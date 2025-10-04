„My chceme co nejsilnější mandát od voličů, aby tu poprvé byla jednobarevná většinová vláda, která může okamžitě začít plnit svůj program a nemusí dělat kompromisy. Všechny vítězné strany, které tu od revoluce byly, musely vždy ustupovat menším stranám, ale to já nechci,“ řekl v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz Babiš. Dodal, že v minulých vládách muselo hnutí ANO dělat kompromisy.
ANO po volbách nechce spolupracovat s žádnou vládní stranou, tedy se SPOLU a STAN. Ani koalice s Piráty podle zástupců hnutí nepřipadá v úvahu. Vylučují také spolupráci se Stačilo!
Pro ANO je podle Babiše klíčové, aby mohlo plnit svůj program. V něm slibuje například levnější energie, zkrácení čekacích lhůt na zdravotní zákroky, radikální zrychlení stavebního řízení a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny. Chce zastropovat věk odchodu do důchodu znovu na 65 let, prosazuje také přísnější azylový zákon s principem nulové tolerance k nelegální migraci.
Ve volbách v roce 2021 získalo hnutí ANO 27,12 procenta hlasů a skončilo druhé ze koalicí SPOLU, pro kterou hlasovalo 27,79 procenta voličů. Ve Sněmovně ale nakonec obsadilo 72 křesel, tedy o jedno víc než SPOLU.
Babiš je lídrem kandidátky v Moravskoslezském kraji, z druhého místa kandiduje také stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. V Praze vede kandidátku místopředseda hnutí Karel Havlíček, šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová je jedničkou v Jihomoravském kraji. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch kandiduje z prvního místa v Jihočeském kraji, exministr školství Robert Plaga zase ve středních Čechách.