„Náklady by byly vyšší desítky miliard korun minimálně navíc. Příjmy tomu neodpovídají, ty jsou spíše v rozsahu jednotek miliard, možná přinejlepším nižších desítek miliard korun,“ uvedl pro iDNES.cz ekonom Kovanda v reakci na širokou paletu slibů, s nimiž přišlo ANO.
Obdobně se vyjádřili i další ekonomové. „Plány jen zvyšují výdaje a nikde nekonkretizují jejich krytí, a pokud tak buď ekonomicky nesmyslně, nebo jednoduše nedostatečně, a tak deficit státního rozpočtu jednoznačně vzroste,“ řekl ČTK hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.
ANO, které je podle průzkumů veřejného mínění favoritem voleb, slibuje třeba bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny. Do svého programu dále zařadilo zastropování věku odchodu do důchodu znovu na 65 let, snížení daní z příjmů firmám z 21 na 19 procent či zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Naopak chce zavést financování České televize a rozhlasu z rozpočtu či stanovit nástupní plat učitelů, policistů nebo hasičů na 50 tisíc korun.
ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně
Redakce iDNES.cz se předsedy stínové vlády ANO Karla Havlíčka i šéfky poslanců hnutí Aleny Schillerové zeptala, zda má hnutí spočteno, na kolik by tyto sliby vyšly za celé volební období.
„Budeme mít tiskovou konferenci, kde chceme ukázat hospodářskou strategii. Nechtěli jsme teď zahltit všechny veškerými dokumenty. A v úterý ukážeme tu příjmovou stranu, kterou považuju za naprosto zásadní. Jinými slovy, jakými nástroji a v jakým čase chceme nastartovat hospodářský růst. Máme dopočteny nejenom náklady, ale i příjmy, což je to, co budeme prezentovat,“ uvedl pro iDNES.cz Havlíček.
O celkových nákladech svých slibů ANO nemluví
Vyhnul se přímé odpovědi na dotaz, jaké jsou celkové náklady slibů nejsilnějšího opozičního hnutí. „My vám to musíme ukázat spárované. Samozřejmě náklady jsou v čase. To není hned, něco bude v roce 2027, něco až v roce 2029,“ řekl Havlíček. Typicky jde podle něj například o navýšení platů učitelů na úroveň 130 procent průměrné hrubé mzdy. „To logicky bude až v posledním roce,“ doplnil. ANO slibuje, že když se dostane do vlády, bude na konci volebního období průměrný plat učitele 75 tisíc korun.
„Kdo chce velké změny, musí mít velké plány. Náš program je ambiciozní, ale hlavně investiční. A tyto investice se budou rychle vracet. Není to o tom, kolik to stojí v jednom roce, ale kolik to zemi přinese za celé volební období. Jen díky rychlejšímu růstu může mít rozpočet navíc až 300 miliard korun, úspory v provozu státu a na předražených zakázkách přinesou další desítky miliard,“ řekla v pátek pro iDNES.cz Schillerová.
„Boj s šedou ekonomikou a daňovými podvody dle našeho plánu znamená nejméně 35 miliard ročně, tedy 140 miliard korun za celé období. A co je nejdůležitější, transformace české ekonomiky na vyšší přidanou hodnotu znamená vyšší mzdy, stabilnější pracovní místa, více domácích investic a silnější Česko v Evropě. To samo o sobě přinese do rozpočtu 50 až 70 miliard ročně navíc, aniž by se zvýšily daně,“ argumentovala šéfka poslaneckého klubu ANO.
Při prezentaci volebního programu hnutí politici ANO výrazně více času věnovali slibům, než kde na ně seženou peníze.
„My přesně víme, kde na naše sliby vezmeme peníze. Snížením daňové mezery DPH (takzvaný VAT gap), důsledným vybíráním daní, potíráním práce načerno, vylepšenou EET a digitální Daňovou kobrou i transparentním soutěžením veřejných zakázek. Tím masivně snížíme šedou ekonomiku v aktuální výši až jeden bilion,“ řekl šéf hnutí Andrej Babiš.
Své si tam najde každý, ale půjde to bez vyšších daní? Expert hodnotí program ANO
„Každý rok navíc uspoříme 5 procent na provozu státu, veřejných zakázkách a na redukci agend díky důsledné digitalizaci. Další příjmy zajistíme podporou dlouhodobého hospodářského růstu. Růst jedno procento HDP znamená 20 miliard pro státní rozpočet,“ doplnil Babiš.
Mezeru ve výběru DPH nelze stlačit na nulu
VAT gap čili daňová mezera v DPH je rozdíl mezi tím, kolik by stát měl vybrat na DPH, kdyby všichni poplatníci daň přiznali a zaplatili správně a včas, a tím, kolik skutečně vybere.
Kovanda upozornil, že mezeru nelze dostat na nulu. „Kdybyste to chtěli stlačit úplně na nulu, stálo by to nakonec víc, než kolik by to přineslo. V podstatě žádná země světa nemá VAT gap na nule, ani země typu Švýcarska, Dánska, kde lidé nejlépe plní své daňové povinnosti,“ popsal ekonom.
Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel
„Takže ano, něco se potíráním šedé ekonomiky dá získat, ale nebudou to žádné vyšší desítky miliard korun. Už vůbec ne stovky miliard korun,“ dodal hlavní ekonom Trinity Bank.
Vše by přitom podle něj šlo vyřešit jedním tahem pera, k němuž se ale nikdo nemá – znovuzavedením superhrubé mzdy. „To by v příštím roce vyneslo nějakých 160 miliard korun. Kdyby se to doprovodilo opatřeními proti daňovým únikům, tak máte nějakých 200 miliard korun. Superhrubá mzda je klíčový důvod, proč jsou veřejné finance ve schodku, ale její zrušení schválilo jak hnutí ANO, tak ODS,“ připomněl Kovanda. Na zrušení superhrubé mzdy kývlo v roce 2020 za předchozí Babišovy vlády ještě SPD, ostatní strany byly proti.
„I díky ukončení superhrubé mzdy bohatnou majetnější lidé. Ti pak dávají do nemovitostí své volné peníze. Zrdažují tak nemovitosti i nájmy pro chudší, kteří ze zrušení superhrubé mzdy moc nemají, protože oni daně nemají tak vysoké,“ uvedl Kovanda.
Nechce tím obhajovat vyšší daně, ale ilustrovat, že vyrovnání rozpočtu České republiky podle něj není v podstatě problém, kdyby o to politici opravdu stáli.