Útržky z potyčky se rychle rozšířily po sociálních sítích. Zachycují aktivistu Pšenáka, který přišel do sídla KSČM s parte v ruce. Chtěl tak „kondolovat“ sociální demokracii, která se podle něj oznámením o společné kandidatuře se Stačilo! symbolicky pohřbila.

„Přišel jsem se podívat na pohřeb sociální demokracie a bojovat proti ruským kur*ám, které tady dnes mají sešlost,“ uvedl Pšenák pro server TN.cz, který na incident upozornil.

Napjatá debata u vstupu do budovy se rychle vyhrotila. Svědci tvrdí, že Pšenák používal vůči přítomným ženám vulgární výrazy. „Co do mě mlátíš, kur*o jedna,“ zaznělo například na videu, které koluje na sociálních sítích. Vzápětí zasáhl Roman Roun, který aktivistu dostal z budovy ven, kde už čekala policie.

„Vyvedl jsem z prostor budovy KSČM pana Pšenáka, který vulgárním způsobem napadal ženy. Může být opravdu rád, že jsem klidný člověk a nedal jsem mu pár facek,“ uvedl Roun pro server Novinky.cz.

Na incident reagovali na sociálních sítích někteří politici, mezi nimi například ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Soudruh Roun z našeho Pardubického kraje už to začal řezat. Jo, bolševici ze Stačilo! se nemění, Gottwald se to jezdil učit do Sovětského svazu, jak demokracii zakroutit krkem. Tohle už opravdu stačilo, styďte se!“ napsal ministr na síti X.

Nad chováním Rouna se pozastavil také poslanec Tomáš Dubský (STAN). „Jestli takhle reaguje lídr Stačilo! u nás v Pardubickém kraji na lidi, co s ním nesouhlasí, tak se máme při kampani na co těšit. To abych k běhání přidal i lekce sebeobrany,“ uvedl rovněž na síti X.

Na jejich komentáře však reagovala lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná a svého kandidáta se zastala. Údajně pouze vyvedl ven aktivistu, kterého dříve zaměstnanci několikrát požádali, aby místo dobrovolně opustil.

„Prosím vás, co to v tom SPOLU berete? Tento muž (Pšenák, pozn. aut.) je členem gangu recidivisty Oganesjana, který se přišel zjevně porvat. Provokací si i vydělává. Byl několikrát slušně vyzván, aby opustil náš majetek a vulgárně urážel naše zaměstnance. Mimochodem to vše pravděpodobně s podporou dalšího trestaného člověka z ODS, se kterým se celé SPOLU ještě nedávno fotilo,“ uvedla Konečná s odkazem na Pavla Novotného, který však pozastavil členství v ODS a v současné době si odpykává trest v pankrácké věznici za porušení podmínky.

Případem ze sídla KSČM se nyní zabývá policie. „Řešili jsme incident mezi dvěma muži, policisté oba aktéry na místě ztotožnili, stejně tak svědky. Pravděpodobně se bude jednat o přestupek a budeme věc dále řešit,“ potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Za přestupek může oběma mužům hrozit pokuta až několik desítek tisíc korun.