tálibán jim zavřel salony i školy. Afghánky hledají cestu, jak se uživit

Dívka a žena v afghánském Kábulu (17. března 2026)

V Afghánistánu se vlastní podnikání stalo pro řadu žen jednou z mála možností, jak si vydělat na živobytí. Tálibán jim ale komplikuje práci, omezuje přístup k zákazníkům a zakazuje celé obory....

18. října 2026  15:34

Věřím, že bych Šmardu porazil. Černého vyautoval jediný hlas, dál zvažuje stížnost

Premium
Lékař a kandidát ODS na post senátora za Žďársku Radek Černý.

O senátorské křeslo přišel zkušený ortoped Radek Černý (ODS) už po prvním kole – o jediný hlas! Vítězný Josef Klement (KDU-ČSL) v sobotu obhájil mandát, když ve druhém kole porazil Michala Šmardu...

18. října 2026  15:30

Uzavřete hranice, než bude pozdě, radí Trump Francouzům. Vance varuje Američany

Prezident Donald Trump se setkává s francouzským prezidentem Emmanuelem...

Americký prezident Donald Trump i jeho viceprezident J.D Vance připisují sobotní střety v ulicích francouzských městech migraci. Trump v příspěvku na své síti Truth Social pak vyzval k uzavření...

18. října 2026  10:39,  aktualizováno  15:23

Hnutí STAN, které vyhrálo volby, představí své první kroky v Senátu

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Jan...

Starostové a nezávislí, kteří vyhráli doplňovací senátní volby vítězstvím v 10 ze 27 obvodů, představí po jednání svého senátního klubu první kroky v horní komoře. Tiskovou konferenci senátního...

18. října 2026  15:11

V normální demokracii by už podal demisi, tepou francouzského ministra po střetech

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez (13. října 2026)

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez čelí po sobotních střetech v ulicích francouzských měst kritice a výzvám k demisi od opozičních představitelů. Někteří starostové se také domnívají, že nebyl...

18. října 2026  15:06

Po výbuchu skladu házeli Němce do řeky, líčí historik události kolem odsunu

Premium
Odsun německého obyvatelstva z Děčína v roce 1946. Děčínské východní nádraží.

Už 80 let uplynulo od doby, kdy v Československu začaly organizované poválečně odsuny Němců. Do pohraničí zároveň přicházelo české obyvatelstvo z vnitrozemí, aby opět zabydlelo opuštěná místa. Divoké...

18. října 2026

Česko patří mezi silné koncertní trhy. Udržet krok znamená dál modernizovat

Koncert Billie Eilish v O2 areně (1. června 2025, Praha).

Iron Maiden, Bruce Springsteen, AC/DC nebo Billie Eilish, Pitbull či další hvězdy. Jen během několika týdnů loňského léta se v Česku vystřídala jména, která běžně plní největší evropské stadiony. Na...

18. října 2026

Až 90 hasičů bojovalo s požárem stodoly a domu. Vyhlásili třetí stupeň poplachu

V Babicích nad Svitavou hořela hospodářství i rodinný dům

Hasiči v Babicích nad Svitavou na Brněnsku v neděli od časných ranních hodin bojovali s rozsáhlým požárem hospodářských stavení a rodinného domu. Hospodářská stavení vyhořela a plameny poškodily také...

18. října 2026  10:47,  aktualizováno  14:55

Papež Lev XIV. poprvé od operace promluvil k věřícím. Děkoval za podporu

Papež Lev promlouvá z okna Apoštolského paláce po propuštění z nemocnice, kde...

Papež Lev XIV. v neděli poprvé od úterní operace, kdy mu lékaři odebrali část plíce, promluvil k věřícím. Poděkoval jim za blízkost, kterou mu vyjadřovali modlitbami, a řekl, že se postupně vrací ke...

18. října 2026  14:21

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Senát pošle služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

Do volebního štábu ODS dorazil předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že senátoři připraví návrh k Ústavnímu soudu na zrušení některých částí služebního zákona. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala veto prezidenta...

18. října 2026  14:14

Samotáři, Šeptej a Kluci to vidí jinak než holky. Nejen Ondříček točil generační filmy

Premium
Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky

Sedm pražských mostů, sedm propojených osudů. Autorský snímek Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky navazuje volně svou náladou na režisérovu prvotinu Šeptej, která se stala generačním kultem...

18. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.