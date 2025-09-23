Hnutí Generace ve volbách 2025: mladí usilují o křesla ve Sněmovně

„Tati, rozhodl jsem se, že založím politickou stranu,“ prohlásil prý patnáctiletý Daniel během rodinné dovolené v Itálii. O tři roky později, v roce 2024, založil student Daniel Krutý nové Hnutí Generace.
„Jsme středově-pravicové, liberální a proevropské hnutí. Hnutí mladých lidí, kteří si tvoří vlastní prostředí pro vstup do politiky,“ uvádí hnutí na svých stránkách. Kandidátku postavilo ve všech 14 krajích republiky. V některých krajích ale má jen dva kandidáty.
Mezi hlavní témata, na která se hnutí zaměřuje, patří například demokracie, svoboda, kyberbezpečnost, ochrana digitálního prostoru, sociální terorismus, rozpočtová odpovědnost, udržitelnost nebo mezigenerační a genderová soudržnost.
Hnutí mladých v programu slibuje, že nezapomene na rodiče. „Nezapomeneme na ty, kteří nás vychovali! Připravíme stát na výzvy spojené se stárnutím populace a zajistíme našim rodičům důstojné stáří,“ píše se v programu.
