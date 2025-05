slo Miroslava Sloupová Autor:

14:34 , aktualizováno 14:45

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly na přelomu dubna a května, ovládlo by je hnutí ANO. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos. Následuje SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory a dále hnutí STAN.