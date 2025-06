Favorit voleb schvaluje kandidátky. ANO vytáhne do jejich čela hned sedm žen

Špičky ANO se rozhodly, že dají velký prostor ženám, ač to nevyplývá z žádných kvót. O lídrovi hnutí ANO Andreji Babišovi je navíc dlouhodobě známo, že velmi rád spolupracuje s ženami.

„Můžu vám tady poprvé oznámit, že počet žen v čele kandidátek bude stejný jako počet mužů. ANO bude mít sedm lídryň,“ řekl před pár dny na setkání s voliči Babiš.

Schillerová, další poslankyně i starostka České Lípy

Kromě šéfky poslaneckého klubu ANO a místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové, která se ve volbách v Jihomoravském kraji střetne mimo jiné s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou, bude v čele kandidátek také několik dalších současných poslankyň.

Plzeňská krajská organizace navrhla do čela volební kandidátky poslankyni Ivanu Mádlovou, karlovarská poslankyni a místostarostku Sokolova Renatu Oulehlovou, královéhradecká poslankyni a stínovou ministryni školství Janu Berkovcovou, Vysočina poslankyni Moniku Obornou.

Mádlová byla volební jedničkou ANO v Plzeňském kraji už před čtyřmi lety. Oulehlová, která bude na Karlovarsku kandidovat v tandemu s bývalým vítězem Velké pardubické Josefem Váňou, byla před čtyřmi lety na druhé pozici za Janou Mračkovou Vildumetzovou, která se ale mezitím stala senátorkou a vrátila se i do pozice hejtmanky.

Návrh na volební lídry ANO Praha – Karel Havlíček

Středočeský kraj – Robert Plaga

Jihočeský – Adam Vojtěch

Plzeňský – Ivana Mádlová

Karlovarský – Renata Oulehlová

Ústecký – Krajská organizace nominovala Richarda Brabce, ten nominaci odmítl kvůli kumulaci funkcí.

Liberecký – Jitka Volfová

Královéhradecký - Jana Berkovcová

Pardubický – Martin Kolovratník

Vysočina – Monika Oborná

Jihomoravský – Alena Schillerová

Moravskoslezský – Andrej Babiš

Olomoucký – Petr Vrána

Zlínský – Radek Vondráček

Berkovcová bude jedničkou místo exministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která loni vedla kandidátku ANO do Evropského parlamentu.

Krajská organizace v Libereckém kraji navrhla do čela kandidátky svoji šéfku, starostku České Lípy Jitkou Volfovou. „Jen vás moc prosím, ať nepředbíháte událostem,“ uvedla. Před čtyřmi lety byla jedničkou Babišova hnutí v tomto kraji Jana Pastuchová.

Jméno sedmé ženy v čele krajské kandidátky nechtěli dopoledne politici ANO prozradit. „Ještě to nevědí ani někteří naši politici,“ omlouval se Havlíček.

Babiš, Havlíček i dva exministři Vojtěcha Plaga

Lídr hnutí Andrej Babiš se, jak je známo již delší dobu, rozhodl vést kandidátku v Moravskoslezském kraji, kde se střetne mimo jiné s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou za SPOLU.

Kvůli miliardě, kterou přijalo ministerstvo spravedlnosti v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi, by měl podle opozice skončit i ministr Stanjura, nejen již bývalý šéf resortu spravedlnosti Pavel Blažek.

Předseda stínové vlády ANO, první místopředseda hnutí a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček povede kandidátku opozičního hnutí v Praze. A pokusí se co nejvíce vyrovnat i v hlavním městě síly se stranami vládní koalice. Zejména pro SPOLU je Praha její baštou. Havlíčkovou soupeřkou tu bude ministryně obrany Jana Černochová.

Do vysoké české politiky se vrací Adam Vojtěch, bývalý ministr zdravotnictví z Babišových vlád v minulém volebním období, který byl v předchozích třech letech velvyslancem ve Finsku. Povede kandidátku ANO v Jihočeském kraji a Babiš s ním znovu počítá i do vlády, pokud ji bude sestavovat právě on.

Ze svých bývalých ministrů vytahuje Babiš zpět do vysoké politiky také exministra školství Roberta Plagu, který má vést kandidátku hnutí ve Středočeském kraji a který se zde utká s ministrem vnitra a šéfem STAN Vítem Rakušanem či jedničkou SPOLU, ministrem dopravy Martinem Kupkou.

ANO dominuje s podporou třetiny voličů

Olomoucká krajská organizace ANO navrhla jako volebního lídra poslance Petra Vránu, ve Zlínském kraji má být jedničkou bývalý šéf Sněmovny a místopředseda strany Radek Vondráček, ohledně Pardubicka byl zatím zmiňován poslanec Martin Kolovratník a v Ústeckém kraji byl navržen jako jednička hejtman a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Nebudu kumulovat funkce,“ řekl ale Brabec. Sedmá žena v čele kandidátek ANO by měla být místo něj.

Hnutí ANO má podle o víkendu zveřejněného průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi šanci vyhrát volby do Sněmovny, když v červnu byla jeho podpora 33,5 procenta. Koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a lidovci by podle Kantaru volilo 21 procent voličů. Do dolní komory by se dostalo ještě hnutí STAN, SPD a Piráti.

O třetí místo se dělí STAN a hnutí SPD, které jde do voleb společně s Trikolorou, PRO a Svobodnými. Piráty by volilo 7,5 procenta lidí. Těsně pod pětiprocentní hranicí jsou podle Kantaru Stačilo! a Motoristé sobě. Průzkum ještě nezachytil snahu sociální demokratů kandidovat společně s komunisty za hnutí Stačilo!.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října. Poslední termín pro podání kandidátek připadl na 29. červenec. Do 4. srpna budou mít krajské úřady prostor pro přezkoumání náležitostí kandidátek. Do té doby budou mít strany čas na doplnění a změny v podaných kandidátkách.

O dva dny později mají krajské úřady nejpozději vyzvat k odstranění závad v listinách. Ten vyprší 14. srpna. Další den krajské úřady rozhodnou o případných škrtech v kandidátkách, registraci či odmítnutí listin. Proti rozhodnutí bude možné odvolat se k soudu. Čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky, vylosuje Státní volební komise 19. srpna.