Hnutí občanů a podnikatelů ve volbách 2025: Chtějí zrušit banky i politické strany

HOP Hydra – dříve Asociace za práva občanů a podnikatelů – sice kandiduje ve všech 14 krajích, ale všude nabízí prakticky jen jednoho kandidáta. Výjimkou je Jihomoravský kraj, kde se o hlasy ucházejí dva lidé – Miloslav Michek a Jaroslav Linek.
„Nechceme jít dosud nefungující cestou politického systému, přestože jej sami nějaký čas budeme muset využívat. Naším cílem je přeměna celého systému,“ píše hnutí na svých stránkách.
Jak na to, představuje ve 21 radikálních a značně nestandardních bodech – slibuje převod všech bankovních účtů do nově zřízené digitální ČNB, bezhotovostní platební styk, zavedení e-koruny české. To má vést ke zrušení českého bankovního systému.
Program hnutí počítá i s přeměnou České televize a Českého rozhlasu na akreditované vzdělávací středisko. V programu má i zrušení všech stran a hnutí i samotné Poslanecké sněmovny.
Autorem programu HOP Hydra „21krát jinak: Cesta k demokratickému obrození a konec politických hrátek“ je Libor Maleček, který za hnutí kandiduje v Praze.
HOP Hydra se profiluje jako uskupení „obyčejných pracujících lidí“, kteří se cítí odtržení od současného politického systému.
