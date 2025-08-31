Pojďme usmrtit korupci, vyzval Šlachta. Slibuje i bezpečné ulice a obnovení EET

  12:29
Hnutí Přísaha v neděli zahájilo ostrou fázi volební kampaně představením osmibodového programu, v němž slibuje rovné daně ve výši 17 procent, bezpečné ulice nebo smrt korupci. Hnutí, které se podle průzkumů pohybuje pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny, to chce podle předsedy Roberta Šlachty zlepšit kampaní v ulicích.
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program. (31. srpen 2025)

Zároveň hnutí chce kampaně využít ke sběru podpisů pod petici proti unijnímu návrhu na sledování elektronické komunikace občanů.

„Pojďme korupci usmrtit,“ prohlásil Šlachta, který býval ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Podle něj se možná někteří občané budou bát toho expresivního výrazu, ale je potřeba nazývat věci pravými jmény.

Hnutí by chtělo prosadit po registru smluv také registr dotací, zavést tvrdé peněžité tresty za korupci minimálně ve výši způsobené škody nebo zabírání majetku nad 50 milionů korun u občanů, kteří neprokážou jeho původ.

Rovná daňová sazba 17 procent by podle místopředsedy hnutí Petra Vokřála měla platit jak pro daň z příjmů, tak pro daň z přidané hodnoty, přičemž u základních potravin by ale měla platit nulová sazba daně. Sedmnáctiprocentní minimální globální daň by chtěl Vokřál i pro nadnárodní společnosti včetně bank.

Hnutí chce také podpořit porodnost zavedením bonusu 5 000 korun na každé dítě, snížit odpisové sazby, snížit náklady na polostátní firmy nebo obnovit elektronickou evidenci tržeb. Snížením výdajů státu a zvýšením jeho příjmů chce hnutí dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, uvedl někdejší brněnský primátor a bývalý místopředseda ANO Vokřál, který má podle Šlachty hlavní podíl na sestavení programu hnutí.

Europoslankyně a místopředsedkyně hnutí Nikola Bartůšek slíbila revizi ekologických cílů EU, odmítla mimo jiné zavedení emisních povolenek pro domácnosti. Někdejší místopředseda sociálních demokratů a jihočeský lídr hnutí Jiří Zimola (Změna 2020) slíbil podobně jako další opoziční strany snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let věku.

Přísaha podle středočeského lídra a někdejšího ministra dopravy za ANO Vladimíra Kremlíka bude chtít snížit počet ministerstev na 12, sloučit by se měla ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví, ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Ministerstvo zahraničí by mělo převzít evropskou agendu, věda a výzkum by měly patřit pod ministerstvo školství, cestovní ruch by mělo rušené ministerstvo pro místní rozvoj předat novému ministerstvu sportu, uvedl Kremlík.

Hnutí v minulých sněmovních volbách získalo 4,68 procenta hlasů, nyní je podle průzkumů jeho podpora zhruba poloviční. Úspěšné bylo loni v evropských volbách, kdy kandidovalo se stranou Motoristé sobě. Nyní jdou obě uskupení do voleb samostatně. Šlachta je jediným senátorem hnutí a zároveň jediným členem horní parlamentní komory, který kandiduje v letošních sněmovních volbách, které budou 3. a 4. října.

