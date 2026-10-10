V horní komoře Parlamentu hnutí obhajuje jediný mandát z nynějších patnácti, a to v obvodu Karviná. Dosavadní senátor Ondřej Feber, který byl zvolen za ANO v roce 2020, však letos nekandiduje. ANO místo něj nasadilo starostku Orlové Lenku Brzyszkowskou.
Svou pozici by hnutí v Senátu rádo posílilo. „Určitě chceme naše zastoupení posílit. Senát je teď opoziční komora a nepřistupuje k zákonům podle toho, jestli jsou dobré nebo špatné. Vrací nám v podstatě vše, protože se chovají jako sněmovní opozice,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš.
Pozornost se tak upíná především k několika soubojům s výraznými kandidáty dalších subjektů. Ve Vyškově se o senátorské křeslo uchází jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich. ANO proti němu postavilo Petru Absolonovou, vrchní sestru gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu. Na Českolipsku kandiduje za ANO starostka České Lípy Jitka Volfová. Soupeří mimo jiné s populárním libereckým hejtmanem Martinem Půtou či dosavadním senátorem Jiřím Voseckým.
Zajímavý bude také souboj v Praze. V obvodu Praha 1 kandiduje za ANO Ján Dudra, zatímco mezi jeho soupeři je například Jan Čižinský za Prahu sobě nebo kandidát STAN Jiří Padevět. V Praze 5 ANO zastupuje Lubomír Brož a v Praze 9 pak Radek Žalud.
Hnutí ANO obhajuje 12 primátorů z celkových 27. Největší zájem poutá Praha. ANO zde vede do voleb Jan Hušbauer, kterého Babiš označuje za člověka, který by byl „skvělým primátorem“.
Volby 2026 OBRAZEM
Podle předsedy hnutí je důležité, aby vedení velkých měst dokázalo spolupracovat s vládou. „Pak můžeme společně dělat projekty, které tam lidé potřebují, stavět obchvaty, investovat do velkých staveb a podobně,“ uvedl.
ANO chce v Praze změnit své postavení. V minulých volbách získalo 14 mandátů z 65 a skončilo druhé, do vedení města se ale nedostalo. Hušbauer už dříve nevyloučil ani spolupráci se SPOLU, což může být po volbách jedním z klíčových témat povolebního vyjednávání.
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Daně nechceme zvyšovat plošně. Babiš o rozpočtu, úsporách i povolebních koalicích
Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že chce, aby jeho hnutí ve městech získalo tak silný mandát, aby ho po volbách nebylo možné obejít při sestavování koalic. Zároveň bude představitelům ANO doporučovat, aby při povolebním vyjednávání preferovali spolupráci na stejném půdorysu, jako je vláda. Připouští ale, že komunální politika je specifická a v jednotlivých městech mohou vzniknout odlišná uspořádání.