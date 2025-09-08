Okamurovo hnutí SPD zveřejní svůj volební program, chtělo by do vlády s ANO

Autor:
  8:35
Hnutí SPD Tomia Okamury, které na své kandidátky přibralo po dvou zástupcích Svobodných, Trikolory a PRO, zveřejní svůj volební program. Okamura už nechce se svým hnutím zůstat v opozici, má ambici významně zamíchat kartami při skládání vlády. Domluvit by se na tom po volbách mohl s hnutím ANO Andreje Babiše, strany koalice ani Piráti s ním nechtějí mít nic společného.
Hostem pořadu Rozstřel je Tomio Okamura (SPD).

Hostem pořadu Rozstřel je Tomio Okamura (SPD). | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomio Okamura (vpravo) a Radim Fiala (SPD) na tiskové konferenci po návštěvě...
Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na...
Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci ve Sněmovně. (4. března 2025)
Libor Vondráček, předseda Svobodných, kteří chtějí do voleb na kandidátkách SPD
8 fotografií

Do závěru kampaně jde Okamurovo hnutí SPD se sloganem Volte změnu! a klipem nazvaným Znevolněná země.

„Naše země byla znevolněna diktáty z Bruselu, tlakem zahraničních korporací a vládou, která nedokáže hájit naše lidi. Z hrdé vlasti se stala kolonie, kde nám hrozí výpadky energie, nedostatek potravin, zdraví jen pro bohaté a ulice měst, kam se budeme bát vyjít,“ říká ve videu předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Okamura představil volební lídry SPD, ekonom Ševčík půjde do střetu s Fialou

V kampani vsadil na burcování nenávisti vůči Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům před válkou. Ukrajina čelí vojenské agresi režimu ruského diktátora Vladimira Putina. Mezi podmínky SPD pro vstup do vlády patří revize pobytových povolení všech Ukrajinců v Česku. Okamura to řekl v sobotu v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut 12.

SPD by podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News volilo 12,9 procenta lidí a drží si třetí místo za hnutím ANO a koalicí Spolu.

V posledních sněmovních volbách strana získala 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů. Spojením se Svobodnými, Trikolorou a PRO chce zabránit propadnutí hlasů. Okamura opakovaně odkazuje na to, že v roce 2021 hlasovalo pro strany, které nepřekročily potřebnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, přes milion lidí.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při...

8. září 2025  9:32

Senior spadl mezi gauč a postel a nemohl se hnout, pomoc přišla po dvou dnech

Dva dny utrpení prožil čtyřiasedmdesátiletý muž z Klatov, který se zaklínil mezi nábytek tak nešťastně, že nedokázal sám vylézt. Zachránili ho až policisté, na které se obrátil o pomoc kamarád...

8. září 2025  9:27

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

8. září 2025  9:26

Anonym vyhrožuje otravou pitné vody smrtícím jedem. Policie hrozbu prověřuje

Policie se zabývá anonymem, který vyhrožuje útokem jedovatou látkou. Konkrétně ricinem. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Ondřej Moravčík. „Výhružkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké...

8. září 2025  9:18

Začal soud s vojenskými instruktory, čelí obžalobě kvůli smrti studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes v 9 hodin otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli usmrcení z nedbalosti. Tragédie se stala...

8. září 2025  8:49,  aktualizováno  9:06

Sebevražednost Čechů je nad průměrem EU. Skutečná bilance bude ještě vyšší

Sebevražednost v ČR je nad průměrem Evropské unie, sebevraždy jsou příčinou 1,11 procenta všech úmrtí, uvedli odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a Ústavu zdravotnických informací a...

8. září 2025

Ženu, která zabila rodinu jedovatými houbami, odsoudili v Austrálii na doživotí

Soud v Melbourne poslal na doživotí za mříže Australanku Erin Pattersonovou vinnou z vraždy tří příbuzných pomocí muchomůrek zelených a z pokusu o vraždu čtvrté osoby.

8. září 2025  8:58

RECENZE: Bradavky, banán, bolístky. Robbie Williams předvedl stand-up proložený hity

Premium

Dvě věci je třeba si ujasnit hned na úvod. Za prvé, Robbie Williams nekoncertuje kvůli penězům ani kvůli slávě, ale protože má čtyři děti a potřebuje čas od času vypadnout z baráku. A za druhé, v...

8. září 2025  8:55

Okamurovo hnutí SPD zveřejní svůj volební program, chtělo by do vlády s ANO

Hnutí SPD Tomia Okamury, které na své kandidátky přibralo po dvou zástupcích Svobodných, Trikolory a PRO, zveřejní svůj volební program. Okamura už nechce se svým hnutím zůstat v opozici, má ambici...

8. září 2025  8:35

Začátek týdne bude teplý a slunečný, ve středu do Česka dorazí přeháňky

Na začátku týdne nás čeká převážně slunečno s příjemnými teplotami. V pondělí bude většina území pod jasnou či polojasnou oblohou, jen na severovýchodě může být více oblačnosti a odpoledne hrozí i...

8. září 2025  7:22

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Až třetina voličů stále váhá

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

8. září 2025  6:50

Izraelský soud se vzepřel vládě. Nařídil jí, aby palestinské vězně lépe živila

Izraelský nejvyšší soud v neděli rozhodl, že vláda nezajistila, aby bylo palestinským vězňům, které Izrael drží z bezpečnostních důvodů, poskytováno dostatečné množství jídla pro základní obživu, a...

8. září 2025  6:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.