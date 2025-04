Pražské ANO schvaluje kandidátku do Sněmovny. Má ji vést Havlíček

„Kandidátka zatím není, zatím stále diskutujeme. Jasná jsou první tři místa o těch diskuse už není – Karel Havlíček, Patrik Nacher, Robert Králíček,“ uvedl pro iDNES.cz předseda pražské krajské organizace ANO Ondřej Prokop.

Známi jsou už někteří Havlíčkovi soupeři v hlavním městě. Kandidátku SPOLU povede ministryně obrany Jana Černochová z ODS, v čele kandidátky STAN bude náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, Piráty povede předseda Zdeněk Hřib a kandidátku Stačilo! komunistka Petra Prokšanová.

Podle posledního volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News by volby vyhrálo ANO se 31,6 procenty. Druhá by skončila koalice SPOLU s podporou s 19,9 procenty hlasů. Vládní Starosty by nyní volilo 11,9 procenta lidí, hnutí SPD 10,5 procenta. Nad pěti procenty jsou také Piráti se 6,4 procenty, Motoristé sobě se 6,2 a Stačilo! s 5,4 procenty.

Hnutí ANO by se tak při skládání většiny se současnou opozicí muselo dohodnout s SPD a přibrat ještě jednoho partnera.