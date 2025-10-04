Historický výsledek, pochvaluje si Babiš. Chce vyjednávat s SPD a Motoristy

  18:17aktualizováno  18:36
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce po vyhraných sněmovních volbách vyjednávat s SPD a Motoristy. Cílem je ale podle něj jednobarevná vláda, kterou by řídilo hnutí ANO. Na brífinku poděkoval všem, kdo přišli volit. „Divím se, že mají tolik hlasů, vůbec nevím, kdo je mohl volit,“ řekl na účet stran vládní koalice.

„O to jsme přece usilovali. Svobodné volby,“ řekl Babiš a poděkoval voličům. „Mám obrovskou radost, že hnutí ANO dosáhlo historického výsledku. Uvidíme, jak to dopadne, ale určitě máme skvělá čísla, nejlepší čísla v historii,“ radoval se.

Babiš vítězství připsal i tomu, že hnutí ANO tvořilo jeden ucelený tým. „Jsem strašně rád, že jsme lidi přesvědčili, že jedině hnutí ANO má jasný plán,“ dodal.

„My budeme stále s vámi a pokud budeme ve vládě, každého půl roku budeme veřejně skládat účty tak, jak jsme to dělali vždy,“ prohlásil Babiš. Řekl, že výsledek je vrcholem jeho politické kariéry. Posláním hnutí ANO je podle něj pracovat pro lidi.

Babiš se v neděli sejde s prezidentem Petrem Pavlem. Na schůzku se podle svých slov těší. „Slíbil jsem panu prezidentovi, že když nastane ta chvíle, přijdu za ním a ukážu mu to řešení, aby bylo v souladu s českými a evropskými zákony,“ vysvětlil.

Jednat o vládě chce Babiš s SPD a Motoristy, znovu ale zopakoval, že jeho cílem je jednobarevná vláda hnutí ANO. „Poradíme se a domluvíme se, jak budeme vyjednávat. Určitě se to dozvíte brzo. Dneska budeme slavit,“ řekl.

„Divím se, že mají tolik hlasů, vůbec nevím, kdo je mohl volit,“ řekl Babiš v narážce na strany vládní koalice. Dodal, že s nimi vyjednávat o složení vlády nebude.

„Byl jsem lídr, naši voliči chtějí, abych byl premiérem. Jsem rád, že jsem vybudoval hnutí, kde jsou mladí politici jako Karel (Havlíček) a Alenka (Schillerová),“ řekl Babiš. Na otázku, zda je na stole možná změna zákona o střetu zájmu, odpověděl, že pro to nevidí důvod. „Budeme řešit to, co jsme slíbili,“ uvedl.

„Na první vládě odmítneme migrační pakt, odmítneme ETS2 a Adam Vojtěch přijde a odblokuje státní pojištěnce, které Stanjura zablokoval,“ prohlásil Babiš. „Na rozdíl od jiných, my program plníme. Pojedeme velice rychle,“ dodal.

„Pokud někdo vydává 30 miliard na úkor Ukrajiny, tak se mi to nelíbí. Určitě to budeme řešit, nemám problém vyjednávat s prezidentem Zelenským,“ odpověděl Babiš na otázku, jak se hnutí ANO plánuje vypořádat s muniční iniciativou. Dodal, že ANO kandidovalo pro české občany a chce se soustředit hlavně na jejich problémy.

„Budeme samozřejmě pokračovat v protivzdušné obraně. Vidíme, jak je Evropa bezradná proti dronům. Měli jsme program, bohužel tahle vláda ho posunula o osm let, protože na to neměla peníze,“ prohlásil.

Hnutí ANO bylo ve volbách jasným favoritem, ačkoliv předvolební průzkumy v posledních týdnech předpovídaly mírný pokles preferencí. To se ale ANO nakonec podařilo zvrátit.

Oproti roku 2021 tak hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem slaví úspěch. Tehdy skončilo těsně druhé za koalicí SPOLU.

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

